Эксперты полагают, что время оптимистичных прогнозов прошло

Если резюмировать происходящие на рынке криптовалют изменения, то можно сказать, что бычье ралли завершилось не начавшись. В последнее время Биткоин демонстрировал положительную динамику, понемногу набирая вес каждую неделю. При этом цифровое золото перешагивало через каждую тысячу долларов с большим трудом, временами откатываясь немного назад. Эксперты спорили о том, когда же за 1 монетку будут давать 100 тысяч долларов, но в целом значительная часть аналитиков была уверена в том, что 2023 год станет для Биткоина крайне успешным. Высказывались сомнения относительно способности первой криптовалюты достичь значимых рекордов, а крайней точкой, которая будет считаться настоящей победой, считалась отметка в 40 тысяч долларов. Высказывалось мнение, что все рекорды будут побиты в 2024, когда состоится так называемый халвинг. Напомним, речь идёт о сокращении выпадения монет в каждом добытом блоке. В результате доходы майнеров уменьшатся ровно в 2 раза, а подобное уже происходило в сети Биткоина несколько раз. Словом, пока эксперты рассказывали о долгожданном приходе быков, ситуация резко изменилась. Ведь сегодня за 1 монету дают всего 28 тысяч долларов, а значит курс за неделю обвалился на 9%.

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Было бы странно, если бы аналитики не знали о причинах происходящего, ну а мы попытаемся понять, что же происходит на самом деле. Начнём с того, что несколько дней назад правительство США избавилось от 16 000 ВТС, общая стоимость которых составила 480 миллионов долларов. Это привело к панике среди инвесторов, поскольку на руках в дядюшки Сэма находятся значительные запасы конфискованной криптовалюты. По некоторым данным сумма может доходить до нескольких миллиардов долларов в Биткоинах, а значит есть вероятность того, что такое огромное количество монет будет выброшено на рынок, создавая дисбаланс между спросом и предложением. Следом подтянулись основные биржевые индексы, не радующие владельцев крупных индустриальных гигантов. В числе тех, от кого ждали более значительных достижений: индекс Доу-Джонса, S&P 500, Nasdaq и многие другие. Капитализация технологических компаний растёт слишком медленно, а драйверов для следующего рывка не осталось. Но и это не всё, ведь Министерство труда США неожиданно заявило, что пришлось увеличить число тех, кто будет получать пособие по безработице.

Проще говоря, количество безработных увеличивается, а значит растёт нагрузка на бюджет, что вызывает замедление экономики. Не радует и президент Федеральной резервной системы Кливленда Лоретта Местер. По её данным, уже вскоре процентные ставки выйдут за пределы 5%, поскольку прежние шаги регулятора оказались недостаточными для преодоления финансовых проблем в стране. Стоит отметить, что уже сегодня ставки составляют 4.75-5%, тогда как аналитики уверены в том, что 3 мая на очередном заседании ФРС произойдёт рост на 0.25%. На самом деле это оптимистичная позиция, тогда как в реальности никто не знает о том, сколько процентов прибавит регулятор. Прогнозы неутешительные, а некоторые эксперты уже называют происходящее беспрецедентным, поскольку в последний раз ставка превышала 5% в 2006 году. Если правительству не удастся обуздать безработицу и снизить инфляцию до контролируемого уровня, то начнётся неконтролируемое падение не только Биткоина, но и основных биржевых активов.

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Ну а инвесторы всё больше сомневаются в долгосрочной стабильности цифрового золота, поскольку некоторые эксперты считают, что подорожание криптовалют – это временное явление, а не долгосрочный тренд. Другие заявляют, что что рынок цифровых активов ещё будет расти, а Биткоин в конечном итоге достигнет заявленных 100 000 долларов. Некоторые аналитики полагают, что причиной снижения курса цифрового золота стала паника на рынке криптовалют, которая обусловлена низкой ликвидностью и высокой волатильностью. Ну а учитывая нехорошие настроения ФРС и крупных игроков, шансы падения ниже 20 000 долларов за одну монету остаются высокими. Пожалуй, если кто-то и верит в светлое будущее Биткоина, то это майнеры. Несколько дней назад были опубликованы новые данные, по сложности добычи. Как оказалось, за неделю показатели увеличились на 1.72%, достигнув 48.71 Т. Что до хешрейта, то мощность достигает 348.6 EH/s, что превышает все ранее достигнутые рекорды.