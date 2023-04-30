Судя по всему, в резерве на позициях ВСУ уже стоят немецкие Leopard 2

По данным Пригожина, сегодня самые драматические события СВО происходят в Бахмуте. После нескольких месяцев упорного противостояния город почти полностью перешёл под контроль ЧВК «Вагнер». Судя по опубликованным данным, на утро 30 апреля украинская армия контролировала меньше 3% населённого пункта, при этом сутками ранее «музыканты» совершили очередную вылазку, в результате которой удалось продвинуться на 100-200 метров. Пригожин констатирует, что это стоило жизни более 90 человек, большая часть из которых погибла только потому, что ЧВК не получает нужного количества снарядов. Уже вскоре Бахмут будет взят, но судьба «вагнеровцев» остаётся неизвестна. Пригожин отмечает, что бои за город основательно потрепали группировку, а также рассказывает о резервах, которые пока не будут бросать в бой. При этом он делает особый акцент на снарядном голоде и уверяет, что именно эта проблема сдерживает ЧВК, а в результате гибнет в 5 раз больше личного состава. Основатель «Вагнер» не исключает, что в самое ближайшее время «музыканты» покинут Бахмут. Неясно, каким образом это будет сделано, поскольку Пригожин неоднократно говорил о том, что армия РФ несмотря на договорённости не прикрывает фланги, а у бойцов ЧВК уже нет оружия, чтобы продолжать наступление и удерживать город.

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Несмотря на то, что к Бахмуту прикованы многие взгляды журналистов, есть и другие горячие направления. Пожалуй, одним из самых сложных остаётся Марьинка, где ожесточённые бои ведутся достаточно давно. Военкоры, побывавшие в городской застройке, рассказывают о том, что очень часто позиции российских и украинских солдат могут находиться на расстоянии 200 метров. На сегодня армия РФ контролирует 50 из 59 кварталов застройки, тогда как несколько подразделений ВСУ сосредоточены в частном секторе. Это 79-й ОДШБр и 35-й ОБрМП из Николаевской и Одесской областей. За стенами города находится так называемая 1-я отдельная танковая Северская бригада ВСУ, которая служит в качестве тыла и огневой поддержки украинским подразделениям. Как оказалось, украинские солдаты активно используют вооружения, которые произведены на Тайване. Так, администратор 35-й ОБрМП констатирует, что неисправные боеприпасы с Тайваня приводят к разрыву стволов и ранениям личного состава. Похоже, оружие очень старое и длительное время находилось на складах.

Бойцы 79-й ОДШБр жалуются на американский БТР М113, который не лучше консервной банки и совершенно не держит удар. Экипаж в таких плохо бронированных машинах после столкновения с противником часто гибнет. Военкоры отмечают, что даже тот факт, что ВСУ выдавлены на западную окраину города, не привёл к снижению патриотических настроений среди офицеров. Один из бойцов 79-й ОДШБр рассказал о том, что недавно в распоряжение 1-я отдельной танковой Северской бригады ВСУ поступили танки Leopard 2. Подробностей нет, но сам офицер отмечает, что благодаря этому удастся совершить контрнаступление и вернуть контроль над Марьинкой. Фотографий немецких кошек предоставлено не было, но сомневаться в том, что танки уже на Донбассе не приходится. Западные журналисты полагают, что все союзники обещали поставить в Украину до 808 танков. Подбирается весьма пёстрая компания с самым разным потенциалом, но в данном случае важно именно количество. Подробности вы можете прочитать по ссылке, ну а пока стоит обратиться к информации, которой поделился военкор RT Влад Андрица (@vandrytsa). По его словам, не так давно украинские военные подвезли обороняющимся бригадам новую технику и дроны камикадзе.

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Количество подобных беспилотников, которые получили ВСУ, остаётся неизвестным, но есть все основания полагать, что был отдан приказ не жалеть БПЛА. Марьинка превратилась в развалины, а в каждом подвале или разрушенном доме могут скрывать диверсионные группы. Им противостоят российские танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, в задачи которых входит уничтожение опорных пунктов и позиционная борьба на подавление огня по другую линию фронта. Очевидно, что российская техника привлекает к себе внимание, ну а военкоры сообщают, что иногда за одним танком охотятся сразу несколько беспилотников. При этом, даже после трёх прямых попаданий, машина оказывается способна продолжить движение и вернуться в целости на место дислокации. Там, после небольшого ремонта, танки снова получают динамическую броню и возвращаются в Марьинку.