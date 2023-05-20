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Т-54 встречает Leopard 2 – советский танк уже приступил к выполнению задач на Донбассе
Армия РФ начала применять Т-54 в СВО. Какие задачи выполняет танк, которому исполнилось 70 лет?
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Месяц назад в российских пабликах появились данные о том, что в сторону СВО движется большая колонна танков Т-54. Тогда мнения на эту тему разделились, поскольку машина действительно старая, а многие заговорили о нецелесообразности использования танка в реальном сражении. Причины очевидны, ведь перед нами сильно устаревшая техника, которая не способна составить конкуренцию даже откровенно немолодым машинам советского производства. При этом никаких преимуществ перед противником у Т-54 нет, а значит экипаж вынужден полагаться на тонкую броню и волю случая. Начнём с того, что танк был принят на вооружение в далёком 1956 году и уже много десятилетий использовался исключительно в качестве музейных экспонатов по всей России. Похоже, на складах подобных машин ещё много, ну а отдельные аналитики пишут, что Украина тоже применяет старые M-55S. В данном случае отметим, что выживаемость экипажа после встречи с Т-72 и там близка к нулю, но есть некоторые плюсы в виде 105-мм пушки, дополнительной динамической защиты, более современных средств связи и улучшенной системы управления огнём. Считать такую машину современной, мы бы не стали, но даже она на фоне обычного Т-54 выглядит уверенно.

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А ведь есть жутко старые Т-62, кажущиеся настоящими монстрами на фоне танка, который разрабатывался ещё во время Второй мировой. Прежде всего нужно понимать, что Т-54 не имеет никакой дополнительной защиты и не будет комплектоваться динамической броней, поскольку это бесполезно. Толщина лобовой проекции на некоторых участках доходит до 200-мм, но по большей части от 100 до 160-мм. Борта могут предложить до 80-мм, а корма и крыша и вовсе картонные. Это значит, что даже старый РПГ-7 пробивает Т-54 в любом направлении, а ведь в руках украинских солдат есть куда более современные средства противотанковой борьбы, способные прошить корпус танка с большого расстояния со 100% вероятностью. 100-мм нарезная пушка долгое время была гордостью танка, но сегодня она способна нанести урон исключительно малобронированной технике. Но это если повезёт, ведь некоторые машины стран НАТО настолько прочные, что с лёгкостью выдерживают попадание даже более мощными снарядами от Т-62М. Теоретически, кумулятивы от Т-54 пробивают до 150-мм брони под углом 60 градусов с расстояния 2 километра, но все эти теории жутко устарели, поскольку противники куда прочнее и сильнее.

Стоит учитывать, что никакой электроники внутри нет, а значит требуются особые умения, ведь разобраться с аналоговыми дальномерами без лазерных средств наведения очень сложно. Требуется время и опыт, ну а получить его в бою невозможно в силу всех вышеперечисленных моментов. Но всё это при свете солнца, ведь ночью тактико-технические характеристики танка будут ещё ниже. Так, он может подсветить цель при помощи инфракрасного прожектора на башне, но сам станет лёгкой целью для любого противника. Мало того, заметить танк или БТР противника можно только с расстояния ближе 800 метров, тогда как современные средства обнаружения на Т-72 дают картинку в несколько раз лучше. Не говоря уже о немецких танках Leopard 2 и бронированных машинах стран НАТО, способных видеть инфракрасный прожектор с расстояния 5 километров и дальше. Ну а если вы полагали, что Т-54 после всего этого не попадёт в СВО, то сильно ошиблись. Несколько машин уже замечены на фронте, а одна даже оборудована козырьком (мангалом), который служит от защиты от беспилотников. 

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При этом военкоры сообщают, что командование всё же осознаёт бессмысленность использования старых танков в боях, поэтому Т-54 получил новую жизнь в виде самоходной артиллерии. Сообщается, что танк ставится в укреплённую позицию, после чего начинает вести огонь по опорным пунктам с живой силой, что позволяет проламывать укреплённые районы с минимальными потерями. Также вместо четырёх человек, было решено оставить только троих танкистов, которые быстро осваивают премудрости аналоговой техники. Хорошо то, что танк не бросают в гущу боя, но также стоит осознавать, что Т-54 действительно устарел и не может заменить самоходную установку. Проблем предостаточно, а главная заключается в том, что научиться точно стрелять из 100-мм нарезного орудия – это сложная задача. В итоге в качестве поддержки пойдёт, но как реальный огневой рубеж годится исключительно против пехоты, которую бросили без поддержки танков на том или ином участке. Будем надеяться, что до реальной разборки между Leopard 2 и Т-54 не дойдёт, хотя старый советский танк не выдержит даже схватки с Т-72, ну а экипажу остаётся надеяться на здравомыслие офицеров и командующих на том или ином направлении.  

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#сво #военные технологии #танки
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