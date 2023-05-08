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В России планируется провести масштабную модернизацию штурмовика Су-25 учитывая опыт СВО
Это не первый случай, когда старая советская техника получает второе рождение
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Сегодня многие эксперты констатируют, что за годы независимости Россия растеряла значительную часть военного потенциала СССР. Десятки предприятий разрушены, тогда как даже самые крупные находятся в тяжёлом финансовом положении и испытывают экономические трудности. Многим людям казалось, что наступает век мира, а значит оружие нам не пригодится. Ну а пока оборонная промышленность разрушалась, НАТО подошла к границам России, открыто говоря о планах смены власти и разделения государства на отдельные республики, управлять которыми в таком случае будет гораздо проще. За время проведения СВО военно-промышленный комплекс получил мощный приток средств, а в результате производственная база растёт. Эксперты отмечают, что изменения пойдут на пользу российской армии, но констатируют, что быстро нарастить мощности не выйдет. То значит, что нет никакой возможности производить сотни танков в год, а значит требуется разумный подход. 

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Пожалуй, самым оптимальным решением стала параллельная модернизация, которая проходит вместе с расширением производственной базы. Например, в одном цеху выпускают Т-90М, тогда как рядом занимаются модернизацией недавно расконсервированного Т-72. Специалисты уверяют, что подобные действия не только позволяют насытить армию достаточным количеством современной техники, но и позволяют экономить деньги. Действительно, производство танка «Армата» обходится дорого, а значит за ту же сумму можно отправить на фронт как минимум 5-7 полностью боеспособных Т-72Б3М. Точно таким же способом улучшаются и авиабомбы. В прессе пишут, что путём приваривания так называемого оперения угол отклонения от цели не превышает 7 метров, а за счёт маневрирования удаётся увеличить радиус действия после сброса до 80 километров. Используются как маломощные ФАБ-250, так и более внушительные ФАБ-1500. 

Ну а недавно поступила информация о планах повысить боевую мощь штурмовика Су-25. Самолёт был выпущен достаточно давно и уже не способен составить конкуренцию более новым истребителям. При этом украинская сторона применяет аналогичные штурмовики, а в НАТО всё громче раздаются призывы поставить Киеву американские F-16. Очевидно, что в текущем виде противостоять напичканной электроникой машине советский штурмовик не способен, а значит нужно что-то решать с модернизацией. Повторимся, что производственные возможности не позволяют построить достаточное количество Су-35 в сжатые сроки, да и стоимость подобного проекта окажется слишком высокой для бюджета РФ. По данным первого заместителя генерального директора «Ростеха», опыт применения авиации в СВО доказал не только необходимость улучшения Су-25, но и открыл возможности для расширения его боевого потенциала. Владимир Артяков уверен, что инженерам удастся выполнить задачу, а после этого боевая эффективность старого штурмовика увеличится в несколько раз. Подробностей нет, ну а сам чиновник признаёт, что Су-25 доказал свою универсальность, а благодаря интеграции с более современными средствами поражения окажется ещё более грозным противником. 

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Эксперты отмечают, что штурмовики способны вскрывать позиции ПВО и артиллерии противника, а после наносить точечные удары и быстро покидать зону поражения. Самолёт незаменим тогда, когда требуется перехватить инициативу на фронте за счёт уничтожения бронетехники противника. В этом случае манёвренность Су-25 приходится весьма кстати, хотя скоростные характеристики сильно уступают более новым моделям. Сколько точно самолётов осталось в боевой готовности в армии РФ, неизвестно, но эксперты уверяют, что стоимость модернизации окажется значительно ниже, чем производство новых машин. При этом не уточняется, какие именно модули получит улучшенная машина, а также сможет ли штурмовик использовать новые типы ракет. Теоретически, это расширит зону действия Су-25, не вынуждая пилотов заходить в зону действия ПВО противника. Напомним, штурмовик находится в строю больше 40 лет, а значит действительно нуждается в новых подходах, поскольку за это время потенциальные противники получили значительное преимущество. 

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#сво #военные технологии #авиация
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