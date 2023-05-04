В ход идут управляемые крылатые авиабомбы с сокрушительной ударной силой

Известно, что каждый день в Украину заходит огромное количество военной техники, которая после ремонта и технического обслуживания отправляется прямиком на Донбасс. Что любопытно, большая часть оружия спокойно идёт в открытых вагонах через всю страну, а местные жители с запада до востока умудряются делать сотни фотографий гаубиц, танков и другой техники. В нескольких областях Украины развёрнуто производство снарядов и многочисленные цеха, занимающиеся созданием беспилотников и других вооружений. Примеров множество, а российские обыватели часто спрашивают о том, почему все эти цели до сих пор не поражены? Возникают логичные вопросы, ответы на которые не озвучиваются, а в результате в обществе заметны брожения, ведь понять причины происходящего крайне сложно.

реклама

Можно сколько угодно философствовать на эту тему, но без понимания того, как устроена украинская ПВО, прийти к верным выводам нет никакой возможности. Ну а эксперты отмечают, что дело не в том, что Россия не хочет наносить удары по танкам ещё до того, как они появились на Донбассе, а потому, что не может. Звучит странно, но это так. Дело в том, что в первые месяцы после начала СВО армия РФ активно использовала самолёты для нанесения ударов, но очень скоро стало ясно, что риски попадания в зону действия ПВО слишком высоки. В итоге жизни пилотов угрожает опасность, а сами штурмовики и истребители могут не вернуться из полёта. Но это было в начале, ведь при поддержке НАТО киевские власти очень быстро завезли достаточное количество ПВО, а также разместили их таким образом, что небо над Украиной стало крайне опасно для полётов. Фактически, если сегодня российские истребители и бомбардировщики и выполняют какие-то задачи, то делают это вне зоны действия ПВО, используя дальнобойные высокоточные ракеты. Точно также работают и крылатые ракет, вот только аналитики полагают, что всё это слишком накладно для военного бюджета РФ.

Журналисты Forbs указывают, что одна ракета «Калибр» обходится в 6.5 миллиона долларов, а значит использование подобных средств вооружения сильно бьёт по карману России. Эксперты отмечают, что на самом деле стоимость ракеты в несколько раз ниже озвученной, но это не меняет сути дела, ведь количество целей насчитывает даже не сотни, а тысячи, при этом многочисленные комплексы ПВО постоянно меняют дислокацию, что делает их крайне сложными для поражения. А вот обычные авиабомбы в сотни раз дешевле, а запас их на складах настолько большой, что позволяет уничтожить не только военные объекты на территории Украины, но и в Европе. Как мы уже писали выше, ПВО прочно охраняет границу, а в случае уничтожения одного комплекса ему на смену приходит другой или даже два. Может показаться, что выхода нет, но вот здесь на сцену выходят авиабомбы, оснащённые так называемым оперением. Известно, что за счёт небольшой модернизации появилась возможность коррекции снаряда, при этом угол отклонения от цели не превышает 7 метров. Расстояние от сброса достигает 80 километров, а сегодня активно используются ФАБ-1500 и ФАБ-500.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Похоже, ситуация начала круто меняться, ведь о проблемах украинской стороны заговорили даже в США. Любопытное заявление сделал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института. По мнению Стивена Брайена, публикующего свои заметки в издании Asia Times, Россия использовала крайне эффективную тактику и в противостоянии планирующих бомб одерживают сокрушительную победу. Результативность применения данного типа вооружения растёт, ведь только 30 апреля во время ударов по Павлограду были уничтожены два дивизиона С-300. Западные эксперты полагают, что сегодня РФ медленно зачищает украинскую ПВО, а после обрушит на военные объекты в Киеве сотни управляемых крылатых авиабомб, получив преимущество в конфликте без огромных жертв. Называются различные сроки, но есть мнение, что сделано это уже будет до конца мая. Отдельно указывается, что в арсенале РФ есть и более мощные бомбы. Например, ФАБ-5000-М54, которая содержит невероятные 2207 килограмм взрывчатых веществ. Ну или ещё более массивная ФАБ-9000-М54, внутри которой скрывается поражающая сила в 4397 килограмма. Учтите, что авиабомбы обладают высокой точностью, а последнее примерно соответствует сразу двадцати ракетам «Калибр». Для сброса потребуется использовать тяжёлые бомбардировщики Ту-95МС («Медведь») и Ту-160 («Белый лебедь»), а значит требуется не только уничтожить ПВО, но и истребители, которые до сих пор взлетают в небо.