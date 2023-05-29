Энергетическая безопасность Европы находится под угрозой. Представлены данные за 2022 год

Прежде всего нужно понимать, что красивые политические лозунги правящих элит и реальность, в которой живёт большая часть населения – это два разных мира. Рассказы о том, что демократическое правительство заботится о каждом гражданине страны – это красивая ложь, выполняющая роль картинки во время предвыборной агитации. Казалось бы, только недавно наша планета пережила пандемию коронавируса. Нужно задуматься о последствиях и сделать всё, чтобы ничего подобного не повторилось. Требуется, наконец, перестать топить Африку, где миллионы людей гибнут от голода, тогда как другие умирают на шахтах или от действий местных боевиков. Проблем множество, но вместо их решения Европа решила направить все свои усилия для восстановления исторической справедливости. Наследники побеждённых стран уверены в необходимости отомстить России за поражение во Второй мировой, пытаясь руками украинцев нанести России как можно более серьёзный урон.

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Взрываются трубопроводы, ограничиваются закупки углеводородов и устанавливается потолок цен на ресурсы. Часть ресурсов и вовсе запрещена, не говоря уже о санкциях, которые мешают не только российским, но и европейским бизнесменам. Словом, элиты забыли о том, что они должны обеспечить собственному населению комфорт и безопасность, ну а результат плачевный. Как сообщает телеканал Press TV, официальные данные указывают на то, что в 28 европейских странах от коронавируса за 2022 год умерло 59.7 тысячи человек, но ещё более серьёзной проблемой оказалась энергетическая бедность. 68 тысяч человек не смогли обогреть свои дома и погибли от переохлаждения. Репортёры телеканала провели интервью с гражданами, которые, хотя и поражены этой статистикой, но не удивлены. Один из опрошенных заявил, что энергетическая бедность является гораздо более серьёзной проблемой, чем коронавирус. Другой отметил, что правительство должно изменить свою политику и помочь бедным и среднему классу справиться с этой проблемой.

Исследование, проведённое журналом Economist в период с ноября по февраль прошлого года, охватило все 27 стран Европейского союза, за исключением Мальты и Кипра. Данные также были собраны в Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Однако главная причина гибельных последствий, как отмечает телеканал, связана с действиями лидеров ЕС по прекращению поставок дешёвой энергии из России. Недавно были опубликованы данные о финансовой поддержке ЕС Украине. Однако сумма этой помощи, которую предоставили ЕС и его государства-члены, в размере 65 миллиардов евро, вызывает у обычных европейцев негодование. Получается, местные элиты тратят деньги на военную помощь Украине, но не имеют возможности обогреть собственное население в зимний период. В четверг Еврокомиссия признала, что инфляция в еврозоне, остаётся высокой. Это сказывается на покупательной способности населения и снижает конкурентоспособность компаний ЕС, отметил комиссар ЕС по экономике Валдис Домровскис. В связи с этим, Европейский центральный банк продолжает повышать процентные ставки в попытке снизить инфляцию. Статистические модели показывают, что количество смертей, связанных с высокими ценами на электроэнергию, могло бы быть ещё выше в прошлую зиму, если бы погодные условия не оказались настолько мягкими. Таким образом, возникает вопрос, сколько людей может погибнуть в предстоящую зиму, если власти ЕС не смогут обеспечить надёжное снабжение энергией по разумным ценам, а погода окажется значительно холоднее.

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Эксперты полагают, что проблема энергетической бедности требует немедленного внимания и решительных действий со стороны правительств и международных организаций. Необходимо разработать меры поддержки для бедных слоёв населения и среднего класса, чтобы они могли справиться с растущими ценами на энергию и обеспечить себе тепло и комфорт в холодные месяцы. Очевидно, что отказ от углеводородов из России был явно преждевременным, но Северные потоки уничтожены, а зима 2023-2024 года окажется для Европы настоящим испытанием. Если политики не сумеют найти альтернативные источники, а температура окажется ниже нормы, то речь будет идти не на десятки, а сотни тысяч людей, умирающих от нехватки отопления. Пока Фонд мира выполняет совершенно другие задача, а правящие элиты распоряжаются жизнями миллионов так же легко, как и пешками на шахматной доске.