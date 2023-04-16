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Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
Судя по всему, руководство МОК не волнует, чем девушки занимаются в перерывах между соревнованиями
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Есть мнение, что в течение последующих десяти лет будут созданы альтернативы ключевым международным организациям. ООН, МОК и многие другие ежедневно доказывают свою несостоятельность и неспособность выполнять возложенные на них задачи. К примеру, Международный олимпийский комитет не должен вмешиваться в политику. Есть чёткий устав, в рамках которого данная организация осуществляет свою деятельность, а значит любые заседания, на которые решается судьба спортсменов из той или другой страны, уже являются нарушением основных правил. При этом данный орган уже достаточно давно попал в зависимость от США, продолжая обслуживать интересы американских спортсменов и политиков. Давайте обойдёмся без примеров, поскольку всё это происходит на глазах всего мира и вызывает негодование и отвращение у тех, кто осознаёт бесперспективность что-либо изменить. 

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Человечеству нужны новые политические и спортивные организации, но дело даже не в дерзком поведении американских спортсменов, которые открыто принимают допинг, а в замалчивании со стороны МОК шокирующих фактов. К примеру, есть подтверждённые факты участия украинских биатлонисток в боевых действиях. Дошло до того, что некоторые дамы даже не скрывают подобных фактов, давая интервью западной прессе, вот только МОК старательно делает вид, что ничего не происходит, о чём мы с вами сегодня и поговорим. Прежде всего ещё раз отметим, что произошло всё это не за один день, и началось не 24 февраля 2022 года, а много десятилетий раньше. Ещё во время Чеченской войны в рядах боевиков Дудаева существовало элитное подразделение, именуемое «белые колготки». Речь шла о женщинах, которые обладали высокими навыками стрельбы из снайперского оружия, поскольку принимали участие в международных соревнованиях по биатлону. В прессе пишут, что «белые колготки» отличались особой жестокостью, а российские солдаты предпочитали не брать их в плен. Ну а в составе были не только дамы из стран Балтии, но и Польши, а также Украины. Уже тогда производились попытки раскачать украинское общество, за счёт подмены исторических фактов, ну а за 30 лет молодёжь научили ненавидеть Россию.

Ещё в 2014 году стало известно о появлении на фронте некой Елены Пидгрушной (Билосюк). Девушка имеет целую россыпь медалей, от 5-кратной чемпионки Европы по Биатлону, до золота олимпиады в Сочи, а в сети есть свидетельства того, что она принимала участие в так называемой АТО, проводимой на Донбассе долгих 8 лет. Именно она как-то заявила прессе, что лучшие снайперы – это биатлонисты, поэтому в случае конфликта спецслужбы могут вызвать спортсменов в любой момент. К слову, указанная выше особа состоит в националистической парии «Свобода» (запрещена в РФ), где не только формально представляет организацию на международной арене, но и полностью пропиталась её идеями. Так, ещё в 2022 году она рассказала журналистам Sport1, что в стране почти не осталось биатлонистов, поскольку большая часть спортсменов взяла в руки оружие и ушла на Донбасс. Было бы глупо думать, что прославленным и опытным снайперам дали в руки сапёрную лопатку. Очевидно, что все они делают то, что умеют лучше всего, ну а сама Елена требует запретить российской сборной по Биатлону принимать участие в международных соревнованиях и не раз выражала готовность убивать русских. Казалось бы, самое время для МОК обратить на это внимание, но у функционеров есть и другие заботы, ведь руководство организации прекрасно осознаёт последствия для своей карьеры в случае попытки выступить против сложившегося режима. 

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В прессе имена украинских биатлонисток фигурируют нечасто, поскольку на родине делают всё возможное, чтобы о происходящем знало как можно меньше людей. Доподлинно известны три биатлонистки, которые до сих пор принимают участие в международных соревнованиях. Так, Кристина Дмитренко заявила, что у того, кто попадёт в её прицел, нет шансов уйти живым. Надежда Белкина и вовсе служит в ВСУ, ну а Анастасия Меркушина сегодня числится лейтенантом пограничной службы. К слову, последняя в 2023 году умудрилась завоевать золотую медаль Европы по биатлону. Как мы уже писали выше, МОК делает вид, что не знает, где и как тренируются украинские спортсменки, даже не обсуждая их допуск к стартам в Швейцарии и Канаде. Не так давно мнение на этот счёт высказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее он служил в спецназе и обладает реальным боевым опытом. По его словам, некоторые украинские (и не только украинские) спортсменки готовы убивать по идейным соображениям, тогда как другие просто отрабатывают деньги. Как мы уже писали в начале материала, все эти факты давно всплыли на поверхность, а значит международные организации либо потребуют реформирования, либо создания альтернатив. В данном случае мы не будем углубляться в демократию и идеологию, но на ум приходит цитата из анекдота: «Вы, или крестик снимите, или трусы наденьте» 

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#сво #политика #спорт
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