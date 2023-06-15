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На что способен ударный дрон генерала Суровикина, и может ли «Сириус» изменить ход СВО
Разработка ещё не завершена, а сроков появления опытных экземпляров пока нет
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Можно констатировать, что большая часть государств сегодня не имеет на вооружении полноценную группировку беспилотников. Похоже, когда в США и в ряде других стран шло активное создание подобных устройств, в России смотрели на это снисходительно. Предполагалось, что самолёты останутся универсальными средствами для подавления авиации и ПВО потенциального противника, тогда как какие-то непонятные дроны никому не нужны. Разработки велись, но если какие-то прототипы и были созданы, то до недавнего времени речь шла об опытных устройствах с высоким потенциалом. Ну а поскольку от прототипа до серийного экземпляра очень далеко, то даже сегодня не только Россия, но и большая часть стран не обладает флотом морских и летающих беспилотников. Проблема решается, но мы пока не знаем, когда оборонная промышленность РФ сможет догнать американцев, которые уже достаточно давно обновили свою военную доктрину. 

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Повторимся, что интересные разработки есть, ну а сегодня мы поговорим об ударном дроне под названием «Сириус», который называют беспилотником генерала Суровикина. Начнём с того, что впервые прототип был продемонстрирован в рамках форума «Армия-2020». Сообщалось, что устройство способно нести общую нагрузку до 400 килограмм, а значит речь уже тогда шла о том, что беспилотник сможет взять несколько управляемых бомб ФАБ-100 или КАБ-100, а также одну ОФАБ-250. Предполагалось, что это будет конкурент американским MQ-9 Reaper и RQ-4B Global Hawk, но после презентации разработка затихла. По мнению журналистов Eurasian Times, обнаружились нерешаемые проблемы, а в итоге проект был приостановлен. Эксперты издания полагают, что найти ответы и продвинуться от прототипа к опытному экземпляру помог тот самый американский дрон MQ-9 Reaper, который 14 марта упал в Чёрное море. К концу марта беспилотник или его части были благополучно извлечены, а после с ними как следует поработали российские инженеры. 

Проект лично курирует генерал Суровикин, а в Eurasian Times полагают, что «Сириус» сможет предложить неплохое соотношение между ударной силой и временем нахождения в воздухе. Армии РФ не хватает именно такого дрона, способного не только выполнять разведывательные функции, но и наносить удары по силам противника. Отмечается, что «Сириус» получит сразу два турбовинтовых двигателя (у MQ-9 Reaper только один), что делает его более интересным на фоне американского аналога. Он сможет находиться в режиме барражирования до 20 часов, обладая всеми современными системами связи и слежения. Максимальная высота полёта достигнет 7000 метров, а скорость не превысит 180 км/ч. При этом дальность внушительная и равняется 3000 километров. Эксперты полагают, что за время с первой презентации скоростные показатели могли стать выше, но точных данных на этот счёт нет. В Eurasian Times напоминают, что американские разведывательные беспилотники уже больше года позволяют украинской армии наносить точечные удары по различным военным объектам на территории РФ. Это и атаки на Севастополь при помощи морских дронов, а также прилёты БПЛА по военным базам в Энгельсе и Дягилево, а также другим объектам. 

Эксперты полагают, что «Сириус» можно использовать в одиночных операциях для уничтожения наземных целей противника. Для этого его можно оборудовать не только управляемыми бомбами, но и ракетами класса воздух-земля. Кроме того, ударный тяжёлый дрон хорошо себя покажет в тандеме с российскими истребителями и бомбардировщиками. «Сириус» способен почти сутки находиться на высоте 7 километров, оставаясь незаметным для противника и собирая ценную информацию. После этого данные могут быть переданы пилотам указанных выше самолётов для нанесения ударов по наземным и воздушным целям. Журналисты Eurasian Times подчёркивают, что разработка находится на финальных стадиях, а значит несколько опытных экземпляров могут появиться даже в рамках СВО. Переоценивать вклад небольшого количества ударных дронов было бы слишком наивно, но тот факт, что дело ведётся под личным контролем Суровикина, внушает некоторый оптимизм. Генерал известен тем, что доводит дела до конца, ну а армия РФ остро нуждается в тяжёлом ударном беспилотнике. Конфликт в Украине завершится, но гонку вооружений не остановить. Попытки скопировать американские дроны проводятся во многих странах, ну а насколько успешным будет «Сириус», нам ещё только предстоит узнать.

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Важно отметить, что «Сириус» стал эволюционным продолжением находящегося на вооружении ударного дрона «Орион». Последний уже имеет опыт применения в СВО, но способен нести полезную нагрузку не выше 200 килограмм. 

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#сво #военные технологии #беспилотники
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