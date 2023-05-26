Если вам кажется, что лето – это самое лучшее время года, то спешим вас разочаровать, ведь есть регионы, где в это время лучше не высовывать нос из дома. По данным учёных с кафедры экологии, поведения и эволюции Калифорнийского университета, отделение Сан-Диего, в США проснулись пчёлы, и они явно не в духе. Сообщается, что в последние недели на территории нескольких штатов пчёлы стали причиной множества атак на людей и животных. Эти нападения вызывают серьёзные опасения среди жителей, а значит важно понять причины такого поведения пчёл и как себя вести в случае встречи с ними. Один из пострадавших, Джон Фишер, рассказал о своём неприятном опыте. Во время прогулки с собакой в пригороде Феникса Джона окружили сотни пчёл. В записи с камеры видеонаблюдения видно, как он пытается отмахиваться от настырных насекомых. Даже прибывшие аварийные бригады оказались под угрозой, пока не применили специальную жидкость для отпугивания пчёл. В результате у Джона Фишера было 250 укусов, а его пёс получил 50 укусов. Важно отметить, что оба пострадавших находятся в процессе восстановления, а их жизни ничего не угрожает.
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Томми Бэйкер также столкнулся с нападением роя пчёл, пока пытался почистить улей в пригороде Лос-Анджелеса. Он рассказывает, что пчёлы преследовали его и соседскую собаку, а в какой-то момент тело Томмии было полностью покрыто насекомыми. К сожалению, пёс погиб через несколько дней. Почему происходят эти опасные нападения пчёл? Специалисты указывают на сезонное явление и влияние погоды. Увеличение количества осадков, особенно после дождливого периода, может привести к резкому увеличению популяции пчёл. Больше цветов и растений, благодаря изобилию осадков, обеспечивают пчёлам достаточное количество пищи. Обычно пчёлы не являются агрессивными, но они могут атаковать, если ощущают опасность. Джеймс Нйе, эксперт по экологии, поведению и эволюции, предлагает несколько советов того, как лучше себя вести во время атаки пчёл. Во-первых, важно не оставаться на месте и не изображать мёртвого. Пчёлы реагируют на движение, и оставаться неподвижным может привлечь их внимание. Также Джеймс советует бежать как можно дальше и быстрее от места нападения. Закрыть лицо и уши, используя доступные средства, например, руки или одежду, чтобы защититься от укусов. Нужно как можно быстрее найти убежище – закрытое помещение или автомобиль, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Специалисты также рекомендуют избегать прыжков в воду, если вас преследуют пчёлы. Насекомые могут дождаться, пока вы вынырнете, чтобы набрать воздуха, и продолжить нападение. Это может представлять опасность для вашей безопасности, поэтому лучше искать укрытие на суше.
Если вы столкнулись с аллергической реакцией на пчелиные укусы, важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Укусы пчёл могут вызвать у людей аллергический шок, который является потенциально смертельным состоянием. Если у вас уже известна аллергия на укусы насекомых, имейте при себе специальные препараты, рекомендованные врачом, и проконсультируйтесь с ним по поводу дополнительных мер предосторожности. Для предотвращения нападений пчёл в будущем специалисты рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:
- Избегайте приближаться к пчелиным ульям или местам, где видны большие скопления пчёл.
- Если вы заметили насекомых вокруг себя, оставайтесь спокойными и медленно удаляйтесь от них без резких движений.
- Одевайтесь сообразно ситуации. Если вы находитесь в районе, где пчёлы активны, предпочтительно носить светлую одежду и покрывать открытые участки тела, например, надевать длинные рукава и штаны, а также закрывать голову шляпой или капюшоном.
- Избегайте использования ароматических продуктов, таких как духи, лосьоны или аэрозоли, которые могут привлечь пчёл.
- Если вы заметили рой пчёл на своём доме, не пытайтесь его трогать самостоятельно. Обратитесь к местным экспертам или службе контроля пчёл для удаления улья или роя.
- Обратите внимание на своё окружение и будьте бдительны, особенно в природных областях, где пчёлы часто обитают. Избегайте близкого контакта с цветущими растениями, особенно если видите множество пчёл вокруг.
- В случае нападения пчёл важно помнить, что спокойствие и рациональные действия помогут вам избежать серьёзных укусов и осложнений. Следуйте рекомендациям специалистов и обращайтесь за медицинской помощью при необходимости.
Несмотря на увеличение случаев нападений пчёл, важно помнить, что именно эти насекомые играют важную роль в экосистеме и являются важными опылителями растений. Поэтому сохранение их местообитаний и биоразнообразия также является важной задачей для общества. Соблюдая осторожность и знание того, как вести себя в случае встречи с пчёлами, мы можем снизить риски и жить в гармонии с этими полезными насекомыми.