Сегодня мы можем послушать, какие звуки издавал древний музыкальный инструмент

Учёные отмечают, что мы довольно неплохо знаем культуру и обычаи нескольких древних цивилизаций, но в целом, большая часть того, что происходило 5 тысяч лет назад и ранее, остаётся для нас загадкой. Имеются отдельные доказательства существования древних цивилизаций, а получить более точные сведения удаётся в результате раскопок. Несмотря на это мы можем полагаться только на культурные памятники, а одну из самых интересных сторон быта древних людей представляет собой музыка. Судя по всему, человечество очень давно пыталось воспроизводить различные звуки, поскольку самой древней флейте, которую обнаружили на территории Германии, около 40 тысяч лет. Недавняя находка не такая старая, но не менее важная для понимания народностей, живших на этой земле тысячи лет назад.

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Сообщается, что израильские археологи сделали захватывающую находку на территории Эйнан-Маллаха, расположенного в северной части страны. В ходе раскопок были обнаружены флейты, принадлежащие натуфийской культуре, возникшей в регионе в период между 13000 и 9700 годами до нашей эры. Один из найденных инструментов сохранился настолько хорошо, что может исполнять свою функцию и по сей день, спустя около 12 тысяч лет после своего создания. Устройства изготовлены из трубчатых костей крыльев небольших уток и являются самыми древними музыкальными инструментами на Ближнем Востоке. Находка состоит из семи флейт, однако шесть из них были раздроблены, в то время как одна флейта осталась практически нетронута временем. Исследователи сообщают о данной находке в журнале Scientific Reports. Флейты имели от одного до четырёх отверстий, которые закрывались пальцами, позволяя изменять высоту ноты. Размеры этих инструментов были крайне миниатюрными, что свидетельствует о мастерстве древних ремесленников.

Учёные решили воссоздать точные копии флейт, чтобы определить, какие звуки они издавали. В ходе эксперимента было установлено, что инструменты имитировали крики двух местных птиц – обыкновенной пустельги и перепелятника, которые были распространены в регионе в период начала неолита. Интересно, что именно эти звуки были важны для древних людей, возможно, в их музыкальных или танцевальных практиках они пытались подражать птицам. Учёные предполагают, что единственной доступной музыкой для древних людей было пение птиц, и они сами стремились воспроизвести эти звуки на своих флейтах. Исследователи рассматривали возможность использования флейт в охоте, предполагая, что охотники могли привлекать добычу с их помощью. Однако эта версия маловероятна, поскольку эффективность флейт в охотничьих целях оказалась низкой. Вероятнее всего, флейты играли важную роль в древних музыкальных практиках и имели символическое значение для натуфийцев на что указывает обнаружение сразу семи таких инструментов, доказывающее на их высокую значимость в древней культуре.

Отдельно отмечается, что костяные флейты из Эйнан-Маллаха не только представляют собой уникальные артефакты, но и имеют важное значение для изучения эволюции музыки. Хотя звуки, издаваемые этими флейтами, сложно назвать полноценной музыкой, они стали отправной точкой для развития музыкальных инструментов. С течением времени флейты стали более совершенными и приобрели способность создавать более гармоничные звуки. Открытие древних флейт в Израиле позволяет нам взглянуть на музыкальное наследие древнего мира и понять, какие звуки увлекали и вдохновляли древних людей. Эта находка становится ещё одним кусочком головоломки, помогающей реконструировать прошлые эпохи и расшифровывать тайны древних цивилизаций. Ниже вы можете прослушать звуки, которые издавали флейты. Ничего необычного, ведь речь о самых примитивных музыкальных инструментах. И всё же, исследователи полагают, что люди тянулись к музыке на протяжении тысячелетий. Сегодня технологии шагнули вперёд, позволяя каждому из нас выбрать жанр, исполнителя и даже попробовать свои силы в создании музыки. 12 тысяч лет назад древние люди делали первые шаги, без которых ничего из того, что мы с вами знаем, не стало бы реальностью.

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