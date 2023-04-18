Пожалуй, сборка на базе Ryzen 9 5950X всё же выгоднее

Вчера мы с вами обсуждали флагманы Intel и AMD, которые можно купить на российском рынке. Увы, не все процессоры доступны, поскольку РФ всё же находится под санкциями, ну а ритейлеры не видят необходимости завозить многие непопулярные модели, так как опасаются низкого спроса. И всё же, флагманы не только дорогие, но и требуют дополнительного внимания к материнской плате и оперативной памяти. Даже если вы не станете разгонять сам процессор, то сможете улучшить потенциал ОЗУ.

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Ну а всё это стоит очень немало, что в итоге сделает сборку неподъёмной для большей части энтузиастов. Пожалуй, если вы хотите собрать мощный компьютер, но не готовы тратить на это сотни тысяч рублей, то можно ограничиться флагманом прошлого поколения. Сегодня мы изучим старую гвардию, пытаясь оценить перспективы её использования в современных системах. Скрытого потенциала не ждите, поскольку сегодня материал не об этом, ну а ниже мы попытаемся разобраться в деталях.

Core i9-12900KF обладает всем необходимым для фанатов бескомпромиссных сборок. Самое важное, что вы должны понять, ваш процессор никогда не станет таким же быстрым в играх, как Core i9-13900KF. Увы, но разрыв между поколениями в данном случае действительно большой, а попытка разогнать Core i9-12900KF приведёт к огромной переплате за оперативную память и материнскую плату, но не даст вам ровным счётом ничего. Именно поэтому мы предлагаем вам не заниматься глупостями, купив материнскую плату до 15 тысяч рублей и оперативную память DDR4. Советуем подкорректировать тайминги, ну а в играх такая сборка покажет себя с лучшей стороны и будет стоить относительно недорого.

Пожалуй, если вы действительно задумываетесь о целесообразности переплаты за сомнительное преимущество процессоров нового поколения, то оптимальным решением может стать Ryzen 9 5950X. Флагман AMD уже не может соревноваться с новинками по скорости, но значительно превосходит флагманы 2022 года по соотношению цены и быстродействия. Главная особенность Ryzen 9 5950X заключается в низких требованиях к системе. Проще говоря, вам не нужна материнская плата дороже 10 тысяч рублей, ну а подпилить тайминги ОЗУ можно в любой момент. Учтите, что Ryzen 9 5950X предлагает 16 ядер, а значит будет очень хорош в запуске требовательных задач. Словом, идеальный выбор для разумного геймера. Почти идеальный.

Дело в том, что чуть дешевле вы можете встретить Ryzen 7 5800X3D. Этот процессор быстрее указанного выше Ryzen 9 5950X в играх, но сильно уступает ему в рабочих задачах. При этом за счёт скромных требований к питанию вы и вовсе можете поставить его на материнскую плату за 80 долларов. Разгон исключён, ну а игры с таймингами оставьте энтузиастам. Ryzen 7 5800X3D был создан идеальным, поскольку не только раскроет любую мощную видеокарту, но и способен стать частью прокачанной, но недорогой сборки.

Core i5-13600KF дороговат и явно должен стоить дешевле 30 тысяч рублей. Если вас интересуют причины того, что камни Intel нового поколения значительно дороже аналогов поколения предыдущего, то мы предлагаем присмотреться к количеству ядер. Как видите, у Core i5-13600KF целых 14 ядер, из которых 8 совершенно бесполезны, тогда как реальную пользу могут принести только 6 больших ядер. Это прекрасный маркетинговый ход, который позволил Intel зарабатывать больше денег, повысив маржу и прибыль. На самом деле Core i5-13600KF способен стать частью скоростной системы, но было бы неплохо, если бы он подешевел до 25 тысяч рублей.

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Ryzen 7 7700Х примерно такой же быстрый, как и указанный выше Core i5-13600KF, но имеет одно значительное преимущество. Так, покупая процессор Intel 13-го поколения, вы получаете просто хорошую систему, которая перестанет быть актуальной уже через 3 года. После этого было бы неплохо заменить процессор, вот только вам придётся снять дорогую материнскую плату, а значит на кону не только деньги, но и переустановка операционной системы с потерей всех настроек. А вот Ryzen 7 7700Х находится только в начале пути, поскольку создан под сокет АМ5. Ожидается, что следующие 2 поколения процессоров AMD будут поддерживать данный сокет, а значит путём замены Ryzen 7 7700Х на более мощный камень через 3 года вы сможете получить гигантское преимущество. Если денег много, то можно не думать о таких мелочах, ну а экономные пользователи обязательно оценят преемственность поколения от тётушки Су.