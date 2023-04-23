Идеальной сборки не существует, но мы попробуем подобрать наиболее выгодные предложения по состоянию на 23 апреля 2023 года

Подобрать идеальную сборку компьютера, которая бы устроила абсолютно всех наши читателей, не представляется возможным. Прежде всего существует проблема в цене, ведь довольно значительная часть любителей компьютерных игр не может себе позволить дорогостоящую систему за 120 тысяч рублей. Но иногда дело даже не в деньгах. К примеру, мы пытаемся подобрать наиболее выгодные компоненты, а в результате предлагаем взять не самую дорогую материнскую плату. Ну а фанаты диванного оверклокинга категорически с подобным построением вопроса не согласны. Эти ребята верят в то, что путём разгона можно добиться значительного прироста количества кадров в секунду, переплачивая десятки тысяч рублей за системы охлаждения и прокачанные материнские платы с оперативной памятью за 20 тысяч рублей и дороже.

реклама

Ну а некоторые полагают, что мы взяли слишком высокую планку, требуя снизить цену до приемлемых 30 тысяч рублей. Увы, но в данном материале мы не предлагаем революционных откровений, сосредоточившись на двух бодрых и перспективных сборках для тех, кто не готов переплачивать и предпочитает придерживать денежки на чёрный день. Первая отлично подойдёт для бескомпромиссных, но экономных фанатов разрешения 4К, тогда как вторая может стать массовой, поскольку хорошо вписывается в требования под 1080р и 2К. Повторимся, что вам может не понравиться один из компонентов, поскольку не вписывается в требования к экономии или разгона. Что же, берите дело в свои руки, ведь на нашем сайте каждый может не только высказать своё мнение, но и написать собственный материал.

Основой для перспективной сборки для жадины предлагаем взять Ryzen 7 5800X3D. Процессор нельзя назвать дешёвым, но он определённо будет интересен геймерам по целому ряду причин. Прежде всего камень нетребовательный, поэтому чуть позднее мы подберём для него бюджетную материнскую плату. Кроме того, он способен тягаться с флагманами текущего поколения, уступая им только в случае использования видеокарт за 150 тысяч рублей. Не забывайте, что стоит Ryzen 7 5800X3D не так дорого, как многие новинки 2022 года, ну а в итоге вы сможете неплохо сэкономить, поскольку появится возможность снизить цену сборки почти на каждом компоненте.

Поскольку сам процессор нетребовательный, то можно собрать на его основе компактную систему в небольшом корпусе. Берите материнскую плату Gigabyte B550M DS3H, которая не только обладает всем необходимым для прокачанного компьютера, но и легко впишется в бюджет любого геймера. Стоит такое удовольствие всего 10 тысяч рублей, но включает поддержку интерфейса PCIe 4.0, а значит вы сможете поставить сюда твердотельный накопитель, работающий на скорости до 7000 МБ/с. Это как минимум в несколько раз больше, чем способны использовать современные игры, а значит появится гигантский запас на будущее. Плата не обладает разгонным потенциалом, вот только сам процессор Ryzen 7 5800X3D получил заблокированный множитель, а значит лучше оставить попытки разгона энтузиастам. Материнская плата обладает всеми необходимыми интерфейсами, а также поддерживает все популярные слоты расширения, которые только существуют на рынке.

В качестве видеокарты предлагаем присмотреться к GeForce RTX 4070 Ti. Модель производства Gigabyte получила приличную систему охлаждения и неплохо справляется с отводом тепла. Рекомендовать такой графический чип можно даже для разрешения 4К, поскольку его быстродействие соответствует флагманам NVIDIA прошлого поколения. Доступна технология масштабирования третьего поколения, ну а 12 Гб видеопамяти пока достаточны для любых игр. Помните о том, что флагман текущего поколения стоит на 70 тысяч рублей дороже, поэтому мы советуем не питать глупых иллюзий, здраво оценивая скорость GeForce RTX 4070 Ti. На самом деле нет ни одной игры, где эта видеокарта почувствует нехватку производительности, но с трассировкой лучей всё же без DLSS вам не обойтись.

Не готовы тратить больше 30 тысяч рублей на процессор и 90 тысяч на видеокарту, то мы можем вам предложить собрать компьютер на базе процессора Ryzen 5 5600. Камень имеет неплохой запас прочности и высокий потенциал на несколько лет вперёд. Соревноваться с указанным выше Ryzen 7 5800X3D нет никакого смысла, но ведь и цена в 3 раза ниже. За счёт этого вы можете неплохо сэкономить, получив 8 ядер и приличную скорость работы компьютера. Ryzen 5 5600 интересен широкому кругу геймеров, поскольку может справляться с довольно мощными видеокартами.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В качестве материнской платы предлагаем оставить указанную выше модель, поскольку она обладает невысокой стоимостью, компактная и включает все современные технологии. Что до видеокарты, то лучше взять GeForce RTX 3060 Ti. В данном случае вы получите весьма приличную систему за свои деньги и сможете испробовать свои силы в играх даже в разрешении 2К. С трассировкой лучей обязательным станет народное 1080р, но это не отменяет того, что компьютер окажется недорогим, производительным и энергоэффективным. Мы полагаем, что остальные комплектующие вы подберёте самостоятельно, ну а основа для почти идеальной сборки для жадины у вас уже есть.