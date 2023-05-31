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ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
Если ЗРК Patriot не находит в небе подходящую цель, то начинает сбивать свои же ракеты, выпущенные на несколько секунд раньше
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Эксперты полагают, что поставки Украине оружия стран НАТО привели к огромным логистическим сложностям. Сегодня на Донбассе находятся десятки артиллерийских установок, многие из которых нуждаются в использовании уникальных боеприпасов и требуют особого подхода. Но проблема не только со снарядами их хранением, но и с наличием персонала, способного управлять всем этим парком военной техники, созданной тысячами инженеров из различных государств. Даже если речь идёт об установках сил НАТО, то в каждом конкретном случае есть небольшие нюансы, знать о которых обязательно. Есть мнение, что в качестве дополнительной помощи Киеву США выписывают инструкторов из Польши, которые знакомы с техникой и позволяют управлять расчётами. Неизвестно, насколько подобная информация правдива, но важно понимать, что у каждого типа вооружения есть свой предел, выше которого прыгнуть уже не выйдет. 

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Теоретически, ЗРК Patriot неплохо справляется со своими штатными задачами, но американская ПВО не способна бороться с гиперзвуковыми ракетами, летящими на скорости до 10 Маха. Как вы могли слышать, за последнее время в Киевской области были уничтожены все подобные установки, но сегодня в сети появились любопытные подробности, о которых стоит поговорить. Прежде всего сообщается, что президент лихорадочно выводит комплексы противовоздушной защиты с других регионов. Зеленский требует, чтобы небо над Киевом было защищённым, вот только количество систем ПВО не безгранично, а в сложившихся условиях перетягивание одеяла оголяет оборону других областей. Эксперты отмечают, что каждый раз, когда Киев вынужден отбиваться от массированной ракетной атаки, в небо выпускается от десяти до 25 раз больше средств, потраченных из американского бюджета, чем стоят российские гости. Очевидно, что длиться такое бесконечно не может, а значит рано и или поздно США прекратят расточительные поставки. 

В интернете есть подробные спутниковые снимки аэродрома Жуляны, на котором 16 мая находилась заморская ПВО. Эксперты отмечают, что на аналогичных фотографиях от 15 мая нет двух углублений, которые и являются местами прилёта российских «Кинжалов». Отмечается, что подобный след свидетельствует о проникновении ракеты на глубину, что характерно именно для гиперзвукового оружия. В тот же день CNN опубликовала фотографию части ракеты PAC-3 упавшей на проезжую часть. Что любопытно, украинские власти сделали вид, что не замечают материал американского издания, накинувшись на собственное население, отправляющие размытые картинки и видео в социальные сети и мессенджеры. Поползли странные слухи, а эксперты уверены, что паника сыграла против украинских артиллеристов. 

Судя по всему, в ночь на 29 мая в Киеве так старательно пытались сбить российские ракеты, что выпустили за несколько секунд сразу 9 ракет на перехват. В итоге произошла непредвиденная ситуация, когда одна PAC-3 из ЗРК Patriot догнала другую, после чего случился большой взрыв в небе. Сколько именно ракет участвовало в ударе по своим, понять невозможно, но есть все основания полагать, что это не единичный случай. По сети гуляет история, когда израильские военные пытались сбить неизвестный беспилотник, предположительно принадлежащий Сирии. Так вышло, что первая ракета промахнулась, а дальше всё пошло не по плану, ведь третья ударила по второй, а четвёртая и вовсе свалилась на землю. Эксперты отмечают, что в случае с использованными в небе над Киевом ЗРК Patriot выстроить хронологию почти невозможно. Почти, ведь у украинских властей есть вся нужная информация, которой они уже давно поделились с США. Если янки умеют хранить тайны, то никто из партнёров не узнал о том, что хвалёная ПВО не найдя подходящих целей начинает сбивать свои же ракеты. Скорее всего, данные стали доступны партнёрам по НАТО, ведь шила в мешке не утаить. Подобные разговоры вызывают беспокойство по обе стороны океана, ведь в Европе начали задумываться о своей безопасности, а в США нервничают, поскольку опасаются, что ЗРК Patriot перестанут покупать. Вообще, выбора у Европы нет, поэтому даже осознавая всю бесперспективность свои действий там будут платить за американское оружие. Кстати, в ночь на 29 мая одна из частей ракеты ЗРК Patriot свалилась на проезжую часть. Видео можно посмотреть ниже.

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#сво #военные технологии #зрк patriot
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ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
Евгений Сом
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