Это далеко не первый танк советского производства, который обнаруживается в США

Не так давно довольно много шума наделала история с появлением Т-90А в США на стоянке рядом с местным казино. Пресса долго выясняла детали произошедшего, пытаясь разобраться в том, как один из самых современных российских танков мог очутиться за тысячи километров от места дислокации. Согласитесь, что мы пока не видели ни одного кадра с немецкими и американскими танками, которые скромный дальнобойщик транспортирует через Россию. Высказывались различные мнения, ну а чуть позднее пресса дала более обширный ответ. Как оказалось, речь идёт о машине, которая была брошена в момент отступления из Харьковской области. Тогда Т-90А попал в кювет и перевернулся, что не позволило вытащить его российским войскам. Вполне логичное объяснение, но факт потери танка остаётся, ну а эксперты задаются вопросом: почему экипаж не уничтожил машину, внутренности которой должны оставаться тайной и внушать страх потенциальным противникам по ту сторону океана.

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Судя по всему, янки уже провели достаточно тестов, изучив каждую деталь российского танка, поскольку недавно рядом с автозаправочной станции Pilot в Юте местные жители умудрились сфотографировать советский Т-72. Споры о том, как машина попала в такую глушь, и куда направляется, могли бы длиться вечно, если бы не фотография транспортного листа, позволившая ответить на целый ряд вопросов. Начнём с того, что любознательным автором сенсации стал житель Вендовер штата Юта. Дэйв Троян рассказал, что ранее работал авиамехаником и выполнял задачи по поиску и восстановлению пропавших во время Второй мировой самолётов. Похоже, Дэйв испытывал некие чувства также и к танкам, поскольку сам он нашёл свою находку странной. Дело в том, что танк представляет собой модернизированный вариант советского Т-72, но история его намного глубже, чем могло показаться. После тщательного осмотра доступных фотографий стало ясно, что речь идёт о чешском Т-72М\М1, ну а некоторые споры вызвала динамическая защита DYNA-72. По документам она ощутимо усиливает бронирование и создана для противодействия кумулятивным снарядам, снижая пробитие до двух-трёх раз. Одновременно с этим динамическая защита неплохо справляется с подкалиберными снарядами, хотя в данном случае эффективность подобного типа боеприпасов уменьшается всего на 30%.

Ну а поскольку есть официальная информация о том, что в Чехии принято решение глубокой модернизации 90 танков Т-72 для Украины, то в прессе решили, что речь идёт именно о такой машине. Оказывается, модернизацию должны были провести на чешском заводе Экскалибур, ну а самая логичная версия состоит в том, чтобы изучить тактико-технические характеристики танка перед тем, как он попадёт в Украину. В конце концов, именно Америка платит за все работы, а значит нет ничего удивительного в том, что янки решили пощупать танк, сделав те или иные выводы. Эксперты полагают, что на фото красуется версия Т-72, которая ещё не прошла глубокую модернизацию, а скорее так называемый бюджетный вариант, ранее поставляемый в некоторые страны Африки. Это значит, что от стандартного советского танка указанный Т-72М\М1 отличается навесом динамической брони и некоторыми мелочами, которые вносятся исходя из запросов заказчика. Обычно африканские правители просят сделать машину дешевле, а в итоге там штатный двигатель, самая привычная электроника и другое оборудование. При этом важно отметить, что чешские механики восстанавливают все узлы, а в итоге танк находится в отличном техническом состоянии.

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Очевидно, что никаких секретных деталей танк не содержит, тем более, что все ключевые ответы уже дал ранее попавший в США Т-90А. Несмотря на это вопросы вызывает халатность американцев при транспортировке подобной техники. Танк был слегка прикрыт брезентом, а владелец грузовика даже поленился скрыть транспортную декларацию. Фотолюбитель сделал снимки с различных ракурсов, ну а транспортный лист позволил понять, что Т-72М\М1 направлялся на Национальный автомобильный испытательный центр (NATC), где расположен Абердинский полигон. Именно там тестируют как легковые автомобили, там и другую бронированную технику, а значит старый советский танк выступит в роли подопытного кролика. Вначале янки детально изучат его возможности при маневрировании по пересечённой местности, а после будут использовать в качестве мишени, испытывая на прочность штатную броню и динамическую защиту. Отметим, что на начало спецоперации в Украине было огромное количество танков семейства Т-72. Большая часть и вовсе не имела динамической защиты, ну а за прошлый год страны Восточной Европы поделились модернизированными машинами, многие из которых ничем не лучше базовой версии.