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6 провальных видеокарт AMD и NVIDIA, которые стали жертвами жадности Лизы Су и Дженсена Хуанга
Увы, но жадность приводит к необдуманным поступкам, а в результате хорошие видеокарты с неплохим потенциалом превращаются в настоящий провал десятилетия
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Иногда в продажу поступают видеокарты, которым суждено стать легендарными. Даже спустя несколько лет геймеры с теплом вспоминают подобную продукцию, безуспешно пытаясь найти нечто подобное в рознице. Увы, но разработчики нас не балуют, поэтому чаще всего в магазинах можно встретить посредственности, которые не оставляют в памяти ничего хорошего. Ну а поскольку выбора у нас нет, то приходится брать, что дают. Пожалуй, если называть представителей последних поколений, то огромным спросом пользовалась GeForce GTX 1060. Были времена, когда среди пользователей Steam процент подобных видеокарт доходил до 15%. Ничего подобного ранее не фиксировалось, ну а последователи стали лишь бледной тенью GeForce GTX 1060.

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Сегодня мы с вами не будем обсуждать легендарные видеокарты, оставив эту тему для одного из следующих материалов. Давайте подумаем о продуктах, которые были загублены жадностью разработчиков. Подобные графические чипы вполне могли бы оставаться актуальными много лет, но попытка сэкономить привела к крайне негативным последствиям. Ну а в результате у производителей нет прибыли, а у геймеров желания всё это покупать. Сложно назвать самый провальный продукт, поэтому сойдёмся на том, что все нижеперечисленные видеокарты откровенно провальные.

Начнём с AMD, которая совершила грандиозную ошибку, испортив видеокарту Radeon RX 6500 ХТ. Цена оказалась завышенной даже по меркам 2022 года, но беда была даже не в этом. Первые тесты приятно удивляли, но спустя несколько дней выяснилось, что инженеры подпортили совместимость с интерфейсом PCIe 3.0. В итоге, если владелец не имел на руках нового процессора с соответствующей материнской платой, то получал минус 10% от производительности, что в данном сегменте крайне много. Radeon RX 6500 ХТ могла бы стать популярной, если бы не 64-битная шина, 4 Гб видеопамяти и недальновидность руководства AMD. Было бы достаточно поставить 96-битную шину, 6 Гб видеопамяти и обеспечить полную поддержку старого интерфейса PCIe 3.0, что сделало бы видеокарту настоящим бестселлером. Кстати, чуть позднее была выпущена Radeon RX 6400, которая стала уродливым продолжением позора разработчиков. На самом деле, если у вас есть поддержка PCIe 4.0, то всё не так печально, ну а на старых компьютерах результат удручает.

Следом идут сразу две видеокарты NVIDIA. Напомним, вначале вышла GeForce RTX 3070, а спустя 9 месяцев в продажу поступила GeForce RTX 3070 Ti. Первая была перспективной, но получила всего 8 Гб видеопамяти. Уже тогда эксперты писали, что это настоящий позор, но Дженсен Хуанг упрямо не замечал критики. В итоге, вместо того чтобы исправить положение, вышла удручающая GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта действительно неплохая и очень хорошо себя показывает в играх. Особенно в сценах, где не требуется много видеопамяти. Вот только в последнее время всё больше новых тайтлов ставят GeForce RTX 3070 Ti в тупик, а значит рассчитывать на 4К уже глупо. Вообще, даже в 2К выжать максимальные настройки почти невозможно, а перспективная видеокарта получила крайне маленький жизненный цикл. Всем тем, кто сделал глупость, купив одну из таких видеокарт NVIDIA, мы советуем в следующий раз думать головой. И запомните, что никогда не стоит брать новинку, на которой производитель сэкономил. Это вынудит вас потратиться, ну а всего через 2 года после своего выхода GeForce RTX 3070 Ti кажется переоценённой и жутко неактуальной.

Когда в продажу поступила Radeon RX 6400, то многим казалось, что хуже уже не будет, но тут ощипать карманы бюджетных геймеров решила NVIDIA. GeForce GTX 1630 настолько плохая и медленная, насколько это только возможно. Она получила 4 Гб видеопамяти, 64-битную шину и никакой перспективы на будущее. Пожалуй, владельцам такой видеокарты можно посоветовать играть в Мир танков, Контр-Страйк и Майкрфт. Ну а требовательные новинки GeForce GTX 1630 не по зубам. Пожалуй, лучше бы такая видеокарта никогда не выходила, ведь она вводит в заблуждение геймеров, которые покупаются на низкую цену. Ну а в NVIDIA хранят молчание, медленно распродавая плоды жадности Дженсена Хуанга наивным геймерам.

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Если и есть видеокарта, которая может переплюнуть все вышеперечисленные, то это GeForce RTX 3080. Здесь уровень жадности превышает все допустимые значения. Вспомните, как долго оставалась актуальной GeForce GTX 1080, не говоря уже о прокачанной GeForce GTX 1080 Ti. Так вот, GeForce RTX 3080 подобная судьба не светит. Начнём с того, что она уже сегодня не справляется с играми в 4К, где не может без технологии масштабирования запускать трассировку лучей. Мало того, из-за наличия скромных 10 Гб видеопамяти жизненный цикл будет сильно ограничен. Пожалуй, GeForce GTX 1080 была актуальна даже спустя 4 года после своего выхода, ну а GeForce RTX 3080 стала ярким примером жадности, которая раздирает современный мир. Бизнес и раньше делал всё, чтобы заработать больше, но в последние годы мы видим апогей, ну а всё это не несёт ничего хорошего не только геймерам, но и отрасли в целом.

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