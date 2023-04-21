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Великое тихоокеанское мусорное пятно стало настоящей угрозой жизни для людей и морских обитателей
Решать проблемы загрязнения планеты пока никто не хочет
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Перед человечеством стоит множество сложных проблем, каждая из которых требует особого внимания. Увы, но вместо попытки выработать консолидированное решение, большая часть стран предпочитает игнорировать всё то, что может поставить вопрос о выживании нашего вида. Можно привести множество примеров, но мы ограничимся одним: уже к 2050 году значительная часть жителей планеты будет испытывать проблемы с нехваткой пресной воды. Похоже, сегодня политикам гораздо интереснее поиграть в войнушки, оставив решение проблем кому-то другому. А между тем есть тема, которая нечасто попадает в новостные ленты. Речь идёт о загрязнении мирового океана. По данным учёных, каждый год мы выбрасываем в океан 8 миллионов тонн мусора, при этом немалая часть отходов представлена микропластиком. Оказывается, что только за последние 20 лет там скопилось 170 триллионов кусочков, увидеть которые невооружённым взглядом невозможно. Всё это наносит непоправимый вред окружающей среде и требует неотложных решений. 

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По данным CNN, одно из самых крупных мусорных пятен в Тихом океане стало серьёзной проблемой для местных жителей и экосистемы. Пятно, которое называют «Великим тихоокеанским мусорным пятном», состоит из миллионов тонн пластиковых отходов и представляет угрозу для жизни морских животных и птиц, а также для здоровья людей. Эксперты оценивают размеры мусорного пятна не менее 1.6 миллиона квадратных километров, что примерно соответствует площади Франции. Согласно данным, которые были опубликованы в журнале Science, пятно растёт с каждым годом и уже стало самым крупным мусорным пятном на Земле. Как оказалось, реальные масштабы катастрофы намного опаснее, чем предполагалось. Недавнее расследование доказало, что мусорное пятно стало реальной угрозой для жизни местных жителей. Мусор на берегу привлекает крыс и других грызунов, которые передают болезни людям и животным. Кроме того, мусорное пятно создаёт проблемы для рыболовства и туризма, которые являются основными источниками дохода для многих общин в регионе.

По словам экспертов, бедствие продолжается, и пятно может стать ещё больше, если не принять срочные меры. Однако, пока мало что делается, чтобы решить проблему. Многие страны продолжают сбрасывать отходы в море, что усиливает ситуацию. Тем не менее, некоторые группы инициативных жителей и экологических организаций принимают меры для борьбы с мусорным пятном. Например, группа «4Ocean» проводит регулярные сборы мусора на берегах Тихого океана. Они используют специальное оборудование, чтобы очистить пляжи и береговую линию от мусора. Представители группы говорят, что очистка берегов только половина борьбы с мусорным пятном, а значит нужно остановить сброс отходов, либо уменьшить масштабы накопления мусора, но всё это будет неэффективно до тех пор, пока ведущие страны не примут необходимые меры на мировом уровне. Эксперты уверены, что решение может быть найдено только через сотрудничество между странами и создание международных организаций для борьбы с мусором в океанах. В связи с этим, многие государства начали принимать меры для уменьшения объёмов мусора, сбрасываемого в океаны. Например, Китай запретил использование некоторых типов пластиковых отходов, а США запустили программу по очистке мусора в океанах. Представители экологических организаций считают, что эти меры недостаточны и требуются более серьёзные действия. Некоторые предлагают введение налогов на пластиковые отходы или создание специальных фондов для борьбы с мусором в океанах.

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В целом, проблема тихоокеанского мусорного пятна становится все более актуальной и требует серьёзных мер для решения. Сотрудничество между государствами и экологическими организациями может стать первым шагом к решению этой проблемы. В конечном итоге, вопрос сохранения природы и экосистемы океанов касается всех нас и должен быть решён в ближайшие годы. Ну а учёные ещё раз напоминают, что проблема мусорных пятен в океанах не является единственной, связанной с загрязнением окружающей среды. В мире существует множество других проблем, таких как загрязнение воздуха, обезлесение, изменение климата, которые также требуют срочных мер. Как мы уже писали в начале материала, всё это отдаётся на откуп энтузиастам и экологам, тогда как на уровне государств сотрудничество по многим вопросам упирается в нехватку финансирования. Странно, ведь США нашли 150 миллиардов для Украины, но не могут найти всего полтора миллиарда для очистки мирового океана. 

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#наука #экология #интересное
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