Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Новый штамм коронавируса оказался опаснее «Омикрона» – «Артур» может вызвать новую волну эпидемии
Человечество расслабилось, а в это время появилась новая опасная мутация
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Есть несколько правдоподобных версий, авторы которых вполне убедительно рассказывают о причинах появления коронавируса. Наиболее массовой считается версия с летучей мышью, от которой вирус передался так называемому нулевому пациенту. Поскольку заражённые грызуны могли появиться на рынке в Ухане, то нет ничего удивительного в быстром распространении по всему городу. Но существует и другая версия, согласно которой коронавирус стал детищем американских биологических лабораторий. В данном случае уже не так важно, как опасный вирус появился, поскольку человечество уже больше трёх лет пытается с ним бороться, время от времени достигая тех или иных результатов. Пожалуй, первые победы были связаны с появлением вакцин. Власти наиболее богатых стран выкупили весь тираж у американских и европейских фармацевтических компаний, что позволило перейти к быстрой вакцинации. Большая часть государств смогла получить нужное количество доз с опозданием в полгода, но на этом проблемы человечества не прекратились.

реклама

Когда уже начало казаться, что прививки способны уничтожить коронавирус, начали появляться новые штаммы. На самом деле мутации происходили и до этого, ну а в итоге выяснилось, что даже после второй прививки остаётся высокий риск заражения. Учёные рассказывали нам о том, что прививание решает главную проблему, а именно сводит риски осложнения при переносе коронавируса к минимуму, в результате чего смертность падает, а сама болезнь протекает в контролируемых условиях. В большинстве европейских странах население получило бустерную дозу, а после вдруг выяснилось, что всемогущий «Омикрон» перестал демонстрировать свой звериный оскал и больше похож на сезонный грипп. Учёные отмечали, что это всё это два совершенно разных заболевания. При этом количество летальных исходов и патогенность удалось снизить до минимума. Многие страны перестали считать коронавирус опасным, отменяя специальные меры, нацеленные не только на борьбу с заболеванием, но и сворачивая исследовательские миссии. При этом в прессу время от времени попадали заявления отдельных специалистов, которые настаивали на поддержании противоэпидемиологических мер в состоянии готовности, но паникёров никто не хотел слушать. После нескольких лет затворничества человечество вырвалось на свободу, а загнать сони миллионов людей в свои дома уже невозможно. 

