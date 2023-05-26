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Пчёлы атакуют жителей США – 7 правил поведения на природе, позволяющих защититься от насекомых
В нескольких штатах в США пчёлы стали настоящей проблемой для местных жителей
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Если вам кажется, что лето – это самое лучшее время года, то спешим вас разочаровать, ведь есть регионы, где в это время лучше не высовывать нос из дома. По данным учёных с кафедры экологии, поведения и эволюции Калифорнийского университета, отделение Сан-Диего, в США проснулись пчёлы, и они явно не в духе. Сообщается, что в последние недели на территории нескольких штатов пчёлы стали причиной множества атак на людей и животных. Эти нападения вызывают серьёзные опасения среди жителей, а значит важно понять причины такого поведения пчёл и как себя вести в случае встречи с ними. Один из пострадавших, Джон Фишер, рассказал о своём неприятном опыте. Во время прогулки с собакой в пригороде Феникса Джона окружили сотни пчёл. В записи с камеры видеонаблюдения видно, как он пытается отмахиваться от настырных насекомых. Даже прибывшие аварийные бригады оказались под угрозой, пока не применили специальную жидкость для отпугивания пчёл. В результате у Джона Фишера было 250 укусов, а его пёс получил 50 укусов. Важно отметить, что оба пострадавших находятся в процессе восстановления, а их жизни ничего не угрожает. 

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Томми Бэйкер также столкнулся с нападением роя пчёл, пока пытался почистить улей в пригороде Лос-Анджелеса. Он рассказывает, что пчёлы преследовали его и соседскую собаку, а в какой-то момент тело Томмии было полностью покрыто насекомыми. К сожалению, пёс погиб через несколько дней. Почему происходят эти опасные нападения пчёл? Специалисты указывают на сезонное явление и влияние погоды. Увеличение количества осадков, особенно после дождливого периода, может привести к резкому увеличению популяции пчёл. Больше цветов и растений, благодаря изобилию осадков, обеспечивают пчёлам достаточное количество пищи. Обычно пчёлы не являются агрессивными, но они могут атаковать, если ощущают опасность. Джеймс Нйе, эксперт по экологии, поведению и эволюции, предлагает несколько советов того, как лучше себя вести во время атаки пчёл. Во-первых, важно не оставаться на месте и не изображать мёртвого. Пчёлы реагируют на движение, и оставаться неподвижным может привлечь их внимание. Также Джеймс советует бежать как можно дальше и быстрее от места нападения. Закрыть лицо и уши, используя доступные средства, например, руки или одежду, чтобы защититься от укусов. Нужно как можно быстрее найти убежище – закрытое помещение или автомобиль, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Специалисты также рекомендуют избегать прыжков в воду, если вас преследуют пчёлы. Насекомые могут дождаться, пока вы вынырнете, чтобы набрать воздуха, и продолжить нападение. Это может представлять опасность для вашей безопасности, поэтому лучше искать укрытие на суше.

Если вы столкнулись с аллергической реакцией на пчелиные укусы, важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Укусы пчёл могут вызвать у людей аллергический шок, который является потенциально смертельным состоянием. Если у вас уже известна аллергия на укусы насекомых, имейте при себе специальные препараты, рекомендованные врачом, и проконсультируйтесь с ним по поводу дополнительных мер предосторожности. Для предотвращения нападений пчёл в будущем специалисты рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:

  1. Избегайте приближаться к пчелиным ульям или местам, где видны большие скопления пчёл.
  2. Если вы заметили насекомых вокруг себя, оставайтесь спокойными и медленно удаляйтесь от них без резких движений.
  3. Одевайтесь сообразно ситуации. Если вы находитесь в районе, где пчёлы активны, предпочтительно носить светлую одежду и покрывать открытые участки тела, например, надевать длинные рукава и штаны, а также закрывать голову шляпой или капюшоном.
  4. Избегайте использования ароматических продуктов, таких как духи, лосьоны или аэрозоли, которые могут привлечь пчёл.
  5. Если вы заметили рой пчёл на своём доме, не пытайтесь его трогать самостоятельно. Обратитесь к местным экспертам или службе контроля пчёл для удаления улья или роя.
  6. Обратите внимание на своё окружение и будьте бдительны, особенно в природных областях, где пчёлы часто обитают. Избегайте близкого контакта с цветущими растениями, особенно если видите множество пчёл вокруг.
  7. В случае нападения пчёл важно помнить, что спокойствие и рациональные действия помогут вам избежать серьёзных укусов и осложнений. Следуйте рекомендациям специалистов и обращайтесь за медицинской помощью при необходимости.

Несмотря на увеличение случаев нападений пчёл, важно помнить, что именно эти насекомые играют важную роль в экосистеме и являются важными опылителями растений. Поэтому сохранение их местообитаний и биоразнообразия также является важной задачей для общества. Соблюдая осторожность и знание того, как вести себя в случае встречи с пчёлами, мы можем снизить риски и жить в гармонии с этими полезными насекомыми.

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