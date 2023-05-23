Ответы на эти и другие вопросы попытались дать журналисты Daily Mail, собравшие целый ряд точек зрения в одном материале

Искусственный интеллект стремительно развивается в последнее десятилетие, а целый ряд сфер уже столкнулись с революционными изменениями. Всё это влияет на жизнь обычных людей, что вызывает как оптимистичные прогнозы, так и опасения о выходе ситуации из-под контроля. Всё больше учёных пишут о том, что машины могут восстать против человека, рассказывая ужасные истории, увиденные в фантастических фильмах. В лучшем случае, роботы займут наши рабочие места, сделав людей ненужными, ну а в худшем – просто уничтожат человечество. Знакомые с проблемой эксперты не разделяют подобных опасений, и имеют на этот счёт свою версию. К примеру, основатель Сэм Альтман и глава OpenAI, разработавшей ChatGPT, уверен, что только ИИ сможет решить целый ворох проблем, которые создали люди за несколько тысяч последних лет. В число задач входит как улучшение жизни, так и проблема энергетического кризиса. В целом же, учёные полагают, что к концу текущего десятилетия искусственный интеллект ждёт большой прорыв, а в результате машина научится думать. По мнению экспертов, влияние ИИ будет только усиливаться в ближайшие годы, ну а журналисты Daily Mail собрали несколько основных точек зрения на эту тему. Представлены мысли ведущих экспертов по искусственному интеллекту исходя из нового видения будущего, формируемого интеллектуальными машинами.

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Одним из ключевых аспектов, отмеченных экспертами, является значительный прогресс в области медицины благодаря применению ИИ. Предсказывается, что к 2030 году врачи будут использовать передовые системы ИИ для диагностики и лечения заболеваний, улучшая точность и эффективность медицинской практики. Искусственный интеллект сможет обрабатывать большие объёмы медицинских данных и выявлять скрытые паттерны, что поможет ранее обнаруживать заболевания и предлагать более эффективные методы лечения. Не исключено, что ИИ сможет создать более эффективные лекарства, которые положат конец хроническим бозелням. Другой областью, которая сильно изменится, является автомобильная промышленность. Эксперты утверждают, что машины с автопилотом будут более распространены к 2030 году. Системы ИИ начнут играть ключевую роль в повышении безопасности дорожного движения и улучшении энергоэффективности автомобилей. Водители смогут полностью доверять своим автомобилям, позволяя им самостоятельно принимать решения на основе данных из сенсоров и анализа окружающей среды.

В сфере транспорта также ожидается прорыв в области умных городов. Искусственный интеллект будет играть важную роль в управлении транспортной инфраструктурой, оптимизируя потоки машин, улучшая системы общественного транспорта и снижая загруженность дорог. Бизнес-сектор также подвергнется значительным изменениям. Эксперты прогнозируют, что ИИ будет активно применяться в области автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Умные машины научатся анализировать огромные объёмы данных, прогнозировать тренды рынка, оптимизировать производственные процессы и предлагать инновационные решения для развития компаний. Сфера образования также не останется в стороне от влияния ИИ. Эксперты предсказывают, что к 2030 году ИИ будет активно применяться в процессе обучения, персонализируя программы и методики в соответствии с потребностями каждого ученика. Это позволит эффективнее использовать время и ресурсы, а также создаст возможности для обучения вне стандартной учебной среды.

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Однако, с ростом роли искусственного интеллекта возникают и некоторые этические и социальные вопросы. Эксперты подчёркивают необходимость разработки общемировых норм и правил использования ИИ, чтобы предотвратить злоупотребление и неправильное использование технологии. В целом, прогнозы экспертов указывают на то, что искусственный интеллект будет продолжать трансформировать мир в ближайшее десятилетие. Будущее, сформированное интеллектуальными машинами, предлагает множество возможностей для улучшения качества жизни и развития различных отраслей. Отдельно указывается, что человеческий фактор всегда должен оставаться в центре внедрения и использования искусственного интеллекта, чтобы гарантировать его эффективность и социальную ответственность. Вообще, есть все основания сомневаться в реальности подобных прогнозов. Мы приведём лишь один пример. Недавно учёные попытались использовать ИИ в юриспруденции. Выводы оказались неутешительными, ведь эксперимент завершился провалом. Машина оказалась не способна принимать рациональные решения даже несмотря на то, что в памяти у неё были загружены десятки тысяч дел. В результате многие учёные полагают, что радужные перспективы развития ИИ не оправдаются, а всё это в лучшем случае станет доступно через 20-30 лет.