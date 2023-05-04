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Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
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Ещё несколько месяцев назад атаки украинских беспилотников на приграничные области были крайне редким явлением. Пресса с большим удивлением писала о том, как дроны бьют по высоковольтным вышкам, падают на частные дома и даже прилетают в свинофермы. Всё это казалось чем-то необычным, ну а сегодня уже не воспринимается глазом обывателя. Обратите внимание на то, сколько терактов произошло в последние недели, но количество подобных диверсий продолжает расти. Эксперты полагают, что может быть и хуже, ведь Запад продолжает накачивать Киев военными технологиями, поставляя не только танки, но и сотни беспилотников. Есть мнение, что идёт накопление резервов, а самая масштабная атака будет совершена в рамках наступательной операции. Подтвердить или опровергнуть факты наличия у Украины сотен или тысяч БПЛА невозможно, а российские инженеры не устают совершать всё новые прорывы, создавая недорогие летательные аппараты для СВО. 

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Как стало известно, недавно на фронт прибыл новый беспилотник под названием «Упырь». Речь об ударном дроне, способном проникать в тыл противника не привлекая лишнего внимания, обладая малой заметностью и высокими поражающими характеристиками. Разработчики ставят перед собой амбициозные цели, поскольку устройство создано не для бесцельной атаки по закрытым позициям, а имеет высокотехнологичную начинку, позволяющую наносить болезненные удары в самых неожиданных местах. Прежде всего была поставлена цель проникать как можно дальше на территорию, находящуюся под контролем противника. В качестве приоритетных объектов будут выбираться склады с боеприпасами, горючим и техникой. Это приведёт к тому, что на линии соприкосновения будет ощущаться снарядный голод, а артиллерия и танки останутся без снарядов. Также «Упырь» будет охотиться за техниками, артиллерией и комплексами ПВО, прячущейся за гражданскими складами и укрывающейся от средств наблюдения в неровностях местности. 

Дрон может поражать цели как при помощи штатных боеприпасов, так и использовать резкое пикирование. В этом случае он способен проникать даже в защищённые блиндажи и укрытия, нанося урон личному составу и центрам управления фронтом. «Упырь» имеет на вооружении довольно обширный арсенал из гранат от РПГ-7, до РКГ-3М. Присутствуют осколочно-фугасные заряды, а управление ведётся по защищённому каналу. Известно, что первая партия успешно выполнила свои задачи в зоне СВО, а сегодня производитель готовит массовый выпуск второй партии, созданной на основе пожеланий бойцов армии РФ. Учтены некоторые недоработки, а точные характеристики не раскрываются. Таким образом разработчики пытаются сделать дрон максимально сложной целью для противника. При этом производители признают, что вносят скромный вклад в общее дело, поскольку фронту требуются тысячи подобных устройств, а значит нужны инвестиции, расширение базы и выход на промышленные стандарты.

Дрон-камикадзе "Судный день"

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Разработчики уверяют, что не получали от правительства никаких грантов, а создание беспилотника осуществлялось за счёт пожертвований авторами нескольких Телеграм-каналов. Проект некоммерческий, а сложности расширения производства вполне очевидны. Прежде всего нужно закупить достаточное количество электронных компонентов, а значит требуются деньги. Российские инженеры научились создавать большую часть комплектующих на 3D-принтерах, но высокотехнологичная база всё равно идёт из Китая. В планах замена передатчиков на российские аналоги, но в ближайшее время сделать полностью российский дрон почти невозможно. Если такая машина и взлетит, то будет иметь целый ряд недостатков, поэтому от импорта пока не уйти. Разработчики пишут о том, что получение грантов позволило бы нарастить производство, ну а некоторые военкоры уверяют, что в РФ есть несколько аналогичных проектов, при этом многие компании готовят сотни и даже тысячи беспилотников. В пример приводится дрон-камикадзе «Судный день». В носовой части у него установлен штатный боеприпас, который взрывается дистанционно, либо после удара по тому или иному объекту. Судить о том, насколько много создано подобных устройств, сложно, поэтому приходиться просто доверять (или не доверять) данным, которые предоставляются военкорами и журналистами. 

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#сво #военные технологии #беспилотники
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