Облачная компания Backblaze поделилась статистикой выхода из строя жёстких дисков

Прежде чем переходить к изложению основного материала мы отметим, что экстраполировать полученные данные на пользовательский сегмент не стоит. Существуют значительные отличия, поскольку речь идёт о серверном сегменте, где нагрузка на жёсткие диски близка к максимальной. В то же время настольные компьютеры никогда не бывают загружены на 100% в течение длительного срока. Даже если идёт обработка данных, то значительная часть диска простаивает, поэтому озвученные результаты можно воспринимать в виде рекомендованных, но не призыва к действию.

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Недавно опубликованный отчёт компании Backblaze, занимающейся хранением данных в облаке, вызвал беспокойство у пользователей жёстких дисков. Отчёт показал, что жёсткие диски выходят из строя до трёх лет эксплуатации, что вызывает опасения о надёжности и долговечности подобных устройств. Эксперты по информационным технологиям заявили, что эта информация может повлиять на выбор жёстких дисков, используемых в качестве надёжных средств хранения данных. По данным отчета Backblaze, жёсткие диски Seagate и Toshiba, которые являются наиболее распространёнными устройствами в хранилищах данных, имеют высокий процент отказов до трёх лет эксплуатации. Компания провела исследование, в котором были проанализированы более 230 000 жёстких дисков. В результате было установлено, что средняя продолжительность жизни накопителей составляет около 2.5 года.

Кроме того, отчёт показал, что наиболее надёжными оказались жёсткие диски HGST и Western Digital. Они имели низкий процент отказов и среднюю продолжительность жизни около 3.5 лет. Отчёт Backblaze вызвал беспокойство среди пользователей жёстких дисков. Многие из них задаются вопросом, каковы шансы того, что их жёсткий диск выйдет из строя до трёх лет эксплуатации. Что любопытно, наиболее надёжными оказались накопители объёмом от 16 Тб. Процент выхода из строя таких дисков составил 0.41% от общего объёма, что говорит о том, что использование новых технологий позволяет повысить качество продукции. При этом жёсткие диски объёмом 10 Гб выглядят ненадёжными, а в результате почти 5% от общего количества не смогли дожить до своего гарантийного срока. Эксперты отмечают, что процент не такой большой, если дело касается пользовательского сегмента, тогда как в облачных технологиях подобная проблема может оказать решающее влияние на репутацию провайдера.

Многие люди предпочитают хранить важную информацию на удалённых ресурсах, ну а выход из строя серверных накопителей грозит потерей чужих данных и многомиллионными исками. Очевидно, что из-за этого облачным компаниям приходиться закупать больше дисков, делая резервные копии на случай неожиданностей. По мнению специалистов, результаты исследования Backblaze не являются абсолютной истиной. Они указали на то, что исследование было проведено на большом количестве дисков, но не учитывало условия эксплуатации, которые могут существенно влиять на срок службы устройств. Существует множество факторов, которые могут влиять на надёжность и долговечность жёстких дисков. Например, температура окружающей среды может существенно влиять на работу жёсткого диска. Если температура слишком высокая, то накопитель может быстрее выйти из строя. Также важно учитывать условия эксплуатации жёсткого диска, например, частоту использования, тип работы и т.д.

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Кроме того, эксперты заявили, что важно регулярно обслуживать жёсткие диски, чтобы продлить их срок службы. В частности, необходимо проверять состояние диска и исправлять любые проблемы, которые могут привести к сбоям. Также рекомендуется резервировать данные, чтобы в случае выхода из строя жёсткого диска можно было восстановить все важные файлы. В целом, отчёт Backblaze подчёркивает важность выбора надёжных жёстких дисков и регулярного обслуживания системы хранения данных. Надёжность и долговечность жёстких дисков являются критически важными факторами для сохранения и защиты важных данных, поэтому пользователи должны быть особенно внимательными при выборе и эксплуатации жёстких дисков.