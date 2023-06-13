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Сотни бегемотов колумбийского наркоторговца Пабло Эскобара разрушают водную экосистему Колумбии
За 40 лет 4 бегемота активно размножались, а сегодня в Колумбии больше 200 гигантских млекопитающих
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В 1981 году всемирно известному Пабло Эскобару пришла в голову идея завести бегемотов. Журналисты полагают, что наркоторговец рассчитывал, что таким образом удастся сбивать со следа полицейских ищеек. Неясно, сработал ли план, но животные прижились и долгое время развлекали дочку Эскобара, маленькую Джину Серну. Три самки и самец по кличке Эль-Вьехо неплохо себя чувствовали на большом ранчо, а после смерти наркоторговца вырвались из клетки и ушли на вольные хлеба. По данным главного редактора научного журнала Epsiloon, Эрве Пуарье, недавно состоялась перепись бегемотов. Оказалось, что их число превышает ожидания учёных в два раза, поскольку количество достигает 215 особей, включая значительное количество молодняка. Всё это указывает на быстрое размножение бегемотов и возможность достижения половой зрелости раньше, чем в их родной Африке. Исследователи отмечают, что крупные млекопитающие хорошо прижились в колумбийских джунглях и стали более успешными, чем предполагали учёные. Всё это вызывает множество проблем, особенно с учётом опасности, которую представляют бегемоты. 

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По словам Пуарье, главная проблема заключается в том, что они создают настоящую экологическую головоломку. Уже несколько лет власти Колумбии и научное сообщество оказались втянутыми в сложную дискуссию о том, как решить экологическую проблему, связанную с наличием африканских бегемотов, принадлежавших знаменитому наркобарону Пабло Эскобару. Как сообщает издание France info, эта проблема уже стала предметом обсуждения, но пока не удалось достичь консенсуса относительно её решения. С одной стороны, некоторые эксперты считают, что бегемоты могут заменить исчезнувших 10 тысяч лет назад крупных травоядных животных и способствовать установлению нового равновесия в экосистеме. Это может привести к образованию новой, хотя и отличной, но все же разнообразной экосистемы. Однако большинство учёных подчёркивает, что бегемоты на самом деле нарушают химическое равновесие озёр, уплотняют осадочные породы, разрушают береговую линию и представляют серьёзную опасность для других животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как ламантинов.

В поисках решения проблемы, Пуарье предлагает использовать стерилизацию бегемотов. Однако, согласно модели, построенной в апреле, искоренение бегемотов таким способом потребует около 50 лет. Учитывая новые данные о росте популяции, это слишком долго, а значит за эти годы бегемоты смогу причинить значительный ущерб экологии Колумбии. Несколько недель назад местные власти высказали идею отправить 70 бегемотов в парки Мексики и Индии, однако оказалось, что перевозка будет слишком дорогостоящей и вряд ли значительно изменит ситуацию. Многие эксперты выступают за систематическое уничтожение бегемотов в рамках решения проблемы. Вот только такое предложение вызвало протесты со стороны ассоциаций защитников животных. В итоге, ситуация остаётся без разрешения. Учёные пишут о том, что проблема с кокаиновыми бегемотами в Колумбии вынуждает задуматься о реальных последствиях внедрения инвазивных видов, о важности возвращения природы к естественному состоянию и о влиянии человеческой деятельности на экологию. Эта история с четырьмя бегемотами Пабло Эскобара стала знакомым примером, подчёркивающим сложность таких проблем. 

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Известно, что наркоторговец любил животных, а его дочь была без ума от гигантских бегемотов. Долгое время млекопитающие жили в вольере, расположенном в знаменитой гасиенде «Неаполь». Это был настоящий парк с развлечениями, в котором кроме бегемотов были и другие животные, живущие в большом зоопарке. Эскобару удавалось контролировать поголовье бегемотов, но сейчас они представляют серьёзную угрозу, найти решение которой гораздо сложнее, чем было завести 4 гигантов в страну. По мнению главного редактора научного журнала Epsiloon, Пуарье, простого решения точно не будет, а в настоящее время правительство не готово выделить деньги на вывоз бегемотов из страны в естественную среду обитания и зоопарки по всему миру. Учёные отмечают, что проблема с бегемотами в Колумбии продолжает поднимать волнующие вопросы о сохранении экосистем, необходимости борьбы с инвазивными видами и влиянии человеческой деятельности на окружающую среду.

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#экология #истории
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