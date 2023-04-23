Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Собираем компьютер для жадины без разгонного потенциала, но с мощной игровой видеокартой
Идеальной сборки не существует, но мы попробуем подобрать наиболее выгодные предложения по состоянию на 23 апреля 2023 года
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Подобрать идеальную сборку компьютера, которая бы устроила абсолютно всех наши читателей, не представляется возможным. Прежде всего существует проблема в цене, ведь довольно значительная часть любителей компьютерных игр не может себе позволить дорогостоящую систему за 120 тысяч рублей. Но иногда дело даже не в деньгах. К примеру, мы пытаемся подобрать наиболее выгодные компоненты, а в результате предлагаем взять не самую дорогую материнскую плату. Ну а фанаты диванного оверклокинга категорически с подобным построением вопроса не согласны. Эти ребята верят в то, что путём разгона можно добиться значительного прироста количества кадров в секунду, переплачивая десятки тысяч рублей за системы охлаждения и прокачанные материнские платы с оперативной памятью за 20 тысяч рублей и дороже. 

реклама

Ну а некоторые полагают, что мы взяли слишком высокую планку, требуя снизить цену до приемлемых 30 тысяч рублей. Увы, но в данном материале мы не предлагаем революционных откровений, сосредоточившись на двух бодрых и перспективных сборках для тех, кто не готов переплачивать и предпочитает придерживать денежки на чёрный день. Первая отлично подойдёт для бескомпромиссных, но экономных фанатов разрешения 4К, тогда как вторая может стать массовой, поскольку хорошо вписывается в требования под 1080р и 2К. Повторимся, что вам может не понравиться один из компонентов, поскольку не вписывается в требования к экономии или разгона. Что же, берите дело в свои руки, ведь на нашем сайте каждый может не только высказать своё мнение, но и написать собственный материал.

Основой для перспективной сборки для жадины предлагаем взять Ryzen 7 5800X3D. Процессор нельзя назвать дешёвым, но он определённо будет интересен геймерам по целому ряду причин. Прежде всего камень нетребовательный, поэтому чуть позднее мы подберём для него бюджетную материнскую плату. Кроме того, он способен тягаться с флагманами текущего поколения, уступая им только в случае использования видеокарт за 150 тысяч рублей. Не забывайте, что стоит Ryzen 7 5800X3D не так дорого, как многие новинки 2022 года, ну а в итоге вы сможете неплохо сэкономить, поскольку появится возможность снизить цену сборки почти на каждом компоненте. 

Поскольку сам процессор нетребовательный, то можно собрать на его основе компактную систему в небольшом корпусе. Берите материнскую плату Gigabyte B550M DS3H, которая не только обладает всем необходимым для прокачанного компьютера, но и легко впишется в бюджет любого геймера. Стоит такое удовольствие всего 10 тысяч рублей, но включает поддержку интерфейса PCIe 4.0, а значит вы сможете поставить сюда твердотельный накопитель, работающий на скорости до 7000 МБ/с. Это как минимум в несколько раз больше, чем способны использовать современные игры, а значит появится гигантский запас на будущее. Плата не обладает разгонным потенциалом, вот только сам процессор Ryzen 7 5800X3D получил заблокированный множитель, а значит лучше оставить попытки разгона энтузиастам. Материнская плата обладает всеми необходимыми интерфейсами, а также поддерживает все популярные слоты расширения, которые только существуют на рынке. 

В качестве видеокарты предлагаем присмотреться к GeForce RTX 4070 Ti. Модель производства Gigabyte получила приличную систему охлаждения и неплохо справляется с отводом тепла. Рекомендовать такой графический чип можно даже для разрешения 4К, поскольку его быстродействие соответствует флагманам NVIDIA прошлого поколения. Доступна технология масштабирования третьего поколения, ну а 12 Гб видеопамяти пока достаточны для любых игр. Помните о том, что флагман текущего поколения стоит на 70 тысяч рублей дороже, поэтому мы советуем не питать глупых иллюзий, здраво оценивая скорость GeForce RTX 4070 Ti. На самом деле нет ни одной игры, где эта видеокарта почувствует нехватку производительности, но с трассировкой лучей всё же без DLSS вам не обойтись. 

