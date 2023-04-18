Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Binance неожиданно сняла ограничения для граждан РФ – лимит в $10 000 больше не действует
Причины такого решения Binance остаются неизвестны
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Несмотря на то, что Биткоин появился больше десяти лет назад, обычные люди узнали о существовании актива совсем недавно. Пожалуй, впервые громко о криптовалюте заговорили в 2018 году, когда цифровое золото начало дорожать и внезапно достигло 20 000 долларов за 1 монету. В результате Биткоин оказался интересен не только кучке энтузиастов и наркодилеров, но и крупным инвесторам. За последние несколько лет отношение к криптовалютам менялось от позитивного до негативного, а эксперты постоянно рассказывают о вероятных падениях и взлётах, которые могут разорить держателей Биткоина. В 2021 году казалось, что ещё немного, и цифровое золото пробьёт отметку в 100 000 долларов, ну а в итоге уже в 2022 за 1 ВТС давали меньше 16 тысяч долларов. Сегодня аналитики уверены, что быстрого взлёта ожидать не стоит, а до второй половины 2024 года первая криптовалюта будет демонстрировать стабильную тенденцию к увеличению курса. 

реклама

Россия входит в число стран, граждане которых обладают самыми внушительными накоплениями в криптовалютах. В данном случае нужно понимать, что речь идёт не только о Биткоине, но и о других популярных альткоинах, каждый из которых может считаться перспективным. Называются различные цифры инвестиций со стороны граждан РФ, но в последнее время ситуация сильно осложнилась, поскольку США и ЕС усиливают санкции против России. Если первые пакеты были направлены против определённых персон, то уже весной был принят пакет, согласно которому криптовалютные биржи должны ограничить или запретить россиянам покупать и продавать цифровые активы. Многие азиатские платформы тут же ввели драконовские меры, заблокировав немалое количество денег, ну а Binance не осталась в стороне. Ещё весной 2022 года биржа запретила жителям РФ держать на кошельке тех или иных монет в эквиваленте больше чем 10 000 долларов. Пользователям дали срок в 1 месяц, что должно было позволить вывести излишки без их блокировки. Binance не предоставляет данных о том, сколько людей пострадало, ну а сегодня стало известно о том, что санкции частично сняты. 

