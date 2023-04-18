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Адмирал Флота РФ рассказал о первом визите Путина в Украину в 2000г – как всё началось 22 года назад
Уже тогда первые зёрна нацизма были заметны в украинском обществе
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За многие столетия карта Европы многократно перекраивалась, а после Второй мировой нам казалось, что принятые решения станут окончательными, а мир на континенте больше не будет нарушен фашисткой идеологией или амбициями зарвавшихся политиков. Спустя годы можно сделать вывод, что надежды были напрасными, поскольку ещё до распада СССР страны Восточной Европы быстро перешли под контроль США, тогда как руководство молодой России предпочитало не замечать националистов рядом со своей границей. Мало того, подписывались спорные соглашения, а в результате десятки самолётов и сотни танков были подарены бывшим партнёрам, многие из которых за одну ночь превратились в противников. Несогласных с наступающей гегемонией НАТО бомбили и устраивали цветные революции, что позволило американцам быстро взять Европу под свой контроль. Только спустя годы мы видим последствия принятых решений, ну а сегодня армия РФ вынуждена уничтожать наследие СССР, щедро подаренное странам Варшавского договора. 

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Что до Украины, то в какой-то момент Россия просто не захотела замечать того, как там формируется нацистская идеология, а десятки политических деятелей проталкивали нужные законы, расширяющие пропасть между странами. Год назад в Кремле было принято решение заменить правящие элиты в Киеве, остановив путь Украины в НАТО и ЕС силовыми методами. Судя по всему, многие лояльные к России главы регионов не проявили инициативы, опасаясь потерять свои деньги в американских и европейских банках, а в результате СВО затянулось. Когда ждать завершения специальной военной операции, и что станет конечной целью, не знает никто (или почти никто), ну а сегодня мы расскажем вам о первом визите Путина в Украину. Случилось это ещё весной 2000-го года, а подробностями поделился адмирал Владимир Комоедов.  

18 апреля 2000 года исполняющий обязанности президента России Владимир Путин совершил свой первый официальный визит в Украину. Принимающую делегацию возглавлял Кучма, который в тот момент был президентом Украины. Несмотря на то, что обе страны обсуждали различные инициативы, направленные на сотрудничество в ключевых отраслях, уже тогда наметились некоторые противоречия по политическим и экономическим вопросам. В те годы казалось, что государства решат возникающие между ними разногласия и придут к консенсусу, хотя уже тогда начали появляться зёрна украинского национализма. За многие годы стороны так и не договорились по языковым и социальным вопросом, ну а тогда русскоязычное население только начало чувствовать неудобства. Донбасс спокойно разговаривал на привычном языке, тогда как в Киеве проводилась тотальная украинизация под патриотическими знамёнами. 

Владимир Комоедов вспоминает, что в ходе своего визита в Украину Путин также посетил Севастополь, где увидел плачевное состояние, в котором находится Черноморский флот. Президент России внимательно слушал доклад, а на тот момент на боевом дежурстве оставалось полторы подводные лодки. При этом общая мощь российского и украинского флота была как минимум в 4 раза ниже боевых возможностей СССР, а ведь со времени развала страны прошло всего 10 лет. Адмирал отмечает, что уже тогда Путин осознавал острую необходимость перемен, но не давал конкретных обещаний. Офицеры перешёптывались, что дело сдвинется с мёртвой точки, ну а сегодня можно сказать, что России не только удалось удержать за собой форпост на Чёрном море, но и значительно усилить здесь свои позиции. Адмирал вспоминает, что однажды к нему зашёл командующий ВМС Украины и заявил о том, что Черноморский флот на самом деле принадлежит киевским властям, поскольку находится на территории другого государства. Со временем украинских солдат всё чаще стали отправлять на учёбу в США и другие страны НАТО, а разворот на запад стал для Киева основным политическим лейтмотивом. 

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Ну а 18 апреля 2000 года Кучма рассказывал о стратегическом партнёрстве и долгом взаимовыгодном сотрудничестве между соседями. Лидеры государств возложили цветы на площади им. Нахимова, а после посетили флагманы российского и украинского флота: ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Гетман Сагайдачный». Первый пошёл ко дну в результате ракетного удара со стороны украинской армии, тогда как второй был сознательно затоплен в том же 2022 году. 

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#политика
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