Не готовы тратить больше 30 тысяч рублей на процессор и 90 тысяч на видеокарту, то мы можем вам предложить собрать компьютер на базе процессора Ryzen 5 5600. Камень имеет неплохой запас прочности и высокий потенциал на несколько лет вперёд. Соревноваться с указанным выше Ryzen 7 5800X3D нет никакого смысла, но ведь и цена в 3 раза ниже. За счёт этого вы можете неплохо сэкономить, получив 8 ядер и приличную скорость работы компьютера. Ryzen 5 5600 интересен широкому кругу геймеров, поскольку может справляться с довольно мощными видеокартами. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В качестве материнской платы предлагаем оставить указанную выше модель, поскольку она обладает невысокой стоимостью, компактная и включает все современные технологии. Что до видеокарты, то лучше взять GeForce RTX 3060 Ti. В данном случае вы получите весьма приличную систему за свои деньги и сможете испробовать свои силы в играх даже в разрешении 2К. С трассировкой лучей обязательным станет народное 1080р, но это не отменяет того, что компьютер окажется недорогим, производительным и энергоэффективным. Мы полагаем, что остальные комплектующие вы подберёте самостоятельно, ну а основа для почти идеальной сборки для жадины у вас уже есть.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #процессоры #сборки пк
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Maxsun RTX 4080 Mega Gamer с пятью вентиляторами протестирована Gamers Nexus
Кэш L4 в процессорах Intel Meteor Lake может использоваться для ускорения загрузки и безопасности
Спецификации Exynos 2400 содержат новый графический процессор Xclipse 940
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский расчёт "Корнета" поразил цель с предельного расстояния в 8000 метров и показал видео
7
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
15
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
11
Google отстает в разработке ИИ, поэтому объединяет подразделения Brain Division и DeepMind
+
РФ научилась сжигать, а Китай брать под контроль спутники США – Пентагон готовится к кибервойне
6
Новак сообщил о стремительном переходе к национальным валютам при расчётах за российские энергоресурсы
+
Низкий спрос на видеокарты вынудил NVIDIA снижать цены – GeForce RTX 4060 Ti будет стоить $400
21
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
2
Российский миллиардер Дерипаска предрекает завершение доминирования американского доллара
4
Всё больше владельцев Ryzen 7000X3D жалуется на выход их из строя — CPU выгорает вместе с матплатой
27
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
8
Инструкторы ЧВК "Вагнер" рассказали и показали из чего состоит курс подготовки добровольцев
3
GTX 1660 Ti и RTX 3050 сравнили в играх — близкая производительность, но стоит ли экономить
20
The New York Times: Китай наращивает ядерный потенциал с помощью России
1
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
9
Планирующие авиабомбы ВКС РФ заставили крепко задуматься США и Украину и начать искать противоядие
2
Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger
2
Вышла MSI Afterburner 4.6.5 — производитель нашёл возможность оплачивать труд российскому разработчику программы
5
Использование памяти DDR5 в играх не имеет смысла — DDR4 ей практически не уступает
15
МИД Украины: Для завершения боевых действий в этом году нужно в десять раз больше оружия
10

Популярные статьи

ВВС США пожаловались на агрессивное поведение и экстремальные маневры российских Су-35 в Сирии
31
Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
45
Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
13
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
26
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
24
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
40
Пакт Молотова-Риббентропа как величайшая победа советской дипломатии
27
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
4
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
97
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
11

Сейчас обсуждают

Житель Рашки
21:28
путлера и ему подобных упырей выпустил в больших количествах
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
salexa
21:26
вали их всех ,ломай им йух
Пригожин: Нарушать правила гуманизма мы не будем, а будем просто уничтожать врага в бою
FelsheR-BAN100806
21:24
Согласен, за заслуги перед отечеством Путин заслужил украину!)
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
Vse_putem
21:24
Совок кроме колош ни чего сам не выпускал))))))))
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
Seln
21:24
Мобильные процы интел с разными ядрами вроде как должны были быть идеальные для ноутов, но в реальности кипятильники жрущие как не в себя.
Intel уже отправляет пробные образцы настольных процессоров Core 14-го поколения партнёрам — инсайд
John Doe
21:23
В 1995 году было слияние Lockheed и Martin. Lockheed основана в 1912г. Martin же основана в 1961г. Так что ответь на вопрос: "Дядя, ты дурак?"
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
Житель Рашки
21:23
не знаю про что ты, но на рашке дела всё хуже
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
FelsheR-BAN100806
21:22
гугл? В моем городе строят.
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
FelsheR-BAN100806
21:21
Москва, Иван грозный.
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
Yilec
21:20
Как там на окраине - у вас все дома?
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем