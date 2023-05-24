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ИИ в ЗРС С-350 «Витязь» научился сбивать самолёты в автономном режиме и превосходит ЗРК Patriot
Российский комплекс отлично себя заркеомендовал в СВО
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В последнее время всё больше американских СМИ недовольны политикой действующего президента. Приводится целый спектр проблем, которые никто не намерен решать, а в результате социальная и экономическая сферы находятся в упадке. Так, в результате отсутствия миграционной политики Америка переполнена мигрантами. Сотни тысяч людей находятся по пути к южным границам страны, ну а находящиеся там штаты уже устали бороться с проблемой, поэтому просто организуют бесплатные автобусные рейсы для мигрантов из Южной Америки. В результате положение становится всё более серьёзным, а некоторые штаты и вовсе рапортуют о надвигающейся катастрофе. Федеральный бюджет отказывается выделать дополнительные деньги, а недовольство обычных жителей нарастает. Тысячи бездомных заполонили улица крупных городов, что привело к росту преступности. Многие из новоприбывших тут же интегрируются в местные банды, сливаясь с различными этническими группировками и занимаются продажей и производством наркотиков. 

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Неясно, какой будет политика следующего президента, но сонный Джо всецело сосредоточен на Украине. Эксперты полагают, что внутренние проблемы в итоге могут перевесить интересы в Европе, а значит США в какой-то момент бросят Киев без поддержки. Одновременно с этим высказывается мнение, что СВО – это идеальное место для развенчания мифа о несокрушимости американского оружия. Пожалуй, самым громким поражением стало уничтожение батарее ЗРК Patriot, которая не смогла справиться с российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Поражение вызвало неудовлетворительную реакцию стран НАТО, которые осознали, что беззащитны перед российским оружием. Похоже, пока вера в американское оружие снижается, наступает лучшее время для российских систем. Так, в качестве одного из самых опасных конкурентов для ЗРК Patriot называют ЗРС С-350 «Витязь». Как стало известно, комплекс обладает не только высокой точностью, но и способен работать в полностью автоматическом режиме. 

Сообщается, что российская ЗРС показала себя с лучшей стороны и способна сбивать самолёты и беспилотники противника без участия оператора. Это повышает эффективность, снижает время до перехода в боевую готовность и полностью устраняет человеческий фактор. Для обслуживания всё ещё требуется оператор, но в последнее время специалист выполняет роль наблюдателя, полностью доверяя работу искусственному интеллекту. Подробностей о том, насколько успешной оказалась система, в прессе нет, поскольку это секретная информация, ну а военные эксперты отмечают, что машина способна принимать решения самостоятельно исходя из того, какая воздушная обстановка складывается. Точное количество летательных аппаратов, которые были таким образом сбиты ЗРС С-350 «Витязь» не называется, но только в последнее время указывается на несколько самолётов и беспилотников. При этом ИИ способен вести работу одновременно в активном и пассивном режимах. Это значит, что комплекс сложно обнаружить, а сам он эффективно отражает любые угрозы. 

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Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов уверяют, что ЗРК Patriot сильно уступает российской ЗРС по нескольким направлениям. Прежде всего американский комплекс намного дороже, не говоря уже об эксплуатации и стоимости ракет, что может разорить небольшую страну за несколько дней активных боевых действий. Кроме того, ЗРК Patriot не способен поражать ракеты, летящие ниже 100 метров, тогда как ЗРС С-350 «Витязь» может справляться с целями, летящими на низких высотах. Российский комплекс легко встраивается в действующие системы ПВО западного образца, тогда как ЗРК Patriot более прихотлив в работе. Пусковая самоходная установка несёт 12 ракет, а система поставляется с многофункциональной радиолокационной станцией. Ну а удар по американской военной машине способен принести России пользу в долговременной перспективе. 

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#сво #военные технологии
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