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Зачем Украина пытается взорвать Турецкий поток, и почему Эрдоган не реагирует на проблему
Вторая атака на корабль Черноморского флота РФ была успешно отбита
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Даже спустя многие месяцы после подрыва трёх веток Северного потока европейские политики с неохотой обсуждают эту тему, предпочитая юлить и не называть вещи своими именами. В прессе пишут о расследованиях, которые всё ещё идут, а некоторые издания отчаянно ищут украинский след. Совсем недавно было определено, что в подрыве могли участвовать и поляки, а некие эксперты нашли следы взрывчатки на корабле, который использовался для осуществления диверсии. Аналитики с умным видом рассуждают о том, кто из украинских силовых ведомств организовал теракт, но пока говорить о продвижении в деле расследования было бы преждевременно. Многие эксперты уверены, что кто бы ни был конечным исполнителем, организаторы сидят в Вашингтоне, откуда и управляют не только украинскими, но и европейскими элитами. 

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В настоящее время поставки газа в Европу из России значительно просели по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом складывается такое ощущение, что в ЕС не спешат закачивать в трубопровод голубое топливо, вяло реагируя на проблему энергетической безопасности. Темпы закачки крайне медленные, а всё может стать только хуже. Так, Северный поток прекратил своё существование. Из двух украинских веток работает только одна. Трубопровод Ямал-Европа был заблокирован по решению Польши, а в итоге в рабочем состоянии остаётся только Турецкий поток, по которому газ направляется в несколько европейских государств. Судя по всему, в Белом доме планируют руками Украины подорвать последний из действующих в полную силу трубопроводов. Так, 27 мая была совершена атака при помощи беспилотников на российский корабль Иван Хурст, который занимался патрулированием территории рядом с трубопроводом Турецкий поток и Голубой поток. Первый поставляет газ в Европу, тогда как второй обеспечивает энергией саму Турцию. 

Тогда все морские беспилотники были уничтожены, ну а в ночь на 10 июня была предпринята очередная попытка прорыва в области, находящейся под контролем корабля Приазовье. Последний является частью Черноморского флота и находился в юго-восточной части Чёрного моря, где и был атакован сразу шестью дронами. Сообщается, что все объекты были уничтожены, а кораблю и трубопроводам ничего не угрожает. И вот здесь самое время задать вопрос: почему молчит Эрдоган? По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, отношения между Украиной и Турцией довольно сложные, а значит нужно разбираться в деталях. Прежде всего Александр Перенджиев напоминает, что Эрдоган лично принимал решение о передаче ВСУ ударных дронов Bayraktar. Также он лоббировал Зерновую сделку, делая это несмотря на то, что Украина использует зерновой коридор в военных целях. Также сам Эрдоган неоднократно высказывался в поддержку Киева, а позицию его трудно назвать нейтральной. Экономические выгоды от сотрудничества с Россией очевидны, но уничтожение трубопроводов ставит президента Турции в сложное положение. 

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Аналитик полагает, что Эрдоган прекрасно осознаёт последствия происходящего. Кроме того, нет никаких сомнений в том, что президент Турции знает, что Зеленский не решает такие вопросы, а значит команды идут напрямую из Белого дома. При этом не забывайте, что Турция входит в НАТО, а значит США фактически руками Киева бьёт по своему союзнику. Положение действительно запутанное, но пока будет такая возможность, Эрдоган попытается сохранить статус-кво. Сам он предпочитает говорить о нейтралитете, но всё же надеется, что до подрыва трубопроводов не дойдёт. До этого момента атаки на российские корабли турецкая сторона не будет замечать, хотя не обращать внимания на летающие над Чёрным морем американские дроны-шпионы, крайне сложно. В целом, Эрдоган прекрасно осознаёт сложности своего положения, но делать что-либо не может. Оказать давление на США не в его власти, ну а бросаться грозными заявлениями в адрес Украины и вовсе бессмысленно. Что до происходящего глобального противостояния, то американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш уверен в том, что в настоящее время Америка утрачивает влияние в мире. Место тонущей империи занимает Китай и Россия, а большая часть населения планеты на стороне этих стран. 

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#аналитика #сво #политика #турецкий поток
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