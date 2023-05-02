В настоящее время поставки подобных дронов из Ирана в Россию не ведутся

В последние годы российские инженеры постоянно рапортовали о совершении настоящих технологических прорывов. Создавались уникальные материалы, обладающие невероятной прочностью и небольшим весом. Пресса с гордостью рассказывала о появлении собственных беспилотных автомобильных систем, некоторые из которых даже тестировались в США и Европе. Особое место занимали космические разработки, а также беспилотники. Вот только после начала СВО вдруг выяснилось, что на руках у российской армии находится не самая новая техника, тогда как новых разработок и вовсе невидно. О нелёгкой судьбе танка «Армата» вы можете прочесть по ссылке, тогда как сегодня можно бесконечно долго искать прорывные технологии на фронте, находя старые Т-62 и даже Т-54. Куда подевались сотни Т-90, остаётся только догадываться, также как возникают вопросы о том, почему в СВО и для защиты государственных границ до сих пор используются старые истребители Су-27, ведь есть новомодный Су-57, производство которого также буксует.

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Saegheh

Но куда больше вопросов стоит перед теми, кто должен был создавать современные беспилотники, позволяющие не только вести разведку, но и контролировать воздушное пространство без угрозы для жизни пилотов. Вообще, не всё так плохо, как может показаться, но реально до фронта дошли единицы, тогда как сотни разработок, на которые были потрачены деньги, так и останутся лежать в виде прототипов. Пожалуй, самыми массовыми стали российские «Ланцеты», которые не отличаются дальностью полёта и ударной мощью, но имеют невысокую стоимость при производстве и позволяют наносить ощутимый урон ПВО и ПЗРК украинской армии. Уже больше полугода российские войска применяют дроны-камикадзе Гарань-2 и Герань-3. Долгое время США пытались доказать, что на самом деле перед нами иранские беспилотники Shahed-136, но в итоге потерпели неудачу, оставив эту тему на откуп украинским журналистам. Там все прилетающие летательные аппараты называют «шахидами», высказываясь в ироничной форме о возможностях военно-промышленного комплекса Ирана. А между тем есть все основания полагать, что исламская страна совершила настоящую революцию в своём сегменте.

Прежде всего нужно понимать, что Иран уже несколько десятилетий находится под жёсткими санкциями, закупая через посредников откровенный металлолом в виде подержанных гражданских самолётов и электронику, жизненный цикл которой подошёл к концу много лет назад. Ситуация усугубляется постоянным давлением со стороны США, ведь янки назойливо топчутся у границ Ирана, открыто игнорируя все правила приличия. Чаще всего это заканчивается без последствий, но иногда иранским военным удаётся сорвать джекпот, получив в свои руки самые современные разработки американских инженеров. Так, в 2011 году Иран получил в своё распоряжение беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, который отличается низкой заметностью и высокими лётными характеристиками. Заметьте, что у США 10 лет назад уже были готовые высокотехнологичные дроны такого класса, тогда как в РФ подобные проекты всё ещё находятся в разработке, а в прессе пишут, что легендарный Су-57 сможет летать в тандеме с несколькими подобными аппаратами.

Судя по всему, в Иране осознают своё положение, поэтому активно используют любые возможности, позволяющие увеличить военную мощь страны. Несколько лет назад там были продемонстрированы клоны американского дрона, в виде штурмового беспилотника «Shahed 191», фигурирующего под именем «Саегех-2»; ударно-разведывательного аппарата «Saegheh», а также ударного дрона «Simorgh». Во время очередных учений в 2020 году Саегех-2» успешно поразил виртуальную цель в виде авианосца U.S. Navy Nimitz. Кроме того, в качестве оружия использовалась собственная копия ракеты китайского производства C-704. Иранская противокорабельная ракета Nasr-1 показала высокие результаты и оказалась не по зубам боевым системам старого авианосца. Также задействовались крылатые и баллистические ракеты малого радиуса действия. Эксперты не советуют переоценивать боевые возможности Ирана, но учитывая тот факт, что по нескольким направлениям у РФ и вовсе нет никаких разработок, предлагается взять указанные выше летательные аппараты на заметку.

Саегех-2

Отмечается, что все беспилотники обладают низкими показателями заметности, что позволяет российским специалистам вести наблюдение за нужными объектами, не привлекая к себе повышенного внимания. Мало того, поскольку речь идёт об ударных дронах, то в любой момент можно изменить задачи, совершив внезапную атаку на находящийся в воздухе истребитель или штурмовик. Возможны удары по складам и колоннам войск, при этом за счёт энергоэффективной системы, все БПЛА способны барражировать в украинском небе часами, оставаясь при этом невидимы для глаз противника и будут наносить удары по ПВО с безопасного расстояния. Эксперты отмечают, что в США есть и более продвинутые системы, ну а пока российский ВПК будет учиться массово выпускать ударные беспилотники, самое время перенимать опыт у Ирана.

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Кстати, сегодня стало известно о планах выведения авианосца Nimitz из состава вооружённых сила США. Предполагается, что утилизация будет стоить 1 миллиард долларов.