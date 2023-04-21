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Ровно 25 лет «экран смерти» испортил презентацию Windows 98 главе Microsoft Биллу Гейтсу
С тех пор синий экран стал постоянным спутников операционных систем семейства Windows
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Автор данного материал купил свой первый компьютер достаточно давно. Это был сильно подержанный экземпляр с процессором AMD и интегрированной графикой. Скорее всего, можно было бы взять что-то и получше, но в те времена негде было получить информацию о линейках процессоров и других сложных аспектах, включая особенности материнской платы, блока питания и многого другого. Но оставим железо в покое, ведь в качестве операционной системы стояла великая и ужасная версия Windows 98. Увы, но кривые руки и любознательность привели к тому, что уже через месяц операционка умерла. Пришлось вызывать мастера, который вернул всё в нормальное состояние, а спустя несколько недель ситуация повторилась. Больше денег на мастера из семейного бюджета на подобные глупости выделять не стали, поэтому пришлось осваивать науку установки операционной системы самостоятельно. Спустя какое-то время проблема была решена, а с тех пор удалось познакомиться почти с каждым продуктом Microsoft. 

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Обойдёмся без подробностей, но суть материала в том, что за долгие годы существования Windows, Софтверный гигант так и не сумел выпустить продукт, не имеющий значительных ошибок в своём коде. Хакеры постоянно находят какие-то дыры, драйверы могут отказаться работать корректно, а программное обеспечение не блещет идеальной совместимостью. Ошибки есть даже в самых базовых компонентах, включая Проводник и Панель управления, где время от времени появляются всё новые сюрпризы. При этом нам обещали, что Windows 11 лишиться всех недостатков своих предшественников, поскольку не будет поддерживать старое программное обеспечение и процессоры, а значит тысячи древних периферийных устройств не смогут сломать новую операционную систему. Увы, но баги до сих пор не искоренены, а некоторые эксперты уверяют, что с каждым годом ОС становится всё сложнее, поэтому окончательно залатать все дыры просто невозможно. Кто знает, может эти ребята и правы, но не признавать проделанной за многие годы работы со стороны Microsoft было бы полной неблагодарностью. Если вы имеете опыт работы с Windows ХР, то должны помнить о нестабильности старой операционной системе. Да, она была лёгкой и имела минимальные требования к железу, но могла перестать работать в любую секунду. Фактически, вам даже не требовалось устанавливать дополнительное ПО, а нормальным считалось, если вы переустанавливали Windows ХР всего один раз в год. 

Писать о проблемах тех или иных версий Windows можно долго, но сегодня мы уделим внимание любопытному факту, который произошёл ровно 25 лет назад и стал одним из самых запоминающихся в карьере Билла Гейтса. Напомним, 20 апреля 1998 года основатель Microsoft вместе со своим помощником Крисом Капосселой проводил презентацию Windows 98. Оба заняли одно из главных мест на выставке COMDEX, где демонстрировали собравшимся невероятные возможности новой операционной системы. Справедливости ради нужно признать, что Windows 98 действительно была шагом вперёд по сравнению с Windows 95, а сотни инвесторов, экспертов и журналистов с интересом смотрели на новые возможности, которые находятся от них на расстоянии вытянутой руки. Одной из фишек новой ОС, которую требовалось продемонстрировать собравшимся, считалась Plug and Play. Речь идёт о возможности подключения периферийных устройств и автоматической загрузке драйвера с настройкой оборудования. Так вот, Крис Капоссела подключил сканер, Windows 98 начала загружать программное обеспечение, но в какой-то момент что-то пошло не так, а в итоге на дисплее появился тот самый "экран смерти", который до сих пор остаётся неотъемлемой частью настольной ОС.

Презентация пошла не по плану, но присутствовавшие решили поддержать выступавшего Криса Капосселу, поэтому начали аплодировать. Выступавший попытался устранить неисправность, а после глупо улыбнулся и заявил, что это всё равно «движение прямо вперёд». Присутствовавший на сцене Билл Гейтс не стал давить на своего подчинённого и отделался шуткой на тему того, что это ещё ода причина, по которой Windows 98 пока не готова. С тех пор утекло много воды, но Крис Капоссела продолжает оставаться высокопоставленным сотрудником Microsoft и занимает должность исполнительного вице-президента и директора по маркетингу. Несмотря на многочисленные ошибки, Windows 98 отправилась в печать уже в мае, а официальные продажи на дисках стартовали в июне 1998 года. 

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#microsoft #windows 98
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