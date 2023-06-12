Похоже, времена удалённой работы подходят к концу

Если бы эпидемия коронавируса грянула 30 лет назад, то экономика многих стран была бы полностью парализована. Сотни миллионов людей были вы вынуждены сидеть дома без средств к существованию и не имели бы доступа к работе. Технологический прогресс позволил значительной части человечества перейти на удалённую работу там, где это было возможно, что позволило экономике многих стран остаться на плаву. Компьютеры и смартфоны сделали своё дело, но сегодня многие люди уже так привыкли сидеть дома, что не хотят возвращаться на свои рабочие места. Похоже, крупные корпорации устали уговаривать нерадивых сотрудников, о чём рассказывают журналисты NBC News. Как оказалось, руководство Google отправило своим сотрудникам сообщение, в котором заявляется о введении новой политики пребывания в офисе три дня в неделю. Проще говоря, удалённая работа полностью не отменяется, а пока можно смело 2 дня проводить дома у компьютера. Согласно сообщению, сотрудники, не следующие этому правилу, будут контактировать с представителями отдела кадров, которые расскажут о следующих шагах компании.

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Какие именно последствия ожидают тех, кто откажется приходить на работу в офис, пока неизвестно. В прессе пишут о том, что речь может идти о снижении заработной платы, блокирования премий и надбавок, а в некоторых случаях и вовсе об увольнении. По статистике, лишь 14% американцев продолжают работать из дома. Однако этот небольшой процент достаточен для изменения ситуации в городах, включая Сан-Франциско. Например, Saleforce Tower, самое высокое здание в Сан-Франциско, почти пустует, тогда как офисы арендуются только на нескольких этажах. Оставшиеся компании раздумывают о разрыве договора аренды, поскольку уверены в том, что перевод сотрудников на удалённую работу обходится дешевле. Глава одной из бизнес-групп Сан-Франциско отмечает, что работа из дома стала частью совершенного шторма для города. По некоторым данным, менее половины работников из десяти крупнейших городов появляются в офисе. Возвращение людей в офис может быть выгодным для городского бизнеса, однако не все офисные работники готовы к ежедневным поездкам.

До коронавируса у людей просто не было выбора, тогда как сегодня многие осознают открывшиеся выгоды. Так, можно не тратить несколько часов в пробках, добираясь до работы утром и домой вечером. Также это экономит бензин, а свободное время можно потратить на утренний сон или провести за телевизором или компьютером. В связи с этим многие сотрудники в США высказывают негативную позицию относительно возвращения к работе в офисе. Например, специалист по урегулированию страховых случаев Эмили Гальярдо заявила, что, если бы начальник потребовал её возвращения в офис, она, вероятно, начала бы искать новую работу. Это указывает на то, что многие работники могут остро отреагировать, если начальство потребует вернуться в офис.

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На прошлой неделе компания Meta (считается экстремистской и запрещена в РФ) также объявила своим сотрудникам о новой политике трёхдневной работы в офисе. При этом было решено дать время всем сотрудникам привыкнуть, поскольку правила начнут действовать с сентября 2023 года. Аналитики отмечают, что проблема куда опаснее, чем о ней принято говорить. Дело в том, что сегодня мы становимся свидетелями бурного развития ИИ. Возникают опасения, а многие эксперты открыто говорят о том, что совсем скоро машины заберут у людей рабочие места. В связи с этим у сотрудников технологических компаний есть все основания последовать требованиям руководства. Многие уверены в том, что отказ повлечёт за собой окончательную утерю рабочего места. Но даже если сегодня нерадивого сотрудника никто не уволит, то в будущем его выгонят первым, ведь ИИ наступает, а машины способны справляться с задачами даже лучше, чем обычные люди. По мнению журналиста Джейкоба Уорда, сотрудникам следует иметь возможность высказаться о том, хотят ли они возвращаться в офис или нет. Кали Уильямс Йост, специалист по стратегии гибких рабочих мест, отмечает, что принуждение возврата в офис может привести к потере вовлеченности и снижению продуктивности. Аналитики констатируют, что будущее работы в офисе и удалённой работы остаётся неопределённым, и вероятно, будет зависеть от крупных технологических компаний. Пока всё складывается не в пользу удалённой работы.