Причины такого решения Binance остаются неизвестны

Несмотря на то, что Биткоин появился больше десяти лет назад, обычные люди узнали о существовании актива совсем недавно. Пожалуй, впервые громко о криптовалюте заговорили в 2018 году, когда цифровое золото начало дорожать и внезапно достигло 20 000 долларов за 1 монету. В результате Биткоин оказался интересен не только кучке энтузиастов и наркодилеров, но и крупным инвесторам. За последние несколько лет отношение к криптовалютам менялось от позитивного до негативного, а эксперты постоянно рассказывают о вероятных падениях и взлётах, которые могут разорить держателей Биткоина. В 2021 году казалось, что ещё немного, и цифровое золото пробьёт отметку в 100 000 долларов, ну а в итоге уже в 2022 за 1 ВТС давали меньше 16 тысяч долларов. Сегодня аналитики уверены, что быстрого взлёта ожидать не стоит, а до второй половины 2024 года первая криптовалюта будет демонстрировать стабильную тенденцию к увеличению курса.

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Россия входит в число стран, граждане которых обладают самыми внушительными накоплениями в криптовалютах. В данном случае нужно понимать, что речь идёт не только о Биткоине, но и о других популярных альткоинах, каждый из которых может считаться перспективным. Называются различные цифры инвестиций со стороны граждан РФ, но в последнее время ситуация сильно осложнилась, поскольку США и ЕС усиливают санкции против России. Если первые пакеты были направлены против определённых персон, то уже весной был принят пакет, согласно которому криптовалютные биржи должны ограничить или запретить россиянам покупать и продавать цифровые активы. Многие азиатские платформы тут же ввели драконовские меры, заблокировав немалое количество денег, ну а Binance не осталась в стороне. Ещё весной 2022 года биржа запретила жителям РФ держать на кошельке тех или иных монет в эквиваленте больше чем 10 000 долларов. Пользователям дали срок в 1 месяц, что должно было позволить вывести излишки без их блокировки. Binance не предоставляет данных о том, сколько людей пострадало, ну а сегодня стало известно о том, что санкции частично сняты.

По данным РБК, представители биржи подтвердили факт отмены ограничений о лимите в 10 тысяч долларов (евро) для учётных записей, зарегистрированных на граждан России. Ранее аккаунты, на которых хранилось больше 10 тысяч долларов, переводились в состояние «только вывод», что не позволяло проводить финансовые операции, торговать на бирже и осуществлять другие действия. Сегодня в техподдержке признают, что подобные ограничения больше не действуют. Жители РФ могут свободно заводить на Binance больше 10 тысяч долларов, ну а биржа не будет препятствовать торговле, увеличению баланса и совершению многих других ранее недоступных операций. А вот в отношение так называемых p2p-операций введённые ограничения остаются в силе. При этом делается важное уточнение. Так, проводить операции с использованием доллара и евро гражданам России запрещается, тогда как использовать другие валюты можно без особых проблем. В итоге напрямую купить или продать доллары США на бирже не получится, тогда как остаются дополнительные механизмы, позволяющие производить конвертацию, например, стейблкоины. Напомним, курс данных токенов привязан к курсу доллара США в соотношение 1-к-1.

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Эксперты пока не готовы назвать причины, отказа Binance от соблюдения европейских санкций. Неясно, носит ли явление долговременный характер, либо введено ситуативно. В любом случае сегодня граждане РФ действительно могут пользоваться большей частью возможностей биржи без всяких ограничений. Также неизвестна реакция функционеров в Евросоюзе. Ястребы в парламенте призывают к ведению ещё более жёстких санкций, а многие и вовсе требовали ввести полный запрет на торговлю криптовалютами для жителей России. Очевидно, что эти ребята не обрадуются подрывной деятельности самой крупной биржи, неожиданно отказавшейся соблюдать демократические санкции.