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Появились слухи о неудачном ударе по резиденции Зеленского в Киеве при помощи Bayraktar TB2
История сомнительная, но есть целый ряд любопытных моментов, которые наводят на определённые мысли
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Западная пресса явно не ожидала, что украинские беспилотники долетят до Кремля. Ситуация до сих пор остаётся сложной, поскольку официальная версия властей прямо указывает на Киев, но на этом все разговоры и оканчиваются. Детали если и были получены, но держатся в секрете, а пресса получила чёткий посыл, в рамках которого в пресс-службе Кремля обещают, что произошедшее не останется без ответа. Как и кого будут наказывать, пока неясно, но западные журналисты активно муссируют данную тему, пытаясь раскопать хотя бы какие-то факты. Похоже, некоторым это удаётся немного лучше. Так, в эфире австралийского телеканала ABC News появился репортаж с экспертом, входящим в группу UNSW Canberra. По мнению некого Дина Бейкера, есть все основания полагать, что для атаки на Кремль использовались дроны-камикадзе UJ-22 Airborne. Это довольно массивный беспилотник, способный преодолеть расстояние до 800 километров. Он разработан украинской компанией UKRJET, а в прессе пишут, что это не первый случай, когда подобный летательный аппарат замечают в Московской области. БПЛА ещё 23 апреля UJ-22 Airborne не долетел до столицы России несколько десятков километров и упал на дерево в Подмосковье, поскольку у него окончилось топливо. 

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Дрон-камикадзе обладает довольно мощным арсеналом и несёт на вооружении несколько 82-мм миномётных гранат или столько же снарядов от РНГ-7. Максимальная загруженность 4 боеприпаса, но в этом случае дальность полёта окажется меньше, а значит UJ-22 Airborne имеет заявленную дальность с минимальной нагрузкой. От места запуска до Москвы около 600 километров, а в итоге украинский беспилотник мог преодолеть всё расстояние, находясь на высоте до 6000 метров. Именно по этой причине дроны оставались так долго незаметны для ПВО, хотя это не значит, что у ответственных за небо над Москвой есть какое-то оправдание. Эксперт UNSW Canberra отмечает, что UJ-22 Airborne производится массово, а при желании его может заказать любой житель страны, заплатив нужную сумму. Парень явно намекает на то, что за атакой мог стоять кто угодно, включая бомжей в Харьковском метро, пытаясь снять ответственность с украинских властей. Повторимся, что расследование продолжается, а итоги его будут известны немного позднее.

Но на этом странные и необычные события, связанные с дронами, не оканчиваются, ведь есть не менее любопытный факт, о котором в украинском информационном поле предпочитают помалкивать. Как вы могли слышать, после атаки на Кремль были совершены удары по нескольким объектам в Киеве. Так вот, позавчера вечером совершенно неожиданно прямо над столицей появился большущий беспилотник, который был героически сбит прямо над центром города. Аппарат рухнул рядом с аллеей «Героев небесной сотни», а обломки его замечены прямо на здании Международного центра культуры и искусств. Огонь вёлся с одной из высоток в центре, а находящиеся там солдаты использовали крупнокалиберный пулемёт. Дрон удалось сбить не сразу, благодаря чему журналисты тут же идентифицировали его как Bayraktar TB2. Начали появляться различные версии. Вначале писали, что вояки перепутали, случайно ударив по собственному беспилотнику. Вот только тут же появились вопросы, ведь никому не было ясно, чем занимался ударный мощный дрон в центре Киева. Ситуация попробовали прояснить официальные власти, рассказав о том, что беспилотник работал некорректно, поэтому было принято решение его уничтожить. 

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Довольно странное оправдание, ведь речь идёт о дорогостоящем устройстве, которое работает по защищённому каналу и отличается высокой надёжностью. Кстати, буквально за несколько дней до этого Турция передала Киеву сразу 6 единиц Bayraktar TB2, а после уничтожения беспилотника над городом в Анкаре заговорили о невозможности поломки, которая приводит к потере контроля со стороны оператора. Ну а поскольку других версий нет, в прессе начали циркулировать любопытные слухи, авторы которых уверяют, что всё было совсем не так, как нам кажется. Якобы, если обратить внимание на траекторию движения дрона, то можно заметить, что он шёл прямо, а значит управлялся рукой оператора. Вот только где находилась эта рука, и кто контролировал Bayraktar TB2, осталось за кадром. Судя по траектории полёта, беспилотник двигался прямо в сторону Банковой 11, где и располагается резиденция Зеленского. Теория любопытная, но она имеет массу дыр. Прежде всего неясно, каким образом удалось перехватить управление над дроном. Но это не всё. Предположим, что специалисты из РФ такое умеют. В таком случае возникает вопрос: зачем было тащить Bayraktar TB2 через весь Киев? Дело в том, что турецкий ударный дрон способен поражать цели с расстояния 8 километров, а значит не нужно было гонять птичку над городом, рискуя вызвать подозрения у украинских военных. Словом, вопросов значительно больше, чем ответов. И всё же, беспилотник слишком быстро сбили, не пытаясь посадить или взять под контроль, что действительно выглядит странно. 

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#сво #политика #беспилотники
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