Человечество расслабилось, а в это время появилась новая опасная мутация

Есть несколько правдоподобных версий, авторы которых вполне убедительно рассказывают о причинах появления коронавируса. Наиболее массовой считается версия с летучей мышью, от которой вирус передался так называемому нулевому пациенту. Поскольку заражённые грызуны могли появиться на рынке в Ухане, то нет ничего удивительного в быстром распространении по всему городу. Но существует и другая версия, согласно которой коронавирус стал детищем американских биологических лабораторий. В данном случае уже не так важно, как опасный вирус появился, поскольку человечество уже больше трёх лет пытается с ним бороться, время от времени достигая тех или иных результатов. Пожалуй, первые победы были связаны с появлением вакцин. Власти наиболее богатых стран выкупили весь тираж у американских и европейских фармацевтических компаний, что позволило перейти к быстрой вакцинации. Большая часть государств смогла получить нужное количество доз с опозданием в полгода, но на этом проблемы человечества не прекратились.

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Когда уже начало казаться, что прививки способны уничтожить коронавирус, начали появляться новые штаммы. На самом деле мутации происходили и до этого, ну а в итоге выяснилось, что даже после второй прививки остаётся высокий риск заражения. Учёные рассказывали нам о том, что прививание решает главную проблему, а именно сводит риски осложнения при переносе коронавируса к минимуму, в результате чего смертность падает, а сама болезнь протекает в контролируемых условиях. В большинстве европейских странах население получило бустерную дозу, а после вдруг выяснилось, что всемогущий «Омикрон» перестал демонстрировать свой звериный оскал и больше похож на сезонный грипп. Учёные отмечали, что это всё это два совершенно разных заболевания. При этом количество летальных исходов и патогенность удалось снизить до минимума. Многие страны перестали считать коронавирус опасным, отменяя специальные меры, нацеленные не только на борьбу с заболеванием, но и сворачивая исследовательские миссии. При этом в прессу время от времени попадали заявления отдельных специалистов, которые настаивали на поддержании противоэпидемиологических мер в состоянии готовности, но паникёров никто не хотел слушать. После нескольких лет затворничества человечество вырвалось на свободу, а загнать сони миллионов людей в свои дома уже невозможно.

Или возможно, ведь всё зависит от того, с чем мы столкнёмся в будущем. Как оказалось, появился новый крайне агрессивный штамм XBB.1.16, получивший имя собственное «Артур». Опасный мутант был обнаружен совсем недавно, но уже успел проникнуть на все континенты. Так, штамм был зафиксирован в Австралии, Северной Америке, Великобритании и многих других странах. Только в Индии за короткий промежуток времени «Артур» вызвал настоящий всплеск заболевших. Медики фиксируют как минимум 11 109 новых случаев, что стало самым высоким количеством за год наблюдений. Ну а учёные констатируют, что совершенно ничего не знают об опасном вирусе, способном снова ввергнуть планету во времена массовой пандемии. Отдельно отмечается, что исследования уже стартовали, а особенно пугающими кажутся мутации спайсового белка, вызывающие повышенную агрессивность у нового штамма.

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Журналисты The Independent провели собственное расследование, побеседовав с несколькими специалистами из Оксфордского университета. Как оказалось, сегодня мы почти не защищены от «Артура», поскольку за последний год новых разработок вакцин почти не велось, а человечество потеряло бдительность. Медицинские учреждения перестали проводить массовые тестирования, что может вызвать глобальную вспышку заболеваемости, взять которую под контроль будет крайне сложно. Приводятся следующие цифры. Так, в начале 2022 года на 1000 человек населения в сутки проводилось свыше 600 тестов на выявление коронавируса, тогда как уже к лету прошлого года это были десятки. Сегодня количество желающих провести быстрый тест на коронавирус стремится к нулю, а обязательные требования сняты в аэропортах по всему миру. Учёные отмечают, что на начальных этапах появления нового штамма можно было бы принять меры по снижению заболеваемости, но сегодня правительства подобные глупости не волнуют. Это значит, что риски глобальной пандемии остаются высокими, а политики предпочтут пойти на массовые карантинные меры, чем согласятся что-то делать сегодня для предотвращения распространения нового штамма. Массовая вакцинация не проводится, общество расслабилось, а медики снова не готовы. Учёные пока не знают, какие риски таит «Артур», но по скорости распространения он опережает большую часть известных мутаций и уже скоро станет доминирующим.