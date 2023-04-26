Проблема существует, а производители уже работают над её решением

Ryzen 7 7800X3D считается самым быстрым игровым процессором на рынке. Он предлагает невероятные возможности для энтузиастов, но не требует наличия дорогостоящей материнской платы. Мало того, стоимость камня намного ниже, чем просит за свои флагманы Intel, а в результате спрос на новинку многократно превысил приложения. Вот только ликование оказалось преждевременным, ведь сразу же после старта продаж в сети появилась информация о неприятных случаях выхода Ryzen 7 7800X3D из строя. Процессор повреждался, часто утягивая на дно материнскую плату. Попытку разобраться в проблеме предпринимали ведущие эксперты, ну а в результате стало ясно, что всё это не частный случай, а дорогостоящий камень может сгореть в любой момент. ASUS и MSI уже выпустили новую версию BIOS, позволяющую свести на нет шансы выгорания Ryzen 7 7800X3D, но эксперты отмечают, что вопросы остаются к другим производителям. Так, проблема актуальная для материнских плат Biostar, ASRock и Gigabyte, а значит значительная часть геймеров находится под угрозой.

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По данным экспертов, которые детально разобрались в ситуации, главной проблемой Ryzen 7 7800X3D является несоответствие напряжения экспоненциального кривого (Expo) и напряжения системного контроллера (SOC) в процессоре. Эта проблема может приводить к перегреву и повреждению процессора в результате длительного использования. Экспоненциальный кривой является одним из факторов, которые влияют на потребление энергии процессором. В случае с Ryzen 7 7800X3D, кривая экспоненциального потребления была задана некорректно, что приводило к увеличению потребляемой мощности процессором при определённых нагрузках. Напряжение SOC контролирует работу системного контроллера в процессоре и его связь с другими компонентами системы. Если это напряжение задано некорректно, это может привести к нестабильной работе системы и повреждению процессора. Представители AMD сообщили, что они уже работают над решением этой проблемы. Компания призывает пользователей, которые столкнулись с подобными проблемами, обращаться в техническую поддержку для получения дополнительной информации и помощи. AMD также сообщила, что проблема с Ryzen 7 7800X3D не связана с их процессом производства, и это не является общей проблемой для всех процессоров Ryzen. Компания обратила внимание на обнаруженные проблемы и активно работает над их устранением.

Новость уже вызвала волну негодования среди фанатов и волнения среди геймеров, ранее купивших Ryzen 7 7800X3D. Некоторые пользователи высказали своё разочарование и требуют от компании AMD более детальных пояснений по этому вопросу. Следует отметить, что компания AMD проявляет активность в решении этой проблемы, и уже опубликовала некоторые рекомендации для пользователей. В частности, предлагается обновить BIOS до финальной версии и уменьшить тактовую частоту работы памяти, чтобы снизить нагрузку на SOC. Представители AMD ссылаются на проведённые исследования, доказавшие, что процессоры Ryzen 7 7800X3D могут нагреваться до очень высоких температур в результате некорректной настройки напряжения экспоненциального кривого и SOC. Это может привести к сбоям в работе системы, а в некоторых случаях даже к повреждению процессора.

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Пользователи, которые заметили увеличение температуры своих процессоров, могут принять некоторые меры для снижения нагрузки на систему. Одной из таких мер, о которых мы писали выше, является снижение частоты работы памяти до оптимальных значений для процессора. Также рекомендуется использовать качественные кулеры и системы охлаждения, чтобы предотвратить повреждение процессора. А вот от самой материнской платы ничего не зависит, поскольку даже дорогостоящие модели могут привести к самым неприятным последствиям. Несмотря на то, что AMD уже выпустила исправления, некоторые пользователи могут продолжать сталкиваться с перегревом процессора. Пользователи, которые опасаются повреждения своих процессоров, могут обратиться в сервисный центр AMD или к производителю своей материнской платы для получения дополнительной поддержки и рекомендаций. В РФ техподдержка продукции AMD не осуществляется, правда Ryzen 7 7800X3D в продаже тоже пока нет. ну а по итогу можно сделать вывод, что в проблеме виноваты производители материнских плат, которые не учли особенности новой архитектуры и теперь вынуждены устранять недочёты по горячим следам.