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Россия вошла в тройку лидеров по военным расходам – мир медленно скатывается в Холодную войну
Исследование проведено аналитиками Стокгольмского международного института исследования проблем мира
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Сегодня в США всё охотнее говорят о предстоящей войне с Китаем. Янки рассуждают о том, сколько кораблей смогут потопить, насколько эффективной станет помощь от Японии и Южной Кореи и окажется ли победа полной. В последнее время американцы обеспокоены сотрудничеством России и Китая, а местные аналитики уверяют, что с одной сверхдержавой справится достаточно сложно, но победить сразу двух мощных соперников – невозможно. Сложно сказать, о чём вообще думают в Пентагоне. Нет никаких сомнений, что там строят планы на десятилетия вперёд, а значит взятый сегодня курс станет более явным спустя годы. В качестве примера можно привести попытку увеличить число беспилотников как среди боевой авиации, так и во флоте. В настоящее время есть несколько проблем, включая нежелание командного состава отказываться от традиционных пилотируемых истребителей, ну а сложности с набором в армию и вовсе вызывают опасения среди военного командования. 

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Престиж военной службы падает, а попытки повысить привлекательность армии пока ни к чему не привели. Рядовые американцы не хотят тратить несколько лет своей жизни, а после начала СВО и вовсе опасаются, что тысячи контрактников будут отправлены в Украину. Пока ничего подобного не происходит, ну а многие эксперты полагают, что мир вступает в очередную фазу Холодной войны. На этот раз страны будут отделены друг от друга ещё более плотным занавесом, а Восток и Запад окажутся по разные стороны баррикад. На самом деле сегодня есть несколько центров силы, а глобальная обстановка намного сложнее, чем была 30 лет назад. Ну а если говорить о статистике, то аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) пришли к выводу, что большая часть государств ощутимо нарастила расходы на военную сферу. При этом только США, Россия и Китай составляют 56% всех мировых расходов на армию и закупки нового оружия. Называется цифра в 2.24 триллиона долларов, которые были потрачены в 2022 году, ну а в 2023 расходы окажутся ещё больше. Пока же они составляют 3.7% всего мирового ВВП. 

Начало СВО стало сигналом для многих стран, а наиболее высокие темпы наращивания военных расходов наблюдается в Европе, где траты увеличились на 13% по сравнению с 2021 годом. Аналитики отмечают, что мир вокруг наст становится всё менее безопасным, а политики не спешат решать сложившуюся ситуацию мирным путём. Вместо этого налицо желание получить как можно более мощную дубину, а улучшения геополитической обстановки в ближайшее время не планируется. Известно, что только страны Центральной и Восточной Европы потратили на военные расходы 345 миллиардов долларов. Представители SIPRI стараются некоторые моменты обходить стороной, но мы заметим, что большая часть денег ушла прямиком в США. Ну а поскольку расходы на закупку оружия растут, то было бы глупо надеяться на то, что военные корпорации перестанут лоббировать нагнетание обстановки и спонсирование военных операций по всему миру. Аналитики уверены, что именно в Восточной и Центральной Европе будет наблюдаться высокий рост военных расходов и приводят некоторые данные. Так, в Финляндии расходы за 2022 год увеличились на 36%, в Литве – на 27%, в Швеции – на 12% и в Польше – на 11% по сравнению с 2021 годом.

Аналитики отмечают, что расходы России выросли на 9.2% и составили 86.4 миллиарда долларов, что примерно равно 4.1% всего ВВП страны. При этом есть все основания полагать, что планы, разработанные в 2021 году, были пересмотрены в сторону увеличения, поскольку траты на армию в конце 2022 и начале 2023 на 34% выше запланированных. В SIPRI отмечают, что СВО обходится российскому бюджету намного дороже, чем изначально планировалось. Что до Украины, то военные расходы там достигли 44 миллиардов долларов, однако цифра взята с потолка, поскольку не учитываются десятки миллиардов долларов в виде техники и оружия, поставленных США и ЕС. А вот у самих американцев наблюдается незначительный рост военного бюджета. Так, в 2022 расходы достигли 877 миллиардов долларов, что всего на 0.7% больше, чем годом ранее. Ожидается, что в 2023 будет побит очередной рекорд, но пока аналитики не готовы назвать окончательную цифру. В целом, военный бюджет США составляет 39% от всех остальных стран планеты.

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Китай удерживает второе место в списке и умудрился потратить 292 миллиарда долларов, что на целых 45% больше, чем было в 2013 году. Не стоит на месте и Япония, потратившая на оборону 46 миллиардов долларов. Это всего 1.1% ВВП страны, но правительство говорит о необходимости наращивания военного потенциала. Как вы уже поняли, на третьем месте Россия, тогда как Индия с небольшим отставанием (81.4 миллиарда долларов) на четвёртом месте. Растут расходы и у Саудовской Аравии, достигая по итогам 2022 года 75 миллиардов долларов. Что до военного бюджета стран НАТО, то он составил 1.232 триллиона долларов и всего на 0.9% выше, чем в 2021 году. Больше информации вы можете узнать по ссылке: https://www.sipri.org/news/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges

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#сво #политика #статистика #вооружения
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