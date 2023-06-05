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Сколько стоят видеокарты с жидкостным охлаждением, и почему мы не рекомендуем переплачивать 30 000р
В большинстве случаев вы не сможете выжать из видеокарты даже 5% производительности
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Сегодня нам с вами пытаются внушить, что видеокарты должны стоить дорого, а времена низких цен безвозвратно ушли в прошлое. Возможно, так и есть, но в этом случае рынок ожидает высокая турбулентность, поскольку всё больше геймеров уходит на игровые консоли, где начальные инвестиции не превышают 600 долларов. Можно сколько угодно рассказывать о том, что графика на компьютерах выше, вот только всё это не совсем так, как вещают эксперты. 

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Дело в том, что для получения графики ультимативного уровня вам нужна видеокарта за 100 тысяч рублей и дороже, не говоря уже о компьютере, а в итоге общая стоимость системы может превысить 250 тысяч рублей. Владельцы бюджетных компьютеров видят графику намного хуже той, что доступна на консолях, получая рваный фрамрейт и отвратительную оптимизацию. При этом многие эксперты уверяют, что даже купив видеокарту за 100 тысяч, вы не в праве рассчитывать на лучшую картинку. Фанаты брендов брезгливо указывают на недорогие китайские компании, но есть ещё одна группа геймеров, уверенная в непогрешимости собственных выводов. 

Эти ребята уверяют нас в том, что видеокарты должны быть не только брендовыми, но и обладать внушительными системами охлаждения. Лучше, если это будет СЖО, ну а мы рассмотрим несколько примеров, пытаясь понять, если ли смысл в подобных игрушках. Как видите, с разницей в 30 тысяч рублей доступны 2 видеокарты GeForce RTX 4090. Обе выпущены силами Gigabyte, но первая получила стандартную систему охлаждения, тогда как вторая может похвастать полноценной СЖО. Если обратить внимание на тактовые частоты, то можно сделать вывод, что ваши 30 тысяч переплаты не приносят никакого результата, а производитель жирно намекает на некий потенциал, который вы можете получить. Мы не знаем, удастся ли вам выжать из GeForce RTX 4090 хотя бы 5% к производительности, но полагаем, что это глупая затея. Дело в том, что это и без того самая быстрая видеокарта, которой достаточно для любых задач, а переплата в данном случае – это просто трата денег на имидж.

С разницей в те же 30 тысяч рублей вы можете купить несколько видеокарт на графическом чипе GeForce RTX 4080. Что любопытно, и здесь нас преследует Gigabyte, предлагая как самую недорогую, так и прокачанную модель с системой жидкостного охлаждения. Нам кажется, что и здесь геймеров пытаются обмануть. Давайте представим себе, что СЖО действительно эффективна. Что же, вполне вероятно, но отчего в таком случае тактовая частота не выше по сравнению с эталонной хотя бы на 250 МГц. Скорее всего, поднять так высоко показатели невозможно, но заработать денег хочется, поэтому производители и продают нам СЖО стоимостью 8 тысяч рублей на 30 тысяч дороже вместе с видеокартой. 

Если в предыдущих случаях вы хотя бы получали элитную СЖО, то производители GeForce RTX 4070 Ti решили обойтись без лишних растрат. Как видите, за Gigabyte вам придётся заплатить 86 тысяч, тогда как модель от ASUS стоит 109 тысяч рублей. Кстати, на этот раз тактовая частота выше на целых 180 МГц, вот только даже этого недостаточно, чтобы склонить нас к покупке такой видеокарты. Всё дело в том, что за 101 тысяч в продаже есть указанная выше GeForce RTX 4080. Так вот, даже под СЖО GeForce RTX 4070 Ti не способна превратиться в GeForce RTX 4080, поэтому вы, конечно, получите свои 5% буста, но всё равно окажетесь в худшем положении, чем владелец самой обычной GeForce RTX 4080 от Gigabyte. 

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В качестве последнего примера хотим привести GeForce RTX 4070. Как видите, производители ставят наиболее прокачанные системы охлаждения только на флагманы, пытаясь получить максимальную маржу. GeForce RTX 4070 вы можете купить с разницей в 9 тысяч рублей, не получив при этом никакого прироста быстродействия. Вообще, более дешёвая кажется нам даже лучше, поскольку выпущена MSI. Как видите, вопрос сложный, поскольку требует индивидуального подхода в каждом конкретном случае. Тесты в интернете доказывают, что брендовая и эталонная модели на одном и том же графическом чипе могут отличаться до 5% по производительности. При этом многое зависит от условий и вашего компьютера. Так, камень за 60 тысяч рублей способен найти незначительные различия между видеокартами за 86 и 109 тысяч рублей, но середняк за 20 тысяч ничего подобного зафиксировать не сможет.

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