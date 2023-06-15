Ну а поскольку Залужный уже не сможет опровергнуть обвинения, то можно приписать ему и другие злодеяния

Ещё совсем недавно командующий ВСУ Валерий Залужный считался чуть ли не спасителем Украины. Именно ему приписывают тактические операции в первые месяцы ведения боевых действий, в результате которых армия РФ потеряла наступательный импульс и не смогла продвинуться дальше Николаевской области. Позднее Залужный руководил планом контрнаступления в Харьковской области, ну а после того, как Украина вернула контроль над Херсоном, генерал и вовсе стал называться легендарным. Залужный проводил частые совещания с представителями Пентагона, контактируя в режиме реального времени с министром обороны США, но в какой-то момент неожиданно пропал. Есть несколько версий произошедшего, но ни одна не может считаться финальной, поскольку данные носят исключительно теоретический характер. Ещё в мае Пригожин рассказывал, что артиллерия ЧВК «Вагнер» отработала по Залужному, который в тот момент находился на линии фронта. Подтвердить или опровергнуть факт смерти генерала Пригожин не мог, но и спустя месяц главком ВСУ не появляется на публике.

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Писали, что он мешал Зеленскому или слишком активно отстаивал свою позицию перед американскими коллегами. В украинской прессе настаивают на том, что Залужный до сих пор жив и здоров. Якобы, он руководит операцией из своего бункера, где разрабатывает секретный план. Может и так, но пока всё говорит о том, что генерал действительно мёртв, поскольку сегодня на него пытаются повесить всех собак. Давайте не будем углубляться в подробности курсирующих по сети слухов, остановившись только на самых очевидных фактах. По мнению многих международных экспертов, подрыв Северных потоков был осуществлён американскими или английскими специалистами. Для этого использовалось глубоководное оборудование, а взрывчатка была заложена ещё летом 2022 года во время учений НАТО. Ну а поскольку такая позиция явно невыгодна самим американцам, то нет ничего удивительного в том, что несколько месяцев назад в прессе появилась версия об участии Украины в деле подрыва трубопроводов. Тогда это была только версия, но спустя какое-то время она обросла многочисленными фактами.

Якобы, информацию о попытке подорвать Северные потоки первоначально получила разведка Нидерландов. Было принято решение уведомить ЦРУ, ну а добродушные американцы долго уговаривали Украину не делать опрометчивых действий, которые могут нанести урон международному праву. Янки пытались образумить фанатичных украинцев, но ничего не вышло. Ну а сегодня становится ясно, что злой гений, который разработал и осуществил операцию по подрыву трубопроводов – это и есть Залужный. Мало того, главком ВСУ лично отдавал приказы, не советовался с президентом, а также курировал теракт на Крымском мосту. Сам Зеленский уверяет, что все обвинения ложны, ведь он ничего об этом не знал. Мало того, президент не верит, что Залужный вообще мог без его ведома осуществить такую операцию, а в итоге положение кажется ещё более запутанным, чем было пару месяцев назад. Американцы указывают в сторону Украины, попутно обвиняя Польшу в том, что там знали о готовящемся подрыве. Всплыла некая яхта со следами взрывчатки, а американские издания неожиданно нашли спутниковые снимки, доказывающие тот факт, что незадолго до происшествия яхта действительно находилась в районе взрыва.

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Эксперты отмечают, что всё это выглядит забавно. Вначале легендарная разведка Нидерландов узнала о деталях теракта. После добрые парни из ЦРУ долго уговаривали злых украинцев не взрывать Северные потоки, но так и не смогли ничего сделать с мстительным Залужным. Нет никаких сомнений, что все эти истории придуманы только для того, чтобы снять с себя обвинение. Очевидно, что платить за подрыв трубопроводов в США не хотят, а с Украины всё равно взять нечего. Ну а поскольку главком ВСУ скорее мёртв, чем жив, то сегодня можно скинуть все обвинения на него. Кстати, обвинения пока не носят официального характера, хотя и курсируют по крупным американским изданиям. Так обычно происходит, когда США нужно подготовить мир к определённым действиям. Не исключено, что виноватым действительно сделают главкома ВСУ, ну а какая судьба ждёт Зеленского, пока сложно предсказать.