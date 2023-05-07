Очередная победа ВСУ, которая случилась на виртуальном фронте

С первых дней проведения СВО, украинские власти приняли решение начать так называемую информационную войну. Тогда гражданам и всем сочувствующим предлагалось заходить на российские сайты и вступать там в полемику с местными комментаторами. При этом особый акцент делался на то, что патриоты обязаны доносить до русских данные в искажённом виде, придумывая факты и самостоятельно сочиняя самые разнообразные истории. Первые месяцы большая часть ресурсов российского сегмента интернета пережила настоящий шторм, а на наш сайт до сих пор захаживают бойцы невидимого фронта, фантазии которых могли бы стать полезны, если бы сражения велись в виртуальном мире. Ну а так эти бедолаги просто обманывают себя, полагая, что ложью можно добиться чего-то хорошего. Оставим этих ребят наедине со своими тараканами, ведь проблема подобных фейков привела к тому, что крупные западные издания стали активно включаться в игру.

реклама

Так, утром в социальной сети местный патриот рассказывает о том, как 80-летний дедушка из ружья сбил российский истребитель, ну а к вечеру новость о героизме украинских партизан, пачками уничтожающих авиацию РФ, появляется на страницах The New York Times. Месяцами по сети курсируют легенды о героическом «Призраке Киева», а потом какой-то человек в правительстве сознаётся, что придумал сказку для поднятия боевого духа населения. Примеров множество, но суть в том, что правда интересует незначительное количество людей, ведь гораздо спокойнее верить фантазёрам из интернета, чем открыть глаза и посмотреть на проблему здраво. Но общество не хочет ничего знать, а даже наиболее здравые его представители отмахиваются от истины. В пример можно привести ситуацию в прифронтовых городах, где на головы местным жителям время от времени падают ракеты. Официальная точка зрения гласит, что русские модернизировали ракету С-300, что позволяет бить не по воздушным, а по наземным объектам. Доходит до абсурда, ведь на русские С-300 списывают любые разрушения гражданской инфраструктуры, даже тогда, когда расстояние до армии РФ намного дальше, чем может пролететь ракета.

Есть целый ряд мнений на эту тему, а некоторые заявляют, что украинские власти намеренно бьют по собственному населению, заставляя его боятся и ненавидеть русских. Сложно сказать, насколько это соответствует действительности, но будем считать, что речь всё же идёт о случайных попаданиях, поскольку ракеты у С-300 старые, а значит могут падать на города во время нанесения ударов со стороны РФ по военным объектам. Ну а сегодня мы расскажем о курьёзном случае, который случился на страницах львовского издания Defense Express. Напомним, 4 мая случился массированный обстрел различных военных объектов в Киеве, ну а история со сбитым Bayraktar TB2 оказалась не единственным загадочным происшествием. Якобы, ночью 4 мая по Киеву был нанесён удар не только при помощи дронов-камикадзе и «Калибров», но и с использованием «Кинжалов». Мало того, доблестные украинские солдаты умудрились сбить российскую гиперзвуковую ракету из комплекса ЗРК MIM-104 Patriot. Подобные заявления стали настоящей сенсацией местного масштаба, но тут неожиданно выяснилось, что в Киеве ничего не слышали о прилёте «Кинжала», а значит ничего не могут сказать об инциденте. Словом, после нескольких дней непонятных разборок тема стала сходить на нет, но тут неожиданно голос подал командующий Воздушными силами Украины. Н. Олещук признал, что его подразделения действительно не раз сбивали российские ракеты класса «Кинжал», но попросил прессу не писать на эту тему. Якобы, русские могут воспользоваться подобной информацией в своих целях.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сложно сказать, что имеется в виду под необходимостью удерживать информацию под завесой тайны, ведь российские спутниковые системы отлично видят территорию над Украиной. Что любопытно, на львовском сайте в подтверждение своих доводов даже выложили фотографию металлического остова ракеты, пробитого при помощи средств ПВО. Вот только на этот раз западная пресса всё же не решилась тиражировать новость. Похоже, там прислушались к голосу разума, ну а на некоторых ресурсах даже высмеяли глупый фейк. Эксперты приводят следующие данные: во время удара, несущаяся на скорости свыше 12 000 километров в час ракета высвобождает энергию, равную 25 миллионов кДж. Мощность настолько высокая, что за доли секунды ракета пробивает даже бетонные перекрытия и уходит в землю на 30 метров. Даже если каким-то чудом удастся попасть по такой ракете, то осколки всё равно войдут в почку на несколько метров. Ну а украинские журналисты обнаружили части ракеты в неглубокой ямке, где одна из самых быстрых ракет на планете спокойно дожидалась репортёров. Кстати, даже в США признали, что не имеют возможности сбивать гиперзвуковые российские ракеты. Похоже, в Украине уже научились.