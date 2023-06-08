В Киеве недовольны итогами первых дней. В Артёмовске ВСУ использовали РСЗО HIMARS

Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что контрнаступление украинских войск началось. Некоторые прогнозы были верны, тогда как другие явно не соответствовали действительности. Как выяснилось, в Киеве готовили не только технику и живую силу, но и ждали накопления воды в водохранилищах. Точных данных о планах мы не получим, поэтому приходится делать выводы на основе уже доступных фактов. Ну а здесь всё запутано. Известно, что перед массированной атакой на Каховскую ГЭС выше по течению Днепра было сброшено огромное количество воды. Оказывается, украинские власти накапливали резервы с зимы, ну а разрушение плотины на Каховской ГЭС было неизбежным, поскольку с таким количеством воды дамба справиться не могла. И вот здесь у аналитиков есть два предположения. Согласно первому, что-то пошло не так, а в результате значительная часть воды, которая должна была остаться на левом берегу Днепра (находящимся под контролем РФ), пошла на правый берег, подтопив Херсон и даже Николаев. Вторая версия вызывает большие сомнения, но может быть вполне реальной, ведь полагаться на то, что в Киеве сидят тупые бездарности, не способные просчитать движения воды, было бы опрометчивым шагом.

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Так вот, указывается на то, что ВСУ просто не готовы наступать по всей линии соприкосновения, поэтому решили сосредоточить свои силы только на Запорожском направлении. Ну а поскольку была реальная опасность удара со стороны РФ в Херсонской области, то в Киеве решили купировать угрозу, вызвав наводнение, которое сделало невозможным наступление на этом участке ни для одной из армий. Не исключено, что вторая версия верна, ведь вчера Запорожское направление стало одним из самых горячих. Российские источники сообщают о попытке прорыва на нескольких участках фронта. Мы не будем приводить все данные, поскольку собрать информацию крайне сложно, а многие военкоры и вовсе доносят до читателей противоположные цифры и наступающих и итогах боёв. Остановимся на наиболее сложных участках. В районе Толмачёвки обнаружены несколько передовых групп, численностью до 60 человек. Попытка подойти к российским позициям незаметно не удалась, в результате диверсионные группы попали под огонь артиллерии. Немного южнее колонна войск в сопровождении бронетехники попала на минные поля и вынуждена была отступить. Зафиксированы значительные потери, при этом наступление было возобновлено и утром 8 июня бои шли в направлении Орехов – Токомак. Российские источники пишут о десяти танках, часть из которых уже уничтожена.

Всего же, по данным военкоров, в наступлении с ночи 7 июня и утра 8 июня были задействованы до 120 единиц техники. Сюда включены не только танки, но и многочисленные автомобили НАТО, отличающиеся прочной бронёй и высокими скоростными показателями. Силы были разделены на группы, а колонны встретили минные заграждения и бойцы РФ, вооружённые комплексами ПТУР. Потери со стороны российской армии не разглашаются, но известно о том, что после длительных боёв за Новодонецкое, ещё вчера ВСУ так и не смогли получить контроль над этим населённым пунктом. По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, украинское командование задействовало новую тактику. Теперь ещё до подхода бронированных групп в бой идёт пехота. Для этого несколько десятков человек на лёгкой бронетехнике подходят как можно ближе к российским позициям и завязывают бой. Отвлекающий манёвр срабатывает, а уже после этого к месту сражения подтягиваются танки и основные силы.

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Ходаковский сообщает о том, что из-за сложности наступательных действий, ВСУ почти не ведёт контрбатарейной борьбы, поэтому теряет не только технику, но и живую силу. Предполагается, что именно Запорожское направление станет основным для контрнаступления украинской армии, ну а пока достичь значимых успехов ВСУ не удалось. Российские военкоры публикуют кадры с поражённой и оставленной техникой, где можно увидеть сгоревший танк Т-64БВ, а также 4 бронированных Mastiff производства Британии. Характер противостояния становится всё более напряжённым, а эксперты уверяют, что командование в Киеве нервничает и требует от армии успехов. Пока порадовать Зеленского ВСУ нечем, а в результате в ход идут даже РСЗО HIMARS. Наступление под Артёмовском не удалось, после чего американские снаряды полетели по окопам российских войск на этом направлении. Обычно высокоточное оружие используется для других целей, ну а нервозность из Киева передаётся командующим на том или ином направлении.