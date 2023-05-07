Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
История о том, как в Украине сбили гиперзвуковой «Кинжал», который в тот день туда не прилетел
Очередная победа ВСУ, которая случилась на виртуальном фронте
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

С первых дней проведения СВО, украинские власти приняли решение начать так называемую информационную войну. Тогда гражданам и всем сочувствующим предлагалось заходить на российские сайты и вступать там в полемику с местными комментаторами. При этом особый акцент делался на то, что патриоты обязаны доносить до русских данные в искажённом виде, придумывая факты и самостоятельно сочиняя самые разнообразные истории. Первые месяцы большая часть ресурсов российского сегмента интернета пережила настоящий шторм, а на наш сайт до сих пор захаживают бойцы невидимого фронта, фантазии которых могли бы стать полезны, если бы сражения велись в виртуальном мире. Ну а так эти бедолаги просто обманывают себя, полагая, что ложью можно добиться чего-то хорошего. Оставим этих ребят наедине со своими тараканами, ведь проблема подобных фейков привела к тому, что крупные западные издания стали активно включаться в игру.

реклама

Так, утром в социальной сети местный патриот рассказывает о том, как 80-летний дедушка из ружья сбил российский истребитель, ну а к вечеру новость о героизме украинских партизан, пачками уничтожающих авиацию РФ, появляется на страницах The New York Times. Месяцами по сети курсируют легенды о героическом «Призраке Киева», а потом какой-то человек в правительстве сознаётся, что придумал сказку для поднятия боевого духа населения. Примеров множество, но суть в том, что правда интересует незначительное количество людей, ведь гораздо спокойнее верить фантазёрам из интернета, чем открыть глаза и посмотреть на проблему здраво. Но общество не хочет ничего знать, а даже наиболее здравые его представители отмахиваются от истины. В пример можно привести ситуацию в прифронтовых городах, где на головы местным жителям время от времени падают ракеты. Официальная точка зрения гласит, что русские модернизировали ракету С-300, что позволяет бить не по воздушным, а по наземным объектам. Доходит до абсурда, ведь на русские С-300 списывают любые разрушения гражданской инфраструктуры, даже тогда, когда расстояние до армии РФ намного дальше, чем может пролететь ракета. 