Или возможно, ведь всё зависит от того, с чем мы столкнёмся в будущем. Как оказалось, появился новый крайне агрессивный штамм XBB.1.16, получивший имя собственное «Артур». Опасный мутант был обнаружен совсем недавно, но уже успел проникнуть на все континенты. Так, штамм был зафиксирован в Австралии, Северной Америке, Великобритании и многих других странах. Только в Индии за короткий промежуток времени «Артур» вызвал настоящий всплеск заболевших. Медики фиксируют как минимум 11 109 новых случаев, что стало самым высоким количеством за год наблюдений. Ну а учёные констатируют, что совершенно ничего не знают об опасном вирусе, способном снова ввергнуть планету во времена массовой пандемии. Отдельно отмечается, что исследования уже стартовали, а особенно пугающими кажутся мутации спайсового белка, вызывающие повышенную агрессивность у нового штамма.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Журналисты The Independent провели собственное расследование, побеседовав с несколькими специалистами из Оксфордского университета. Как оказалось, сегодня мы почти не защищены от «Артура», поскольку за последний год новых разработок вакцин почти не велось, а человечество потеряло бдительность. Медицинские учреждения перестали проводить массовые тестирования, что может вызвать глобальную вспышку заболеваемости, взять которую под контроль будет крайне сложно. Приводятся следующие цифры. Так, в начале 2022 года на 1000 человек населения в сутки проводилось свыше 600 тестов на выявление коронавируса, тогда как уже к лету прошлого года это были десятки. Сегодня количество желающих провести быстрый тест на коронавирус стремится к нулю, а обязательные требования сняты в аэропортах по всему миру. Учёные отмечают, что на начальных этапах появления нового штамма можно было бы принять меры по снижению заболеваемости, но сегодня правительства подобные глупости не волнуют. Это значит, что риски глобальной пандемии остаются высокими, а политики предпочтут пойти на массовые карантинные меры, чем согласятся что-то делать сегодня для предотвращения распространения нового штамма. Массовая вакцинация не проводится, общество расслабилось, а медики снова не готовы. Учёные пока не знают, какие риски таит «Артур», но по скорости распространения он опережает большую часть известных мутаций и уже скоро станет доминирующим. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#коронавирус #наука #медицина
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Астрономы смогли определить количество невидимых электронов в галактике Треугольника
Создан электропроводящий гель, который можно наносить на поверхности с помощью струйного принтера
Астрономы объяснили принцип уничтожения скалистых планет родительскими звёздами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
68
Россия и Иран объединяются для создания своей версии Starlink - системы «Сфера»
8
В Украине отреагировали на запрет Польши по импорту украинского зерна
16
ВС РФ нанесли удар по «гвардии наступления» ВСУ
12
Эксперт объяснил почему ПВО Украины оказались бессильны перед планирующими авиабомбами ВКС РФ
1
Компания Sony запатентовала технологию, улучшающую управление в мобильных играх
+
В китайских магазинах появились уникальные модели GeForce RTX 4070 в розовом цвете для фанатов аниме
6
Под Бахмутом со стороны ВСУ появились неопознанные бронемашины на базе танка
6
Новая система РЭБ РФ с дальностью до 36 тыс км способна "глушить" спутники на геостационарной орбите
11
Украина ожидает на поставку истребителей F-16 по итогам «Рамштайн-11»
9
Финляндия начала строительство забора с колючей проволокой вдоль границы с Россией
8
Украина собрала армию из тысяч дронов-камикадзе – как армия РФ будет защищать танки и ПВО от БПЛА
9
Инсайдер поделился характеристиками RX 7800 XT
16
На СВО появились "вездеходы-сороконожки" ДТ-10 ПМ с двухзвенным устройством и гусеницами
2
На вездеход АТС-59Г установили 25-мм зенитку 2М-3М, превратив гражданскую технику в грозу дронов
3
Стали известны частоты GeForce RTX 4060 Ti в одном из премиальных исполнений от Colorful
8
США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа и более 40% идет в Европу
9
GTA 6 может не запуститься на Xbox Series S и слабых ПК из-за высоких системных требований
10
В российском интернет-пространстве продолжается борьба против VPN
21
Reuters: Европа продолжает испытывать серьезные проблемы с электрогенерацией
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
13
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
5
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
130
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
26
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
2
Немецкие танки Leopard - история легенды
5
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Процессоры)
31
Диванная аналитика рынка видеоигр с последующим разоблачением
5
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
6
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
4

Сейчас обсуждают

Ярослав Цокур
10:59
Планируется замена на 10400f и лишь ВОЗМОЖНО видеокарта? :) Смешно, спасибо, автор поста
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
DANYNAFIG
10:59
Так это вся суть жизни укроцыган :)
Украинские беженцы устроили протест на военной базе в Нидерландах, где проживали
Mur
10:59
"низкий уровень образование.." Не совсем понял к кому это относится: к беженцам или автору.
Украинские беженцы устроили протест на военной базе в Нидерландах, где проживали
DonCarleone
10:57
Под систему 256Гб хватит, под игры уже 2Тб надо ставить.
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
хахахер
10:57
киевского призрака можно смело сажать за штурвал там
Сенатор США считает, что украинским лётчикам понадобится около года чтобы освоить истребитель F-16
D0C
10:56
если сата диск, то не особо медленнее, прямо скажем
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
Георгий Жуков
10:56
Молчал бы лучше, ни как не угомонится.Все мало крови им, нелюди.
Волкер: Украина уже может изолировать Крым от России
Skornilovich
10:55
Всё верно, у них максимум скоро 500 мб... Поэтому под винду брать тоже нужно от 2000 мб..
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
Евгений Сом
10:54
Большего бреда я не видел ))) а чего им для начала не взяться за Монголию, которая граничит с ними и где вооруженных сил вообще нет? Это так для затравки: Монголия — одна из стран-лидеров в Азии по за...
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
dimkahon
10:54
Куртка опух, бабло уже сыпется из всех щелей. Давно б уже выдал топ за копейки и все бы топили за нв, крича "крута, видали тени в киберпунке, а в ведьмаке?"
Nvidia намеренно воздерживается от увеличения производства видеокарт RTX 40
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем