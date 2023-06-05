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Бывший замглавы Пентагона по разведке: США получили и изучают космический корабль НЛО
Высокопоставленный чиновник уверен, что речь идёт о проекте обратного проектирования
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Несмотря на то, что многие сомневаются в возможности существования внеземной жизни, множество свидетельств и наблюдений, а также уникальные технологические возможности, связанные с изучением НЛО, заставляют нас задуматься о том, что мы можем обнаружить за пределами нашей планеты. Стремление к познанию и поиску ответов на эти загадки приводит к развитию науки и технологий и служит очередным напоминаем о том, что все мы являемся представителями одного вида. Журналисты отмечают, что встречи с неопознанными летающими объектами продолжают вызывать интерес миллиардов людей по всему миру. Несмотря на то, что многие из этих наблюдений могут быть объяснены простыми феноменами, такими как метеоры или военная техника, они все же приводят к размышлениям о возможности существования внеземной жизни. По сообщению Newsweek, в последние годы подобные явления снова привлекли внимание общественности, и многие люди, включая членов конгресса, требуют большей прозрачности от правительства США в этом вопросе.

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Бывший заместитель помощника главы Пентагона по разведке, специализирующийся на НЛО, Кристофер Меллон, опубликовал статью, в которой он сообщил о существовании секретного проекта обратного проектирования в американских властях. Он ссылался на четырёх сотрудников Агентства по всеобъемлющему изучению аномалий (AARO) и утверждал, что исследование включает анализ и использование материалов, извлечённых из судна внеземного происхождения. Меллон призывает правительство США раскрыть информацию о данной программе и приводит несколько важных доводов. По его мнению, американские граждане имеют право знать правду о таких проектах, и они смогут справиться с любыми данными об исследовании космических кораблей пришельцев. Экс-чиновник уверен, что раскрытие проекта способствует развитию науки. Меллон полагает, что если нам американским учёным не удалось освоить внеземные технологии, то необходимо привлечь лучших и самых талантливых учёных из других стран. Предположим, что технология двигателей НЛО отличается от всего, что известно широкой публике. В этом случае успешная программа обратного проектирования может стать источником революции в области энергетики, транспорта и технологии производства материалов.

Он также подчеркнул, что раскрытие такой информации может помочь мировым лидерам в разработке эффективных средств сдерживания в случае потенциальной атаки. Однако эксперт признал, что пока не существует никаких свидетельств агрессии со стороны инопланетян. В апреле этого года, на заседании сената, американские военные раскрыли ранее не виденные видеоролики с НЛО. Один из них был снят беспилотным аппаратом в прошлом году и показывал таинственный шар, летящий над Ближним Востоком. В другом видео был запечатлён неопознанный объект в Южной Азии. Однако Агентство по всеобъемлющему изучению аномалий заявило, что первый объект не демонстрировал аномального поведения, а второй, скорее всего, был коммерческим самолётом. Тем не менее, увеличивается требование открытости и прозрачности в отношении исследования НЛО со стороны правительства США. Многие считают, что такие проекты имеют огромный потенциал для научных открытий и технологического прогресса.

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Активисты уверены, что сейчас важно добиться обнародования дополнительной информации о проекте обратного проектирования, чтобы учёные и инженеры смогли изучить внеземные технологии и применить их в различных областях, таких как энергетика, транспорт и материаловедение. Это может привести к значительному скачку в развитии чистой и дешёвой энергии, разработке сверхпроводящих материалов и созданию новых видов двигателей. Независимо от того, какие результаты принесёт проект обратного проектирования и каково будет будущее в области изучения НЛО, одно остаётся ясным: интерес к внеземной жизни и тайнам космоса продолжает увлекать и волновать миллионы людей по всему миру. И, возможно, раскрытие этих тайн откроет новые горизонты для человечества и поможет нам лучше понять наше место во Вселенной. Или нет. Не исключено, что у американских военных просто нечего предложить, а значит всё это может обернуться очередной попыткой найти чёрную кошку в тёмной комнате. 

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#наука #нло
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