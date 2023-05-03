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Полевой командир ВСУ в Бахмуте рассказал о чрезвычайно эффективной тактике бойцов ЧВК «Вагнер»
Украинские офицер уверен, что обозримом будущем вернуть Бахмут не удастся
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Несмотря на то, что за последние десятилетия российские инженеры проделали большую работу по модернизации и созданию новых оружейных систем, значительная часть всего арсенала так или иначе основана на советских разработках. Ну а в те годы проблемы высокоточного применения решались кучностью, тогда как СВО доказало, что бездумное использование артиллерии не всегда приводит к ожидаемым результатам. При этом на вооружении НАТО имеются высокоточные системы, способные наносить болевые уколы по военным объектам, ну а особой гордостью американцев считаются управляемые бомбы. В данном случае добиться точности ракет не удаётся, но повысить безопасность авиации и получить неплохой результат всё же получается. Ещё в 2022 году подобные боеприпасы были поставлены Украине, где совместными усилиями всё это интегрировали в системы советских штурмовиков и бомбардировщиков. 

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Долгое время у РФ не было ничего подобного, пока в апреле не стало известно о применении планирующих авиабомб, поражающих военные объекты на линии соприкосновения. Как позднее выяснилось, российские инженеры подошли к процессу модернизации обычных ФАБ-500 крайне просто, приделав авиабомбам так называемое оперение. За счёт этого появилась возможность корректировать направление удара, а также снизить риски для пилотов, поскольку после запуска бомба может пролететь расстояние до 80 километров в горизонтальной проекции. В результате бомбардировщик не заходит в зону действия украинской ПВО, ФАБ-500 наносит точный удар, а возможности сбивать подобные планирующие корректируемые снаряды у ВСУ нет. Военкоры сообщают, что с недавнего времени установка навигационной системы и крыльев стала проводиться и на менее мощных ФАБ-250. Дальность авиабомбы после сброса составляет те же 80 километров, а чаще всего для ударов используется самолёты Су-34. При этом выгоды от перехода на менее мощные авиабомбы очевидны, поскольку на борт можно взять увеличенное количество снарядов, поражая в 2 раза больше наземных целей. 

Похоже, украинские бойцы в Бахмуте уже ощутили на себе эффект от новой тактики армии РФ, поскольку не устают жаловаться на высокие потери и невозможность сохранить за собой город. Сегодня в прессе появились откровения офицера ВСУ, поведавшего о хитроумной тактике ЧВК «Вагнер». Боец с позывным «Француз», возглавляющий авиаразведывательное подразделение, рассказавшей о том, почему украинская армия вынуждена постоянно отступать. Так, с самого утра артиллерия «музыкантов» устраивает многочасовую канонаду. После обеда интенсивность обстрелов увеличивается, а спустя ещё какое-то время штурмовые отряды «оркестрантов» предпринимают попытку захвата территории, находящейся под контролем ВСУ. При этом за весь день постоянного поиска укрытий украинские солдаты оказываются измотаны и подавлены, тогда как у ЧВК «Вагнер» всегда есть в запасе свежие силы. Всё это приводит к тому, что украинским солдатам приходится отступать, тогда как «музыканты» получают преимущество на том или ином направлении. 

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Но и это не всё, ведь весь день специально обученные люди разносят по точкам боеприпасы. Происходит это под плотным артиллерийском огнём, что не позволяет украинским солдатам помешать накоплению боеприпасов. Точное местонахождение складов с оружием и снарядами передаётся в штаб, а в результате российские солдаты могут наступать длительное время, не дожидаясь резервов и пополнения боеприпасов. «Музыканты» передвигаются от точки к точке по заранее проложенному маршруту, что позволяет им вклиниваться в позиции ВСУ и занимать опорные пункты, не имея перевеса в живой силе. Украинский офицер полагает, что в сложившихся условиях выбить ЧВК «Вагнер» из Бахмута невозможно. Уровень подготовки на стороне русских бойцов, тогда как ВСУ приходится использовать новичков, которые прошли минимальные курсы молодого бойца. Часто это необстрелянные солдаты, ну а со стороны «музыкантов» не только профессионалы, но и мотивированные бойцы. «Француз» заявил, что силы явно не равны, поэтому полагает, что уже очень скоро армия РФ получит полный контроль над городом. 

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#сво #чвк вагнер
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