По данным РБК, представители биржи подтвердили факт отмены ограничений о лимите в 10 тысяч долларов (евро) для учётных записей, зарегистрированных на граждан России. Ранее аккаунты, на которых хранилось больше 10 тысяч долларов, переводились в состояние «только вывод», что не позволяло проводить финансовые операции, торговать на бирже и осуществлять другие действия. Сегодня в техподдержке признают, что подобные ограничения больше не действуют. Жители РФ могут свободно заводить на Binance больше 10 тысяч долларов, ну а биржа не будет препятствовать торговле, увеличению баланса и совершению многих других ранее недоступных операций. А вот в отношение так называемых p2p-операций введённые ограничения остаются в силе. При этом делается важное уточнение. Так, проводить операции с использованием доллара и евро гражданам России запрещается, тогда как использовать другие валюты можно без особых проблем. В итоге напрямую купить или продать доллары США на бирже не получится, тогда как остаются дополнительные механизмы, позволяющие производить конвертацию, например, стейблкоины. Напомним, курс данных токенов привязан к курсу доллара США в соотношение 1-к-1. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Эксперты пока не готовы назвать причины, отказа Binance от соблюдения европейских санкций. Неясно, носит ли явление долговременный характер, либо введено ситуативно. В любом случае сегодня граждане РФ действительно могут пользоваться большей частью возможностей биржи без всяких ограничений. Также неизвестна реакция функционеров в Евросоюзе. Ястребы в парламенте призывают к ведению ещё более жёстких санкций, а многие и вовсе требовали ввести полный запрет на торговлю криптовалютами для жителей России. Очевидно, что эти ребята не обрадуются подрывной деятельности самой крупной биржи, неожиданно отказавшейся соблюдать демократические санкции.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #криптовалюты #binance
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Известный аналитик предрек цены биткоина и эфира в 2023 году: 38 и 3,8 тыс. долларов
Ethereum взлетел до 11-месячного максимума: криптовалюта стоит $2 100
Ожидается подписание 11-го пакета санкций против РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военный эксперт рассказал подробности о предполагаемом украинском контрнаступлении "в три этапа"
18
Под Бахмутом со стороны ВСУ появились неопознанные бронемашины на базе танка
14
Видеокарты GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 становятся доступнее — цены ряда моделей упали ниже MSRP
1
SEGA планирует приобрести создателя Angry Birds за 1 миллиард долларов
+
На СВО появились "вездеходы-сороконожки" ДТ-10 ПМ с двухзвенным устройством и гусеницами
3
Reuters: Европа продолжает испытывать серьезные проблемы с электрогенерацией
4
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
12
Финальный список из 120 смартфонов Xiaomi, которые в 2023г получат прошивку MIUI 14 на Android 13
5
Иранский суд вынес приговор десяти военным за решение сбить украинский Boeing 787-800
1
В Евросоюзе осудили решение Польши по ограничению транзита украинского зерна
2
Колонна польских танков PT-91 Twardy зафиксирована на украинском полигоне
2
Экс-служащая ВМС США вела "пророссийский" телеграм канал, причастный к сливу секретных данных
+
ЧВК «Вагнер» отпустили 130 украинских военнослужащих в честь Пасхи
4
ВСУ получат новейшие турецкие бронеавтомобили Cobra II с улучшенной противоминной защитой
3
иноСМИ: Украина может начать контрнаступление 30 апреля
6
Словакия и Польша сливают старые МиГ-29 в Украину – на что способен советский истребитель в 2023г
2
Nvidia намеренно воздерживается от увеличения производства видеокарт RTX 40
1
На Украине просят начать поставки F-16 и ПВО из-за применения авиацией РФ планирующих авиабомб
3
Стоимость Radeon RX 7900 XT опустилась ниже ценника GeForce RTX 4070 Ti
46
Sega намерена приобрести Angry Birds у Rovio за 1 миллиард долларов
1

Популярные статьи

6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
88
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
8
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
22
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
13
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
34
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
11
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
6
"Воронья лощина" - еще один фильм про Эдгара А. По
2
Мои весёлые приключения с нейронными сетями (Dall-E, Stable Diffusion)
4
Диванная аналитика рынка видеоигр с последующим разоблачением
6

Сейчас обсуждают

Manager
14:30
С учётом того, что машину надо заводить каждую неделю на полчаса-час, и это время надо находится в ней или рядом, мне проще раз в два года аккумулятор поменять. Мне нравится чувство обладания машиной...
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
ffe
14:27
Халявщик ты, Лёнька. Оболтус. Поди сам налови да изучай.
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
Владимир Дранников
14:24
А сколько подавили пьяные украинские военные на гусеничной технике?
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
Леонид Голубков
14:22
Скоро мы будем их жечь с неистовой силою! Что захватим будем изучать!!
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
Bratken
14:21
Оладушек
96-ядерный процессор AMD EPYC Genoa-X с более чем 1 ГБ кэш-памяти поступил в продажу в Китае
DonCarleone
14:20
Просто ввели в курс дела, что на самом деле происходит....
Макрон совместно с Китаем хочет усадить Украину за стол переговоров
Арапник
14:19
Согласен, у вас сбежавшего из ещеневмерла в Мадрид хатаскрайника всё круто.
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
DonCarleone
14:18
Безбашенные они
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
Сидор Сидоров
14:14
Кстати, мощнейшая статья получилась! Целых 7 предложений!!! Интернет взорван ко всем чертям!!! Статью будут заучивать наизусть в школах.
Известный аналитик предрек цены биткоина и эфира в 2023 году: 38 и 3,8 тыс. долларов
PanzerK
14:14
Если человек "тот самый" - то это надолго )))
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем