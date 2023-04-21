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Российские ядерные подлодки кружат у побережья США и Британии, вызывая опасения Лондона и Вашингтона
Командование НАТО фиксирует смену маршрутов российского подводного флота и возврат к активности, наблюдавшейся при СССР
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Похоже, в голове у американских элит действительно каша, поскольку эти ребята в открытую говорят вещи, о которых стоило бы помалкивать. Сложно сказать, что замышляют в Белом доме в отношение России, но тот факт, что там не стесняются говорить о войне с Китаем не может не вызывать удивление. Казалось бы, сегодня США и Китая имеют гигантский товарооборот, при этом янки постоянно пытаются подпортить торговые возможности путём введения различных пошлин от открытого шантажа. Но если раньше всё ограничивалось экономическим фактором, то недавно заговорили о неизбежности конфликта с Китаем. Если вы думали, что янки сильно переживают, то зря надеялись, ведь в Пентагоне беспокоятся только о том, что в конфликте на стороне Поднебесной будет участвовать Россия. Многие американские аналитики уверены, что даже один Китай – это грозный противник, тогда как справиться сразу с двумя сверхдержавами не представляется возможным. Ну а поскольку намерения США ясны и прозрачны, то Китай больше не питает иллюзий, осознавая бесперспективность соглашений со страной, которая уже завтра забудет о договорах, нанося удар в спину. 

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Очередным доказательством перехода сотрудничества между странами на более высокий уровень стал визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Москву. В Кремле гостя принимал Путин и Шойгу, а один из ключевых визитов был нанесён в Военную академию Генштаба, в ходе чего был подписан меморандум о взаимодействии с Академией национальной обороны НОАК. Было объявлено, что РФ и Китай готовы противостоять попыткам США вмешиваться во внутренние дела государств, тогда как основная часть соглашений была засекречена и не стала достоянием прессы. Ну а поскольку о визите знаем не только мы с вами, то в The New York Times уже появилась соответствующая статья, авторы которой видят мир с противоположной точки зрения. К примеру, вы знали о том, что Барак Обама хотел видеть мир без войн и ядерного оружия? Ещё бы, ведь именно Обама получил Нобелевскую премию мира, вот только есть некоторые нестыковки. Так, даже американские аналитики признают, что за 8 лет правления Барака страна провела больше военных компаний, чем при любом другом президенте за всю историю. Оказывается, янки участвовали в военных компаниях на территории семи государств, при чём делали это одновременно: Афганистан, Ливия, Ирак, Пакистан, Йемен, Сомали и Сирия. Такое даже не снилось Рузвельту, который правил страной во время Второй мировой и Линкольну во время гражданской войны.

Так вот, в The New York Times сетуют на то, что Россия активно помогает Китаю в увеличении ядерного потенциала. Если ничего не изменится, то вскоре Поднебесная будет обладать арсеналом, не уступающем США И РФ, а это ставит Америку под удар, поскольку против двух ядерных сверхдержав у янки нет никаких шансов. Американские элиты полагают, что остановить китайскую программу нет никакой возможности, а в ближайшие 20 лет мир изменится до неузнаваемости, поскольку место лидера займут несколько государств. Пока янки только думают о том, как им выйти из всего этого с минимальными потерями, Россия не прекращает удивлять НАТО возможностями подводной флотилии. Начнём с того, что ещё в 2021 году из Лондона раздавались негодующие заявления о том, что российские подлодки окружили Британию, превратившись в угрозу номер один. Якобы, незаметные суда постоянно посещают туманный Альбион, что вызывает беспокойство властей и обычных граждан. Похоже, сегодня стратегия командования РФ стала пугать НАТО ещё больше. 

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По словам министра обороны Англии Бена Уоллеса, в последнее время подводные лодки РФ стали фиксироваться там, где их не было много десятилетий. Маршруты вызывают беспокойство, а всё это напоминает времена холодной войны между США и СССР. В рамках интервью Newsweek, министр обороны отметил, что подводный флот РФ замечен в Северном море, в Северной Атлантике и даже в Ирландском море. Но хуже всего тот факт, что отследить большую часть подлодок не представляется возможным, а многие военные эксперты НАТО полагают, что сегодня российские суда действуют прямо у берегов США и в Средиземноморье. Напомним, на данный момент в РФ насчитывается 58 подводных судов, при этом уже в 2024 появится новый дивизион, состоящий из подлодок, на борту которых находятся ядерные торпеды «Посейдон». Устройства способны работать в автономном режиме годами, а удар по побережью противника может привести к гибели миллионов человек. Подобное оружие вызывает панику в Вашингтоне, ну а учитывая риски, которые несёт сотрудничество с Китаем, беспокойство американских элит только возрастает. 

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#политика #военные технологии #флот
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