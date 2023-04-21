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Нас бьют, а мы толстеем - миллиардеры из РФ под санкциями увеличили свои капиталы почти в 2 раза
Есть и неудачники, потерявшие свои капиталы, среди которых первое место занимает Павел Дуров
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Нет никаких сомнений, что любая власть учитывает мнение крупных компаний. Это самые настоящие дойные коровы, поступления от которых наполняют бюджет, что позволяет развивать социальные программы, а также обеспечивать страну всем необходимым. Но даже среди тех, чьи голоса звучат громче, есть наиболее весомые игроки. Это миллиардеры, многие из которых готовы инвестировать в лояльных политиков и владеют международными активами по обе стороны океана. В 2022 году США сделали всё возможное, чтобы усложнить жизнь российским миллиардерам, что в свою очередь должно было негативным образом отразиться на политической решимости властей продолжать СВО. Ставка сыграла лишь частично, поскольку удалось заблокировать часть миллиардных состояний, но не повлиять на правительство России. 

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При этом первые месяцы паники на фондовой бирже РФ сменились стабильностью, а в итоге положение выровнялось и уже давно не считается критичным. По данным Forbes, на начало 2022 года среди представителей РФ было 88 долларовых миллиардеров, тогда как сегодня число счастливчиков увеличилось до 110 человек. Впору привести известную поговорку: нас бьют, а мы толстеем, которая полностью отражает происходящее. Что любопытно, Forbes фиксирует не только численное увеличение миллиардеров из России, но и значительный рост капиталов у представителей отечественного бизнеса. Приводятся следующие данные: на начало 2022 года состояние 88 миллиардеров из РФ оценивалось в 353 миллиарда долларов, тогда как сегодня 110 богатейших людей страны могут похвастать немалыми 505 миллиардами долларов. Есть и довольно странные факты. Так, США и Европа обошли вниманием большую часть российских миллиардеров, поскольку только 46 человек получили персональные санкции, тогда как остальные вольны заниматься бизнесом без ограничений. Ну почти.  

Приводятся интересная информация по наиболее удачливым бизнесменам их России. Так, на вершине рейтинга основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Как выяснилось, после введения санкций его состояние выросло в 2 раза и превысило 25 миллиардов долларов. В качестве причины называется повышенный спрос на удобрения на планете, возникший после 24 февраля. Ну а в итоге можно констатировать, что санкции не отразились на большей части российских бизнесменов, ведь многие из них умудрились нарастить свои состояния даже несмотря на давление со стороны демократического Брюсселя и поборников демократии и права собственности из Белого дома. И всё же, среди российских миллиардеров есть как успешные, так и аутсайдеры, умудрившиеся профукать немалую часть своего состояния. Пожалуй, самым большим неудачником прошлого года стал Павел Дуров. На начало 2022 его состояние оценивалось в 15.1 миллиарда долларов, ну а согласно обновлённой статистике, владелец Telegram умудрился потерять 3.6 миллиарда долларов. В качестве причины называется падение фондового рынка и обесценивание активов. 

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Аналитики отмечают, что есть большие сомнения относительно того, чтобы сам Дуров почувствовал какие-то неудобства, ну а ценные бумаги дорожают и дешевеют, поэтому потеря не станет для бизнесмена критичной. Сегодня в рейтинге Forbes Павел занимает 10 место, хотя до недавнего времени мог похвастать третьей позицией. На втором месте в числе неудачников значится Леонид Богуславский. Аналитики отмечают, что его фонд RTP Global за год недосчитался 1.1 миллиарда долларов. В отличие от Павла Дурова, Леонид Богуславский привык диверсифицировать свои активы, и имеет доли в 125 компаниях в десятках странах по всему миру. Сегодня состояние миллиардера оценивается в 3.6 миллиарда, но в данном случае злую шутку с бизнесменом также сыграло падение котировок нескольких компаний. Как только инвестиционная привлекательность некоторых из них повысится, Леонид Богуславский сможет вернуть утраченное и даже заработать. На третьем месте среди неудачливых миллиардеров расположились братья Дмитрий и Игорь Бухманы. Основатели игровой студии Playrix потеряли 2.2 миллиарда на двоих, а сегодня их совокупные бизнес-доли стоят около 1.4 миллиарда долларов. 

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#финансы #санкции #статистика
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