Список не окончательный и будет дополняться со временем

Многие владельцы смартфонов полагают, что умное устройство само позаботится о своей безопасности, а также будет следить за выходом новых функций. Что же, отчасти всё это правда, ведь производители сделали всё возможное, чтобы мы даже неподготовленные пользователи могли получать доступ ко всем необходимым функциям, прилагая минимум усилий. В конце концов многие люде не осознают, как функционирует электричество и за счёт чего двигается автомобиль, что не мешает миллионам и даже миллиардам ежедневно пользоваться благами цивилизации. И всё же, если вы уделите своему телефону немного времени, то сможете узнать о существовании обновлений для операционной системы.

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Так, если у вас аппарат производства Apple, то вы смело можете рассчитывать на длительный жизненный цикл, поскольку производитель выпускает операционную систему ещё 5 лет после старта продаж той или иной серии. Вы можете купить смартфон, который поступил на прилавки магазинов 2 года назад, но спокойно пользоваться им ещё несколько лет, поскольку яблочники позаботятся о вашей безопасности и стабильной работе. Всё это не значит, что проблем не будет, ведь мошенники не дремлют, но смартфоны на Android в этом плане менее надёжны. Так, небольшие китайские компании и вовсе не думают о выпуске обновлений для своих продуктов, тогда так даже Xiaomi предлагает до трёх лет официальной поддержки. Но три года – это флагманы, тогда как бюджетные аппараты могут рассчитывать на год, тогда как середняки, если повезёт, получат прошивку на базе MIUI целых два раза. Именно по этой причине эксперты советуют покупать новую серию, даже если вы не видите в этом никакого смысла.

Например, на первый взгляд Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 12 Pro имеют незначительные отличия, но последний получит два года форы, поэтому берите именно его. Десятая серия смотрится неплохо, но уже скоро выпадет из списка актуальных. Кстати, это уже произошло, ведь несколько дней назад инсайдеры опубликовали предварительный список телефонов Xiaomi, которые получат новую операционную систему Android 14 на фирменной прошивке MIUI 15. Прежде всего отметим, что релиз ОС состоится осенью текущего года, но Google уже поделилась с партнёрами бета-версией, а в результате китайская компания умудрилась сделать на её основе прошивку для нескольких флагманов. Это: Xiaomi 12T, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi Mi Pad 6. На официальном сайте вы можете найти прошивку и скачать её. Помните, что внутри могут быть ошибки, поэтому отнеситесь к задаче ответственно.

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Ну а ниже вы можете увидеть предварительный список, согласно которому Redmi Note 10 Pro и вся десятая серия, включая флагманы на основе Mi 10, уже не считается актуальной и не может претендовать на Android 14. Всего в списке 72 аппарата, но по мере выхода новинок перечень будет расширяться. Инсайдеры полагают, что некоторые устройства могут не попасть в финальный список, а в результате останутся работать на старой версии операционной системы Android. Помните о том, что нужно ориентироваться на более новые серии, поскольку старые смартфоны подвержены взломам, а спустя несколько лет после завершения официальной поддержки подобные аппараты не рекомендуется использовать для оплаты товаров и услуг. Решение за вами, ведь между сериями существует небольшая разница в стоимости.

Xiaomi Mi 12T Xiaomi Mi MIX FOLD Redmi Note 11T Pro+ Redmi Note 11T Pro Redmi Note 12S Redmi K50 Pro Xiaomi Mi 12 Lite Xiaomi Mi 11T Pro Redmi K60 Pro POCO X5 5G Xiaomi Mi Pad 6 Redmi 11 Prime 5G Redmi 11 Prime Xiaomi Mi 12X (uncertain) POCO F5 Xiaomi Mi 12 Redmi Note 11R Xiaomi Mi MIX 4 Xiaomi Mi Pad 6 Pro Xiaomi Mi 13 Lite POCO M4 Pro 5G Redmi K40S Redmi K50 Ultra Redmi Note 12 Turbo Edition Redmi Note 12 Speed Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 13T Xiaomi Mi MIX FOLD 2 Xiaomi Mi 14 Pro POCO M4 5G Xiaomi Mi 14 Xiaomi Mi 11 Pro Redmi Note 12 Discovery Edition Redmi K60E Redmi K60 Redmi Pad POCO M5s Xiaomi Mi 12 Pro Redmi K50i Xiaomi Mi 13 Pro Xiaomi Mi MIX FOLD 3 Redmi Note 12 Pro+ 5G Redmi 12C POCO M5 Xiaomi CIVI 3 Redmi Note 12T Pro Xiaomi Mi 12S Xiaomi Mi 13T Pro Xiaomi CIVI 1S Redmi Note 12 5G Redmi K50 Gaming Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 11 LE Redmi K50 Redmi 10 5G Xiaomi CIVI 2 POCO X5 Pro 5G Xiaomi Mi 11 Ultra POCO F4 Xiaomi Mi 11 POCO F5 Pro 5G Xiaomi Mi 12S Pro Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi 12T Pro Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition POCO X4 GT Xiaomi Mi 11T Redmi Note 12 4G Xiaomi Mi 13 Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 Xiaomi Mi 13 Ultra Xiaomi Mi 12S Ultra