Атака дронов отбита, а упавший беспилотник UJ-22 Airborne нёс 17 килограмм взрывчатки

Судя по всему, в ближайшие годы будут предприняты попытки создания более совершенных РЛС, способных фиксировать не только самолёты и ракеты потенциального противника, но и небольшие беспилотники. Некоторые Телеграмм-каналы ведут статистику попадания украинских дронов-камикадзе на территорию России. Так вот, ситуация такова, что уже было множество случаев, когда БПЛА беспрепятственно проходят сотни километров, не встречая сопротивления и в целом никак не идентифицируются и не сбиваются. Эксперты отмечают, что закрыть всё воздушное пространство почти невозможно, поскольку территория слишком большая, но выбор невелик, поэтому усилия по увеличению эффективности РЛС будут предприниматься, ну а доказательством того, что проблема действительно существует, может считаться упавший дрон, который был вчера обнаружен в Подмосковном посёлке Воровское, расположенном недалеко от Ногинска.

реклама

По данным журналистов, речь может идти о беспилотнике UJ-22 Airborne. Он ещё в 2021 году был создан украинскими инженерами, но до недавнего времени выпускался в небольших количествах. Дрон способен нести в качестве полезной нагрузки 82-мм мину, весит 85 килограмм и может подняться на высоту до 6 километров. В полёте он способен провести 14 часов, передвигаясь на скорости до 200 километров. Это довольно массивная машина с размахом крыльев 4600 миллиметров и длиной 3300 миллиметров, которая имеет высокую заметность и довольно шумная за счёт использования двухтактного бензинового двигателя. В воскресенье 23 апреля дрон просто свалился с неба, рухнув на одно из деревьев в Подмосковном посёлке. Местные вызвали силовые ведомства, а по данным свидетелей, во время обезвреживания были найдены 1.25-фунтовые взрывные заряды М112, произведённые в Канаде и основанные на популярной взрывчатке С4. Некоторые журналисты уверяют, что на борту находилось до 17 килограмм взрывчатых веществ, а значит в случае прямого попадания в дом или любой другой объект могли пострадать люди. Версий падения дрона пока нет. Не исключено, что у него просто закончилось топливо, а может беспилотник попал под действие одной из станций радио электронной борьбы (РЭБ), что привело к потере контроля со стороны оператора. В любом случае, падение на деревья оказалось весьма удачным для местных жителей.

Ну а уже сегодня ночью Украина предприняла очередную попытку нанести удар по Черноморскому флоту, который базируется в Севастополе. На этот раз решили не придумывать велосипед, поскольку для атаки использовались два морских дрона. Местные жители сообщили о взрывах в четвёртом часу ночи, тогда как немного позднее появилась более полная информация. Согласно официальным данным, опубликованным губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым, два БПЛА подошли к акватории города в 3:30 утра. Первый попал в поле действия российских сил противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) и был уничтожен, тогда как второй взорвался сам. Больше информации появится ближе к обеду, когда до дронов доберётся команда специалистов. Не исключено, что второй беспилотник ударился о боновые заграждения, но в данном случае гадать бесполезно. Губернатор Севастополя сообщил, что атака не удалась, а в результате ни один корабль не пострадал. В целом ущерба инфраструктуре и любым другим объектам нанесено не было.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Нет никаких сомнений, что попытки проникнуть вглубь территории России и нанести удар по Севастополю и другим городам Крыма будут продолжаться. Многие аналитики говорят о скором наступлении Украинских сил на нескольких направлениях. Некоторые военкоры публикуют информацию о том, что в больницах и госпиталях Одессы в авральном порядке освобождаются койко-места, тогда как жители Херсона рапортуют о том, что военных в городе стало значительно меньше. Фиксируются переброски сил на Запорожское направление, ну а когда начнётся активная атакующая фаза ВСУ, остаётся только догадываться. Не исключено, что для отвлечения внимания будут использоваться десятки дронов, хотя всё это не больше, чем мнение аналитиков и экспертов.