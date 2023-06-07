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Инсайдеры назвали 72 смартфона Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на базе Android 14
Список не окончательный и будет дополняться со временем
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Многие владельцы смартфонов полагают, что умное устройство само позаботится о своей безопасности, а также будет следить за выходом новых функций. Что же, отчасти всё это правда, ведь производители сделали всё возможное, чтобы мы даже неподготовленные пользователи могли получать доступ ко всем необходимым функциям, прилагая минимум усилий. В конце концов многие люде не осознают, как функционирует электричество и за счёт чего двигается автомобиль, что не мешает миллионам и даже миллиардам ежедневно пользоваться благами цивилизации. И всё же, если вы уделите своему телефону немного времени, то сможете узнать о существовании обновлений для операционной системы.

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Так, если у вас аппарат производства Apple, то вы смело можете рассчитывать на длительный жизненный цикл, поскольку производитель выпускает операционную систему ещё 5 лет после старта продаж той или иной серии. Вы можете купить смартфон, который поступил на прилавки магазинов 2 года назад, но спокойно пользоваться им ещё несколько лет, поскольку яблочники позаботятся о вашей безопасности и стабильной работе. Всё это не значит, что проблем не будет, ведь мошенники не дремлют, но смартфоны на Android в этом плане менее надёжны. Так, небольшие китайские компании и вовсе не думают о выпуске обновлений для своих продуктов, тогда так даже Xiaomi предлагает до трёх лет официальной поддержки. Но три года – это флагманы, тогда как бюджетные аппараты могут рассчитывать на год, тогда как середняки, если повезёт, получат прошивку на базе MIUI целых два раза. Именно по этой причине эксперты советуют покупать новую серию, даже если вы не видите в этом никакого смысла. 

Например, на первый взгляд Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 12 Pro имеют незначительные отличия, но последний получит два года форы, поэтому берите именно его. Десятая серия смотрится неплохо, но уже скоро выпадет из списка актуальных. Кстати, это уже произошло, ведь несколько дней назад инсайдеры опубликовали предварительный список телефонов Xiaomi, которые получат новую операционную систему Android 14 на фирменной прошивке MIUI 15. Прежде всего отметим, что релиз ОС состоится осенью текущего года, но Google уже поделилась с партнёрами бета-версией, а в результате китайская компания умудрилась сделать на её основе прошивку для нескольких флагманов. Это: Xiaomi 12T, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi Mi Pad 6. На официальном сайте вы можете найти прошивку и скачать её. Помните, что внутри могут быть ошибки, поэтому отнеситесь к задаче ответственно.

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Ну а ниже вы можете увидеть предварительный список, согласно которому Redmi Note 10 Pro и вся десятая серия, включая флагманы на основе Mi 10, уже не считается актуальной и не может претендовать на Android 14. Всего в списке 72 аппарата, но по мере выхода новинок перечень будет расширяться. Инсайдеры полагают, что некоторые устройства могут не попасть в финальный список, а в результате останутся работать на старой версии операционной системы Android. Помните о том, что нужно ориентироваться на более новые серии, поскольку старые смартфоны подвержены взломам, а спустя несколько лет после завершения официальной поддержки подобные аппараты не рекомендуется использовать для оплаты товаров и услуг. Решение за вами, ведь между сериями существует небольшая разница в стоимости. 

  1. Xiaomi Mi 12T
  2. Xiaomi Mi MIX FOLD
  3. Redmi Note 11T Pro+
  4. Redmi Note 11T Pro
  5. Redmi Note 12S
  6. Redmi K50 Pro
  7. Xiaomi Mi 12 Lite
  8. Xiaomi Mi 11T Pro
  9. Redmi K60 Pro
  10. POCO X5 5G
  11. Xiaomi Mi Pad 6
  12. Redmi 11 Prime 5G
  13. Redmi 11 Prime
  14. Xiaomi Mi 12X (uncertain)
  15. POCO F5
  16. Xiaomi Mi 12
  17. Redmi Note 11R
  18. Xiaomi Mi MIX 4
  19. Xiaomi Mi Pad 6 Pro
  20. Xiaomi Mi 13 Lite
  21. POCO M4 Pro 5G
  22. Redmi K40S
  23. Redmi K50 Ultra
  24. Redmi Note 12 Turbo Edition
  25. Redmi Note 12 Speed
  26. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  27. Xiaomi Mi 13T
  28. Xiaomi Mi MIX FOLD 2
  29. Xiaomi Mi 14 Pro
  30. POCO M4 5G
  31. Xiaomi Mi 14
  32. Xiaomi Mi 11 Pro
  33. Redmi Note 12 Discovery Edition
  34. Redmi K60E
  35. Redmi K60
  36. Redmi Pad
  37. POCO M5s
  38. Xiaomi Mi 12 Pro
  39. Redmi K50i
  40. Xiaomi Mi 13 Pro
  41. Xiaomi Mi MIX FOLD 3
  42. Redmi Note 12 Pro+ 5G
  43. Redmi 12C
  44. POCO M5
  45. Xiaomi CIVI 3
  46. Redmi Note 12T Pro
  47. Xiaomi Mi 12S
  48. Xiaomi Mi 13T Pro
  49. Xiaomi CIVI 1S
  50. Redmi Note 12 5G
  51. Redmi K50 Gaming
  52. Xiaomi 11 Lite 5G NE
  53. Xiaomi Mi 11 LE
  54. Redmi K50
  55. Redmi 10 5G
  56. Xiaomi CIVI 2
  57. POCO X5 Pro 5G
  58. Xiaomi Mi 11 Ultra
  59. POCO F4
  60. Xiaomi Mi 11
  61. POCO F5 Pro 5G
  62. Xiaomi Mi 12S Pro
  63. Redmi Note 12 Pro 5G
  64. Xiaomi 12T Pro
  65. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  66. POCO X4 GT
  67. Xiaomi Mi 11T
  68. Redmi Note 12 4G
  69. Xiaomi Mi 13
  70. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4
  71. Xiaomi Mi 13 Ultra
  72. Xiaomi Mi 12S Ultra
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#смартфоны #xiaomi #прошивки #android 14 #miui 15
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