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Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
Похоже, в Украине не осталось рабочих ЗРК Patriot
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Сегодня ночью был нанесён один из самых масштабных ударов по украинской военной инфраструктуре за последние месяцы. К ситуации в Киеве мы ещё вернёмся, а пока обсудим, что происходило на западе страны. Регион расположен достаточно далеко от российской границы, поэтому в последнее время обстановка там была относительно спокойная. Мобилизация там проводится неспешно, местное население никто силой на фронт не отсылает, а у многих и вовсе есть молдавские, польские или румынские паспорта. Жизнь кипит, тогда как юг и восток Украины взяли на себя основную тяжесть ведения боевых действий. Как стало известно, сегодня ночью был нанесён удар по объекту в Хмельницкой области. Источники уверяют, что речь шла о военном аэродроме вооружённых сил Украины, на котором поражены сразу 5 целей. Не исключено, что в результате ночного удара повреждены бомбардировщики Су-24, которые в последнее время стали носителями ракет Storm Shadow. Точных данных на этот счёт пока нет, но есть все основания полагать, что командованию ВСУ придётся искать более безопасное место. 

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На этом фоне большие вопросы вызывает отправка в Украину истребителей F-16. Очевидно, что самолёты НАТО станут одной из наиболее важных целей для российских ракет, а значит удар по аэродрому в Хмельницкой области способен охладить пыл тех, кто лоббирует поставки истребительной авиации в Украину. Пока же США не планируют снижать военную поддержку Киеву, а журналисты The Washington Post отмечают, что за время проведения СВО тысячи американцев побывали на фронте. Многие вернулись обратно, но некоторые продолжают оставаться на линии соприкосновения. Известно, что в 2022 году около 20 тысяч граждан США заявили о своём желании вступить в так называемый «Иностранный легион». Всем бойцам предлагали около 3500 долларов в месяцы, а в американское правительство продолжает уверять, что всё это добровольцы. В этом случае возникает вопрос, кто же является щедрым спонсором, оплачивающим наёмникам билет в один конец, а журналисты The Washington Post полагают, что всё это может иметь негативные последствия для самой Америки. 

Но если пока власти США делают вид, что не отправляют в Украину своих солдат, то с различными типами вооружения происходит прямо противоположная картина. Как вы могли слышать, недавно Киев получил одну из самых совершенных американских систем противовоздушной обороны. Речь о ЗРК Patriot. Согласно тактико-техническим характеристикам, данный вид ПВО не является самым мощным из существующих в мире, но именно его США продают своим союзникам в Европе в качестве несокрушимого комплекса. 16 мая российский «Кинжал» поразил батарею ЗРК Patriot, включающую управляющую станцию и 5 пусковых установок. Эксперты уверяли, что это ударит по имиджу американского оружия. Похоже, было решено нанести разрекламированному комплексу ещё один, на этот раз сокрушительный удар. Так, уже сегодня утром 29 мая по Киеву был нанесён ещё один удар. На этот раз работали беспилотники типа Герань-3. Судя по всему, ночью дроны вычислили места расположения ПВО, поскольку второй ЗРК Patriot был подбит. Похоже, Байдену снова придётся выделять пару миллиардов долларов и отправлять в Киев ещё одну непобедимую систему ПВО. Шлите ещё. 

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Отметим, что журналисты пока не располагают неопровержимыми доказательствами уничтожения второй батареи, поэтому к информации нужно подходить с осторожностью. Якобы, ЗРК располагался в районе аэропорта Жуляны, ну а уже какое-то время оттуда валит дым, а ранее раздавались множественные взрывы. После того как разрывы прекратились, на место отправились кареты скорой помощи в сопровождении экстренных служб, включая пожарные машины. Число жертв и последствия остаются неизвестны. Местная пресса пишет, что утром в городе были слышны не менее 12 взрывов, ну а Киев и Хмельницкий оказались не единственными объектами, по которым наносились удары. Как вы могли слышать, сегодня ночью стало известно о победе Эрдогана на выборах президента Турции. Очевидно, что зерновая сделка не имеет для него теперь решающего значения, ведь цель достигнута. Кроме того, удалось избежать подрыва трубопровода Турецкий поток, ну а теперь время пришло для поражения военной инфраструктуры в Одессе. Напомним, именно здесь находятся значительные силы НАТО, отслеживающие акваторию Чёрного моря. Похоже, вскоре европейским и американским консультантам придётся искать более безопасное место.

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#сво #политика #военные технологии
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