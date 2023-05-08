Это не первый случай, когда старая советская техника получает второе рождение

Сегодня многие эксперты констатируют, что за годы независимости Россия растеряла значительную часть военного потенциала СССР. Десятки предприятий разрушены, тогда как даже самые крупные находятся в тяжёлом финансовом положении и испытывают экономические трудности. Многим людям казалось, что наступает век мира, а значит оружие нам не пригодится. Ну а пока оборонная промышленность разрушалась, НАТО подошла к границам России, открыто говоря о планах смены власти и разделения государства на отдельные республики, управлять которыми в таком случае будет гораздо проще. За время проведения СВО военно-промышленный комплекс получил мощный приток средств, а в результате производственная база растёт. Эксперты отмечают, что изменения пойдут на пользу российской армии, но констатируют, что быстро нарастить мощности не выйдет. То значит, что нет никакой возможности производить сотни танков в год, а значит требуется разумный подход.

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Пожалуй, самым оптимальным решением стала параллельная модернизация, которая проходит вместе с расширением производственной базы. Например, в одном цеху выпускают Т-90М, тогда как рядом занимаются модернизацией недавно расконсервированного Т-72. Специалисты уверяют, что подобные действия не только позволяют насытить армию достаточным количеством современной техники, но и позволяют экономить деньги. Действительно, производство танка «Армата» обходится дорого, а значит за ту же сумму можно отправить на фронт как минимум 5-7 полностью боеспособных Т-72Б3М. Точно таким же способом улучшаются и авиабомбы. В прессе пишут, что путём приваривания так называемого оперения угол отклонения от цели не превышает 7 метров, а за счёт маневрирования удаётся увеличить радиус действия после сброса до 80 километров. Используются как маломощные ФАБ-250, так и более внушительные ФАБ-1500.

Ну а недавно поступила информация о планах повысить боевую мощь штурмовика Су-25. Самолёт был выпущен достаточно давно и уже не способен составить конкуренцию более новым истребителям. При этом украинская сторона применяет аналогичные штурмовики, а в НАТО всё громче раздаются призывы поставить Киеву американские F-16. Очевидно, что в текущем виде противостоять напичканной электроникой машине советский штурмовик не способен, а значит нужно что-то решать с модернизацией. Повторимся, что производственные возможности не позволяют построить достаточное количество Су-35 в сжатые сроки, да и стоимость подобного проекта окажется слишком высокой для бюджета РФ. По данным первого заместителя генерального директора «Ростеха», опыт применения авиации в СВО доказал не только необходимость улучшения Су-25, но и открыл возможности для расширения его боевого потенциала. Владимир Артяков уверен, что инженерам удастся выполнить задачу, а после этого боевая эффективность старого штурмовика увеличится в несколько раз. Подробностей нет, ну а сам чиновник признаёт, что Су-25 доказал свою универсальность, а благодаря интеграции с более современными средствами поражения окажется ещё более грозным противником.

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Эксперты отмечают, что штурмовики способны вскрывать позиции ПВО и артиллерии противника, а после наносить точечные удары и быстро покидать зону поражения. Самолёт незаменим тогда, когда требуется перехватить инициативу на фронте за счёт уничтожения бронетехники противника. В этом случае манёвренность Су-25 приходится весьма кстати, хотя скоростные характеристики сильно уступают более новым моделям. Сколько точно самолётов осталось в боевой готовности в армии РФ, неизвестно, но эксперты уверяют, что стоимость модернизации окажется значительно ниже, чем производство новых машин. При этом не уточняется, какие именно модули получит улучшенная машина, а также сможет ли штурмовик использовать новые типы ракет. Теоретически, это расширит зону действия Су-25, не вынуждая пилотов заходить в зону действия ПВО противника. Напомним, штурмовик находится в строю больше 40 лет, а значит действительно нуждается в новых подходах, поскольку за это время потенциальные противники получили значительное преимущество.