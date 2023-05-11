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Украина превращается в пороховую бочку – куда отправятся любители повоевать после завершения СВО
Наёмники и боевики уже начали возвращаться к себе домой и несут откровенно нацистскую идеологию
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Точных данных о том, сколько наёмников находятся на стороне Украины, нет и не может быть. Данные носят секретный характер, но официальные российские источники говорят о 20 и даже 30 тысячах человек. Часть из этих людей приехала из США, тогда как большинство прибыли из Европы. Кто-то просто хотел острых ощущений, тогда как другие мечтали принять участие в охоте на русских, победивших их дедов во Второй мировой. Но были и такие, для кого украинский конфликт – это противостояние идеологий. На страницах издания The Grayzone появился большой материал, посвящённый проблеме возвращения боевиков в свои страны после завершения конфликта. Авторы задаются сложными вопросами и опасаются, что всё это приведёт к опасным последствиям для общества и поставит безопасность обычных граждан под угрозу. 

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Согласно официальным данным французского агентства внутренней разведки DGSI, не менее 30 боевиков из Франции находятся в Украине, где проповедует фашистские взгляды. Однако, вопреки ожиданиям, эта проблема вызывает мало интереса у англоязычных СМИ, и существует тайный сговор для замалчивания её характера и масштабов. В конце апреля 2023 года, два французских неонациста были арестованы в Париже по возвращении с Украины. Они были задержаны на таможне, когда их обнаружили с оружием и патронами для автоматов. Один из арестованных являлся бывшим ветераном французской горной пехоты, а другой был известным ультраправым активистом. После их ареста полиция провела допросы, чтобы выяснить цель их действий и почему они ввезли запрещённое военное снаряжение в страну. Очевидно, что их целью было привнести ужасы внутреннего конфликта на Украине на родину.

Неонацистский терроризм на Западе становится все более тревожной проблемой, а французские журналисты полагают, что проблема требует немедленного внимания и действий со стороны правительств и спецслужб. Опасность заключается не только в наличии опытных боевиков, обученных военным тактикам и обладающих военным снаряжением, но и в их идеологии, которая пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию. Недавние аресты неонацистов во Франции и Италии свидетельствуют о наличии связей с украинским неонацистским военизированным формированием «Азов» (признано в РФ террористическим). Это организация, известная своим экстремистским и расистским подходом, которая активно вовлечена в военные действия на востоке Украины. Они служат опасным катализатором для распространения неонацистской идеологии и насилия на Западе. Согласно расследованию Центра по борьбе с терроризмом Военной академии Вест-Пойнт, опубликованному в 2020 году, неонацистский манифест, который стал популярным среди украинских военизированных формирований, привлекает внимание сторонников расового превосходства, идеологов и авантюристов. В связи с этим, возникает серьёзная угроза неонацистского терроризма на Западе.

Расследование отмечает, что ультраправое белое националистическое ополчение, которое открыто организовывается и имеет связи в высших кругах, получило поддержку от правительства Украины и украинских спецслужб. Несмотря на документированные нарушения прав человека, эта поддержка вызвала рост крайне правых групп и личностей в Европе, США и других странах. Фашисты со всего мира съезжаются в Киев, чтобы присоединиться к украинским неонацистским формированиям и получить реальный боевой опыт и военную подготовку. Следует отметить, что общее количество украинских и зарубежных фашистских боевиков, находящихся на Украине, точно неизвестно, но вероятно, что их число значительно. После завершения конфликта эти боевики будут иметь все основания покинуть Украину, унося с собой накопленный боевой опыт. Более того, из-за массовых поставок военной помощи Киеву во время конфликта, на чёрном рынке будут доступны обширные запасы высококачественного оружия и боеприпасов. В июле прошлого года Европол предупредил о возможном увеличении контрабанды огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территории Европейского союза из-за ситуации на Украине, а эта угроза лишь усилится после окончания боевых действий. Это вызывает серьёзные опасения среди аналитиков и специалистов в области безопасности, поскольку распространение такого вида оружия может создать новую волну террористических актов и нарушений общественной безопасности в различных странах.

Ситуация на Украине ставит перед мировым сообществом важную задачу предотвращения распространения неонацистской и экстремистской идеологии, а также контроля за оборотом оружия и боеприпасов в регионе. Это требует сотрудничества между государствами и укрепления международных мер по борьбе с терроризмом и пропагандой экстремистских идей. Специалисты подчёркивают, что необходимо уделить должное внимание этой проблеме, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление неонацистских организаций и возможные террористические акты, которые могут нанести серьёзный ущерб безопасности и стабильности в мире. Недавние отчёты о возможной радикализации и связях британцев, побывавших на Украине в контексте крайне правых террористических целей, вызвали серьёзные опасения у западных спецслужб. Документы, представленные Комитетом по разведке и безопасности британского парламента, указывают на риск того, что эти лица могли подвергнуться дальнейшей радикализации и установить связи с другими сторонниками неонацистской идеологии. Согласно отчёту, западные спецслужбы, в том числе британские, имели информацию о создании в Киеве неонацистских формирований, способных представлять угрозу на их собственной территории. Однако некоторые наблюдатели отмечают, что на эту проблему обращалось недостаточное внимание, вплоть до редактирования собственных публичных отчётов, особенно когда дело касается возвращающихся иностранных боевиков.

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Журналисты высказывают опасения, что западные спецслужбы намеренно приукрашивают деятельность батальона «Азов» и игнорируют угрозу, которую представляют иностранные боевики, возвращающиеся домой после пребывания на Украине. Подчёркивается, что отсутствие процедур наблюдения за возвращающимися домой иностранными боевиками после их пребывания на Украине представляет серьёзную проблему. Это позволяет им свободно взаимодействовать с единомышленниками и распространять свою идеологию в своих родных странах, а в будущем тысячи боевиком могут стать пороховой бочкой для США и всей Европы, заливая улицы кровью обычных людей. 

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#аналитика #сво #политика
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