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Пригожин: ЧВК «Вагнер» покидает Бахмут – что происходит, и почему «музыканты» не взяли город
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" несёт огромные потери и не получает снарядов
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Когда мы с вами критикуем США за создание фейков и ведение информационной войны, то нередко забываем о том, что в России есть масса собственных проблем, которые годами остаются нерешёнными. При этом если вы читаете крупные общенациональные издания, то можете прийти к выводам, что дела идут просто отлично, а армия РФ ведёт успешные боевые действия на всех направлениях. Мы с вами не знаем планов руководства страны, но есть темы, на которые пресса старательно не обращает внимания, тогда как другие просто замалчиваются. Пожалуй, СВО вскрыло часть проблем, но даже этого достаточно для того, чтобы сделать выводы и необходимости кардинальных изменений. Сегодня мы не будем копать слишком глубоко, ведь тема нашего материала и без того достаточно сложная. Итак, на официальном канале пресс-службы «Конкорд» появилось заявление Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что подразделения выходят из Бахмута 10 мая, ну а о причинах и последствиях мы поговорим ниже. 

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По словам Пригожина, в марте 2022 года его попросили оказать поддержку армии РФ на фронте, а уже 19 марта бойцы из нескольких стран Африки явились на Донбасс, где приступили к выполнению взятых на себя обязательств. Был выбран наиболее сложный участок фронта, а уже к 9 мая удалось взять Попасную, представляющую собой один из самых мощных укреплённых районов ВСУ. 8 октября совместно с генералом Суровикиным было принято решение начать операцию «Бахмутская мясорубка». Идея состояла в том, чтобы оттянуть на себя значительные силы украинской армии, что позволило бойцам на других направлениях получить передышку и сформировать резервы. Операция показала высокую эффективность, поскольку ВСУ не только не смогли перейти к наступлению зимой, но и тянут с решением до сих пор. При этом за год ЧВК «Вагнер» практически взяли на себя удержание самых опасных участков фронта, а осенью 2022 и вовсе не позволили противнику продвинуться дальше Кременной, удержав фронт после отхода подразделений армии РФ. Тогда линия фронта тянулась на 137 километров, а после успешных действий бойцы ЧВК «Вагнер» ощутили на себе последствия снарядного голода. 

Посмотреть полное видео вы можете ниже, ну а суть сводится к тому, что какое-то время «музыкантам» выдавали всего 30% от необходимого боекомплекта, после снизили поступление снарядов до 10%, а уже месяц и вовсе ничего не дают. Потери увеличились в 5 раз, о чём в последние дни регулярно рапортует сам Пригожин. Какое-то время он просто констатировал факты, пытаясь убедить чиновников в том, что нужно прийти к согласию, но в итоге принял решение, что бойцы ЧВК «Вагнер» больше не могут бесцельно гибнуть. Подобных репортажей было достаточно много, но ни один из них не оказался освещён крупными СМИ. Сегодня обойдёмся без названия конкретных фамилий, поскольку все нужные слова уже были сказаны самим Пригожиным. По его словам, 10 мая подразделения ЧВК «Вагнер» централизованно покинут Бахмут и отойдут в тыл. Все документы уже были переданы в штаб СВО, но Пригожин отмечает, что сделает это вне зависимости от принятых наверху решений. Потери слишком высокие, а полный отказ от поставок снарядов говорит о том, что власти не заинтересованы в работе «музыкантов».

Если на место ЧВК «Вагнер» не придут регулярные войска РФ, то город быстро перейдёт под контроль украинских солдат. Они снова превратят каждый дом в укреплённый район, а говорить о наступательной операции на Славянск и Краматорск не будет никакой возможности. Мало того, взятие Бахмута позволит провести более эффективную наступательную операцию, а всё это может сказаться на возможностях регулярной армии РФ. Неясно, какие решения будут приняты в Кремле, ведь там продолжают на эту тему хранить молчание. В любом случае сложившаяся ситуация на руку только США, поскольку чем больше успехов демонстрируют украинские войска, тем лучше дела идут у команды Байдена. Сонный Джо метит на второй срок, а уже в ближайшие дни мы с вами станем свидетелями переломного момента в СВО. На носу контрнаступление, ну а отказ от поставок оружия ЧВК «Вагнер» может привести к плачевным последствиям для всего фронта. 

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#сво #чвк вагнер #чвк вагнера
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