Есть целый ряд мнений на эту тему, а некоторые заявляют, что украинские власти намеренно бьют по собственному населению, заставляя его боятся и ненавидеть русских. Сложно сказать, насколько это соответствует действительности, но будем считать, что речь всё же идёт о случайных попаданиях, поскольку ракеты у С-300 старые, а значит могут падать на города во время нанесения ударов со стороны РФ по военным объектам. Ну а сегодня мы расскажем о курьёзном случае, который случился на страницах львовского издания Defense Express. Напомним, 4 мая случился массированный обстрел различных военных объектов в Киеве, ну а история со сбитым Bayraktar TB2 оказалась не единственным загадочным происшествием. Якобы, ночью 4 мая по Киеву был нанесён удар не только при помощи дронов-камикадзе и «Калибров», но и с использованием «Кинжалов». Мало того, доблестные украинские солдаты умудрились сбить российскую гиперзвуковую ракету из комплекса ЗРК MIM-104 Patriot. Подобные заявления стали настоящей сенсацией местного масштаба, но тут неожиданно выяснилось, что в Киеве ничего не слышали о прилёте «Кинжала», а значит ничего не могут сказать об инциденте. Словом, после нескольких дней непонятных разборок тема стала сходить на нет, но тут неожиданно голос подал командующий Воздушными силами Украины. Н. Олещук признал, что его подразделения действительно не раз сбивали российские ракеты класса «Кинжал», но попросил прессу не писать на эту тему. Якобы, русские могут воспользоваться подобной информацией в своих целях.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сложно сказать, что имеется в виду под необходимостью удерживать информацию под завесой тайны, ведь российские спутниковые системы отлично видят территорию над Украиной. Что любопытно, на львовском сайте в подтверждение своих доводов даже выложили фотографию металлического остова ракеты, пробитого при помощи средств ПВО. Вот только на этот раз западная пресса всё же не решилась тиражировать новость. Похоже, там прислушались к голосу разума, ну а на некоторых ресурсах даже высмеяли глупый фейк. Эксперты приводят следующие данные: во время удара, несущаяся на скорости свыше 12 000 километров в час ракета высвобождает энергию, равную 25 миллионов кДж. Мощность настолько высокая, что за доли секунды ракета пробивает даже бетонные перекрытия и уходит в землю на 30 метров. Даже если каким-то чудом удастся попасть по такой ракете, то осколки всё равно войдут в почку на несколько метров. Ну а украинские журналисты обнаружили части ракеты в неглубокой ямке, где одна из самых быстрых ракет на планете спокойно дожидалась репортёров. Кстати, даже в США признали, что не имеют возможности сбивать гиперзвуковые российские ракеты. Похоже, в Украине уже научились. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Подразделения «Ахмата» выдвинулись в сторону Артемовска
Западный генерал: «Запаса снарядов у британской армии осталось на 22 часа боевых действий»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
73
ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
38
5 бюджетных видеокарт для Контр-Страйк и Дота 2 – сколько стоит билет в онлайн-шутеры и Мир танков
1
Asia Times: Зеленский подготовил план побега из Украины перед атакой дронов на Кремль
16
Дрон заснял Огненный ад в Бахмуте, происходящий над территорией, контролируемой ВСУ
1
За полгода Apple увеличила складские запасы продукции в полтора раза
2
В Одессе был замечен железнодорожный эшелон с зачехлёнными танками Leopard
1
Москву ожидает трехмесячный температурный армагеддон из-за самого жаркого лета за последние 150 лет
7
Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
6
В Финляндии альтернативой российскому топливу стал итальянский мусор
4
Newsweek: военная авиация даст России преимущество перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ
7
Мост, имевший прямое отношение к "дороге жизни" для ВСУ, уничтожен российской артиллерией
3
Counter-Strike: Global Offensive обновила собственный рекорд по «онлайну» — свыше 1,5 млн игроков
3
Кадыров предложил сменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте бойцами «Ахмат»
9
Американская разведка настаивает на необходимости тренировки ИИ на больших объёмах пользовательских данных
1
Адский огонь в Бахмуте: в Сети появились кадры применения зажигательных боеприпасов по кварталам города
6
Аналитики Travel Safety Index создали антирейтинг худших мест для туристических путешествий в 2023г
1
В ряде населённых пунктов Запорожской области объявлена эвакуация населения
+
Nikon пытается утолить кадровый голод щедрыми зарплатами
1
Пригожин: Бахмут будет взят силами чеченского подразделения «Ахмат»
6

Популярные статьи

AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
14
Собираем "правильный" игровой компьютер для 2К без разгона и переплат за 85 000р
25
Вторая казнь Noctua
23
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
13
Чем заняться на Кубе летом 2023
18
Почти идеальная сборка игрового ПК за 70 000р для любых игр в 2К на максимальных настройка графики
3
Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
3

Сейчас обсуждают

Марина Веснина
18:15
У меня лично отношение к Сурравикину очень уважительное и доверительное МОЛОДЕЦ
Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
Китя.
18:13
Скоро у вас будет новый госпереворот и посмотрим как РФ поможет.
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
Виктор Чернецов
18:13
AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
cupgrn
18:12
А тем временем Хуанг в 23 году продает 4060ti на 8 Гб :)
Блогер купил на Aliexpress Radeon RX 580 8 ГБ за 6000 рублей и заставил "летать" Cyberpunk 2077
Виктор Чернецов
18:11
Пиндосы точно хотят аквариумом побыть😅😅😅
AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
Индра Олесь
18:08
Да, да. Вскрывай и потеряй гарантию. В таком дорогом бп еще и ручками колхозить...
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
Владимир Дранников
18:05
Банкой огурцов кинжал легко сбивается
История о том, как в Украине сбили гиперзвуковой «Кинжал», который в тот день туда не прилетел
Алексей Ломакин
17:57
Хорош)
Radeon RX 6600 за 16000 руб с Aliexpress показала 60 FPS в Cyberpunk 2077 на впечатляющих настройках
Игорь Поторочин
17:57
Какие сведения с обратной стороны? Стоит ли обращать на это внимание? Просят снаряды? Дайте! Война всё спишет! Кроме предательства. Всё скрытое через некоторое время становится явным!
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Аркадий Веденеев
17:54
Я когда только начал понимать компютерное железо, то тоже слыхал про вулканы в системном блоке. Еще раньше даже мемы были😂
Несколько причин - почему не стоит покупать последнее поколение процессоров AMD и видеокарт Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем