Дефицит неона взвинтил цены на рынке, позволяя производителям из РФ получать сверхприбыли

Наши читатели любят философствовать на тему правомерности называть высокотехнологичные продукты российскими, если они состоят из компонентов, выпущенных за пределами страны. Удивительно, но в США подобные глупости никому в голову не приходят, ведь в смартфоне от Apple нет ничего американского. Так, дисплей и многие компоненты созданы в Южной Корее. Процессор на Тайване, а сборка производится в Китае. Примерно такая же ситуация и с другими компаниями, ну а покупатели даже не думают ставить подобные факты под сомнение. Пока же многие читатели нашего сайта готовы до дрожи в пальцах писать о том, что процессоры Эльбрус и Байкал не российские, не говоря уже о ноутбуках, которые созданы в далёком Китае. Мы оставим указанный выше вопрос на ваше усмотрение, но отметим, что производство того или иного полупроводникового изделия намного сложнее, чем может показаться. Прежде всего вам понадобится достаточное количество ресурсов, которые придётся закупать на мировом рынке. Не обойтись без драгоценных металлов, а ведь есть ещё и энергоресурсы.

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Выпустить смартфон без подачи электричества на предприятие невозможно, а значит речь идёт о комплексном характере производства. А ведь есть ещё инженеры, придумывающие те или иные технологии и транспортные компании, доставляющие все компоненты из одной точки планеты в другую. Получается, что потребуется активное участие десятков компаний со всего мира, а в итоге мы смело можем назвать тот или иной продукт общенациональным. Если вам нравится, называйте смартфоны американскими, от этого ничего не поменяется, ведь Россия была и остаётся одним из ключевых поставщиков компонентов. Согласимся, что было бы гораздо лучше, если бы в РФ были сосредоточены высокотехнологичные производства, вот только положение дел таково, что пока всё ограничивается поставкой редкоземельных синтетических ресурсов. Вообще, именно с помощью российского природного газа в Китае работают производства, но это уже детали, ведь сегодня у нас в качестве главного героя выступает неон.

Напомним, без этого газа невозможно создать полупроводник, а значит ценность его крайне высока. До 24 февраля 2022 года больше 50% мирового рынка неона контролировала Украина, владевшая предприятиями в Одессе и Мариуполе (Ингаз и Криоин). После начала СВО производство было приостановлено, но мало кто знает, что обе компании работали исключительно на российском сырье. Проще говоря, в РФ получали неочищенный газ, возникающий как побочный продукт сталелитейного производства, а после доставляли по указанным выше предприятиям. Сразу же после начала СВО возник острый дефицит неона, что привело к росту стоимости газа в 20 раз. В последнее время неон немного подешевел, но всё равно стоит ощутимо больше, чем на начало 2022 года. Ну а среди пострадавших крупные полупроводниковые гиганты, среди которых TSMC занимает около 50% рынка. Генеральный директор тайваньской компании рассказал о том, что дефицит неона оказывает несущественное влияние на ценообразование, поскольку в последние годы несмотря на некоторое падение спроса наблюдается рост производства. Связано это прежде всего с быстрым наращиванием заказов автомобильными компаниями. Скорее всего, так много чипов рынку не нужно, но гиганты помнят негативный опыт 2021 и 2022 годов, поэтому делают запасы на несколько лет вперёд.

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По данным руководства TSMC, компании приходится сильно переплачивать за неон, но раскрывать имена своих поставщиков там не намерены. Предполагается, что помочь Тайваню мог Китай, воспользовавшийся сложившимся дефицитом. Несмотря на это эксперты фиксируют нехватку неона на мировом рынке, а по данным Минпромторга РФ, к концу 2023 года Россия будет экспортировать до 25% всего полупроводникового газа. Нет никаких сомнений, что часть обязательно поступит к полупроводниковым гигантам, которые предпочтут сделать вид, что не знают, где и кем был выпущен неон. Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация на руку российским производителям, которые зарабатывают значительно больше денег, чем рассчитывали. Ну и нельзя не сказать о неудачной попытке компании ТЕМС. Это представитель Южной Кореи, который обещал насытить внутренний рынок неоном. Основными клиентами ТЕМС являются Samsung и SK Hynix, но в целом спустя год рынок так и не заполнен, а дефицит ещё долго будет преследовать полупроводниковые компании.