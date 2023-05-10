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Власти Калифорнии готовят программу репараций для чернокожих – потомки рабов получат по $1.2 млн
Общая сумма выплат может превысить 800 миллиардов долларов
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Похоже, Западный мир всё больше сходит с ума, а гендерные ломки, которые мы наблюдаем сегодня – это далеко не всё, чем нас могут удивить. Как сообщают журналисты The Washington Times, специальная рабочая группа в Калифорнии приняла решение рекомендовать местным властям компенсировать темнокожим жителям ущерб, понесённый в связи с историческим рабством и расовой дискриминацией. Группа, работавшая над этим вопросом в течение двух лет, пришла к выводу, что многомиллиардные выплаты должны быть осуществлены в качестве формы репараций. Пока не оглашается конкретная сумма выплат, однако ряд СМИ предполагает, что общий объем компенсаций может составить около 800 миллиардов долларов, что превышает годовой бюджет Калифорнии вдвое. Решение рабочей группы будет передано в законодательное собрание штата после дополнительного заседания, которое состоится 29 июня, где будет представлен итоговый доклад с подробной оценкой ущерба, понесённого темнокожим населением в различных областях, включая здравоохранение, жилищные вопросы, образование и правоохранительную систему.

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Окончательные суммы выплат будут определены законодательным собранием штата, после чего закон должен быть подписан губернатором Калифорнии. Хотя точные цифры пока не представлены, газета San Francisco Chronicle указывает, что по предварительным данным из чернового варианта доклада, каждый темнокожий житель Калифорнии старше 71 года, проживший в штате всю жизнь и имеющий основания для получения репараций, может получить до 1.2 миллиона долларов. Это решение вызывает смешанные отзывы общества (мягко говоря). Приверженцы программы репараций считают, что это важный шаг к справедливости и компенсации за страдания, понесённые афроамериканским населением в истории страны. Они подчёркивают, что рабство и систематическая дискриминация оставили глубокий след в обществе и требуют справедливости и реституции. Они надеются, что многомиллиардные выплаты помогут уменьшить социальное и экономическое неравенство, а также способствуют исцелению и примирению в обществе.

Однако есть и оппоненты программы репараций, которые выражают свои опасения и сомнения относительно этой инициативы. Они указывают на сложности в определении точной суммы компенсаций и вопросы оправданности и эффективности такой программы. Некоторые критики беспокоятся о возможном злоупотреблении системой и распределении средств, а также о том, что такие выплаты могут привести к финансовым трудностям для штата и общества в целом. Члены рабочей группы предупреждают, что по мере проведения исторических исследований оценка ущерба, причинённого афроамериканцам, может увеличиться. Поэтому они рекомендуют законодателям в первую очередь осуществить «авансовую выплату в значительном объёме», которую калифорнийцы, имеющие право на репарации, смогут получить немедленно. Затем, после появления новых свидетельств, будут приниматься решения о дополнительных выплатах. По данным газеты WT, только за ущерб, нанесённый темнокожим полицией в рамках кампании по борьбе с наркотиками, каждый афроамериканец в Калифорнии сможет претендовать на компенсацию в размере 115 000 долларов. Следовательно, итоговая сумма выплат только по этой категории составит 228 миллиардов долларов.

Агентство Associated Press ранее сообщало, что общая сумма репараций может превысить 800 миллиардов долларов. Это весьма значительная сумма, учитывая, что годовой бюджет штата составляет около 300 миллиардов долларов. В ходе голосования рабочей группы по репарациям, её член Джован Скотт Льюис предупредил коллег о росте общественного интереса к конкретным объёмам компенсаций, которые будут рекомендованы экспертами, и основаниям для этих рекомендаций. Газета отмечает, что сообщения СМИ, обещающие миллионные выплаты пострадавшим, лишь усиливают этот интерес. Рабочая группа уже опубликовала официальное заявление на сайте Минюста США, опровергая слухи о том, что выплаты уже начались. Хотя Калифорния не являлась рабовладельческой территорией, эксперты рабочей группы считают, что штат несёт ответственность за злодеяния, совершенные в отношении афроамериканцев. Одна из причин - соблюдение властями Калифорнии требований федерального закона о беглых рабах 1850 года. Это указывает на то, что штат имел свою долю ответственности в системе рабства.

Согласно предложениям экспертов рабочей группы, право на репарации будет предоставлено не всем темнокожим калифорнийцам, а только потомкам рабов или освободившимся афроамериканцам, проживавшим на территории США до конца XIX века. Группа также рекомендует предоставить компенсацию темнокожим жителям штата, прожившим на его территории не менее шести месяцев в период, когда применялись дискриминационные меры в отношении афроамериканцев. Тем, кто сможет подтвердить конкретные лишения, например, утрату прав на недвижимость, предлагается возместить полный ущерб. В черновой версии доклада группы также предлагается создать специальное агентство по делам освобождённых американцев в Калифорнии, которое будет следить за выполнением рекомендаций и помогать гражданам собирать необходимые документы, подтверждающие их родословную. В целом, цель рабочей группы по репарациям в Калифорнии состоит в том, чтобы признать и возместить исторический ущерб, нанесённый афроамериканскому населению, и справедливо учесть их страдания и потери. Однако, итоговые суммы выплат и механизмы их осуществления до сих пор остаются предметом обсуждения и дальнейшего рассмотрения законодателями. 

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Местные политики уверены, что пока Калифорния готовится к внедрению программы репараций, это событие может стать прецедентом и вдохновить другие регионы и страны в мире рассмотреть подобные меры. При этом власти штата признают, что подобные инициативы требуют тщательного обсуждения, анализа и понимания их долгосрочных последствий для общества и экономики. Споры вокруг многомиллиардных выплат в рамках программы репараций за рабство продолжатся, а эксперты уверяют, что важно найти баланс между справедливостью, экономической жизнеспособностью и общественной поддержкой. Каков будет финальный исход и влияние этой программы, покажет только время. Увы, но белое население, которое веками занималось созданием материальных благ в штате, даже не спросят. Будет странно, когда десятки тысяч чернокожих получат по миллиону долларов, а всю тяжесть бремени выплат в виде налогов переложат на работающее белое население Калифорнии. 

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#политика
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