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Видеокарты NVIDIA снова подорожали – почему цены растут, а хороших предложений всё меньше
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Если всего немного уделить внимание положению на рынке графических чипов, то можно прийти к самым неожиданным выводам. Согласно статистике, спрос падает, а в 1 квартале 2023 года продажи обрушились так сильно, что приблизились к показателям 18-летней давности. Доходы должны были упасть, вот только не всё так просто. AMD штампует чипы для игровых приставок, тогда как NVIDIA всецело отдаётся продукции для обучения ИИ. Дела у обеих компаний идут неплохо, а новая статистика только доказывает предположения о том, что в ближайшее время никто не намерен снижать цены.

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Никакой ценовой войны и тому подобных глупостей, ведь происходящее пока не похоже на кризис, а доходы за счёт роста рекомендованной стоимости продукции нового поколения перекрывают негативный эффект от падения спроса. Проще говоря, NVIDIA действительно продаёт меньше видеокарт, чем годом ранее, но зарабатывает на каждой из них пару сотен долларов сверху. Маржа решает всё, ну а в результате мы видим, что на графические чипы прошлого поколения цены даже немного подросли. Но всё стало только хуже после очередного падения курса рубля. Национальная валюта не радует геймеров из России, а общемировые тенденции вместе с российскими реалиями привели к очередному скачку цен. Видеокарты дорожают, о чём сегодня мы и поговорим.

Давайте начнём с самого бюджетного сегмента. GeForce RTX 3060 ещё недавно стоила 32 тысячи рублей, а осенью 2022 года за неё и вовсе просили меньше 30 тысяч. Сегодня за 1 доллар дают почти 84 рубля, ну а в результате стоимость одной из самых продаваемых видеокарт выросла на 3 тысячи рублей. В данном сегменте это критично, а значит часть потенциальных покупателей может с разочарованием перейти на игровые консоли или взять видеокарту дешевле. GeForce RTX 3060 далека от того, чтобы называть её оптимальной, но геймерам нравится, а спрос рождает предложение.

Пожалуй, если вы присматривались к GeForce RTX 3060 Ti, то советуем прекратить заниматься подобными глупостями, ведь эта видеокарта не просто дорогая, но и не может считаться актуальной. Обратите внимание, что всего на 1500 рублей в наличии GeForce RTX 4060 Ti. Новинка NVIDIA ненамного быстрее, но её главные преимущества не в этом. Видеокарта может предложить вам более внушительные показатели скорости в трассировке лучей и поддержку технологии масштабирования третьего поколения. Ну а поскольку DLSS 3.0 появляется почти в каждой новой игре, то потенциал у GeForce RTX 4060 Ti кажется нам более существенным. Обе видеокарты слишком дорогие, но при курсе 84-к-1 ничего другого быть не может.

7-8 тысяч прибавила и GeForce RTX 4070. Видеокарта появилась в продаже за 62 тысячи рублей, а некоторые модели можно было купить и дешевле. Сегодня вам придётся выложить все 68 тысяч, при этом перед вами пусть и перспективная, но далеко не самая быстрая видеокарта на рынке. Она предлагает 12 Гб видеопамяти и построена на 192-битной шине. Сегодня вы сможете играть даже в 4К, но в перспективе требовательные игры 2024 года вынудят вас вернуться в 2К, где вы останетесь на несколько лет. Неясно, насколько быстро будут расти требования, но GeForce RTX 4070 всегда была дорогой, а сегодня и вовсе недоступна обычным геймерам.

GeForce RTX 4070 Ti прибавила целых 10 тысяч рублей, но после немного подешевела. На прошлой неделе за эту видеокарту просили 82 тысячи, а значит цена подросла на 3 тысячи. В данном ценовом сегменте это не так много, но нам всё равно хотелось бы увидеть скидки, а не постоянный рост. Даже когда отдельные графические чипы на рынке дешевеют, российские любители компьютерных игр ничего не замечают. Увы, но перепады курса национальной валюты сжигают все бонусы, поэтому мы видим только рост цен или бесконечное топтание на месте.

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GeForce RTX 4080 подорожала на 3-4 тысячи рублей, хотя по всему миру эта видеокарта признана провальной и не пользуется спросом. В переводе на доллары сегодня в РФ за неё просят 1285 долларов, что на 85 долларов дороже рекомендованной стоимости. Учтите, что в США GeForce RTX 4080 вы можете купить за 1100 долларов и дешевле, поэтому ценовая политика в РФ настораживает. А вот GeForce RTX 4090 не дорожает. Судя по всему, дальше уже некуда, поскольку даже сегодня отдать 160 тысяч за видеокарту могут себе позволить единицы. Флагман NVIDIA уже не пользуется спросом, поскольку все те, кто мог себе его позволить, уже много месяцев назад купили, а остальные предпочитают менее дорогие решения. Как видите, цены растут, а происходит это по несколькими причинам. Если курс рубля осень восстановится до 78-к-1, то цены на видеокарты пойдут вниз, хотя в такой сценарий верится все меньше.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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