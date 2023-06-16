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Intel прощается с Pentium и Celeron и отказывается от названий серии процессоров «Core i»
На первый взгляд всё кажется запутанным, ну а мы решили разобраться в вопросе
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Intel нечасто меняет стратегию развития, а одним из основополагающих принципов, которому компания следует уже много лет, считается смена сокета через каждое поколение. Проще говоря: десятое и одиннадцатое поколение основывалось на сокете LGA 1200, ну а двенадцатое и тринадцатое уже на сокете LGA 1700. Ещё совсем недавно казалось, что четырнадцатое поколение не станет исключением, но поступившая информация позволяет сделать вывод, что в Intel приняли решение не переходить на новую архитектуру Meteor Lake. Причины остаются неизвестными. Предполагается, что компания планирует использовать 3-нм технологический процесс от TSMC, но не исключено, что это будет собственный 5-нм, который называется Intel3. Таким образом, уже этой осенью в продажу поступит серия Raptor Lake Refresh, а значит владельцы процессоров двенадцатого поколения получат уникальный шанс обновить систему без значительных инвестиций. Инсайдеры сообщают, что в линейке появятся процессоры, тактовая частота которых равняется 6 ГГц, но это не все сюрпризы, которые нам готовит компания Intel.

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Похоже, традиционные наименования, которые были с нами последние 15 лет, уходят в прошлое. Именно так, никаких больше Core i3, Core i5 и Core i7, ведь на их место приходят более внушительные Core Ultra. По мнению Intel, всё станет намного проще, чем сейчас, а потенциальные покупатели смогут выбрать тот камень, который им больше подходит. При этом новые названия только подчёркивают различия, тогда как текущая линейка не позволяла разобраться в том, какой их процессоров стоит брать. Например, в продаже есть Core i7-13700, который лишён разгонного потенциала, поскольку имеет заблокированный множитель. Core i7-13700К быстрее и потенциально лучше, но многие покупатели не видят разницы, поскольку в названии прибавляется только одна буква. Теперь всё будет иначе. Так, если на прилавке будет лежать камень с разблокированным множителем, то называться он будет Core Ultra 14700, ну а процессор без разгонного потенциала начнёт именоваться Core 14700. Неясно, что будет с буквой «К», которую сегодня активно используют, а также с буквой «F», определяющей различия между процессорами с встроенной графикой и лишёнными интегрированной видеокарты. Скорее всего, «F» всё же оставят, а от «К» откажутся. Давайте попробуем разобраться в том, как будут называться новые линейки процессоров. 

  • Core i3-13100 – Core 14100
  • Core i5-13400 – Core 14400
  • Core i5-13600 – Core 14600
  • Core i5-13600К – Core Ultra 14600
  • Core i7-13700 – Core 14700
  • Core i7-13700К – Core Ultra 14700
  • Core i9-13900 
  • Core i3-13900К – Core Ultra 14900

Итак, серии Core i5 и Core i7 предложат два варианта в зависимости от наличия или отсутствия разблокированного множителя. Core i3 превратится в Core, ну а Core i9 начнёт предлагаться только в варианте Core Ultra. Ультимативный процессор должен быть только один, ну а эксперты полагают, что главной причиной происходящих изменений стала политика Apple. Известно, что яблочники отказались от использования процессоров Intel и перешли к агрессивному маркетингу, применяя слова «Ultra» и «Pro» на каждом шагу. Маркетологи уверены, что таким образом Apple воздействует на подсознание покупателей, которые готовы платить больше за доступ к заветным цифрам и более внушительным названиям. Проще говоря, никакого смысла, кроме маркетингового ребрендинг не несёт. Это следующая фаза, призванная ввести потенциальных покупателей в заблуждение. Помните процессор Core i5-13400, который получил 10 ядер? На самом деле здесь 6 эффективных ядер, но цифра всё равно красивая. Ну а Core i3-13900К и вовсе может предложить целых 24 ядра. 

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Кстати, в рамках следующей серии мы больше не увидим процессоры Pentium и Celeron. Первые начали продаваться ещё в далёком 1993 году, тогда как вторые появились в 1998. Неясно, зачем было принято такое спорное решение, ведь речь идёт об узнаваемых брендах. Многие потенциальные покупатели не осознают, что речь идёт о самых слабых и примитивных процессорах, ориентируясь на знакомые с детства слоганы. В новой серии на место привычных наименований придёт сухое Intel ХХ. Названия будут изменяться в зависимости от характеристик и серии, ну а руководство Intel полагает, что таким образом сможет выйти из системного кризиса, в котором оказалась компания. Посмотрим, скажутся ли перемены на продажах, ну а пока стоит запастись терпением, ведь синие раскрыли не все карты, а значит могут оставаться некоторые сюрпризы, о которых инсайдерам ничего не известно.

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#intel #процессоры
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