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Samsung обещает произвести революцию в области пользовательских аккумуляторов уже в 2027 году
Речь идёт о твердотельных элементах питания
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О необходимости революционных изменений на рынке аккумуляторов заговорили больше десяти лет назад. Производители электрокаров достаточно давно ожидают появления новой технологии, но пока вынуждены прибегать к дорогостоящим литий-ионным элементам, обладающим целым рядом минусов. Прежде всего такие батареи медленно заряжаются и обладают низкой плотностью заряда. Они тяжёлые, а на производство уходит огромное количество редкоземельных материалов. Кроме того, подобная технология крайне нестабильна, а в результате литий-ионная батарея и вовсе может взорваться. О создании твердотельных элементов питания слухи ходят достаточно давно, но пока ни одна компания не решилась на выпуск массовой продукции. Как стало известно, Samsung планирует начать серийный выпуск твердотельных аккумуляторов к 2027 году. 

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Известно, что Samsung уже начала выпуск опытных образцов твердотельных батарей. Однако массовое производство пока не может быть запущено из-за высокой стоимости и низкой производительности. Вместе с тем, компания уверена в том, что к 2027 году ей удастся наладить производство более дешёвых и эффективных твердотельных аккумуляторов. Твердотельные аккумуляторы являются одним из наиболее перспективных направлений развития батарейной технологии. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными литий-ионными батареями. В частности, твердотельные аккумуляторы обладают более высокой плотностью энергии, что позволяет увеличить время работы мобильных устройств и уменьшить размер их батарей. Кроме того, они более безопасны, поскольку не содержат легковоспламеняющихся жидкостей. Напомним, что именно Samsung является одним из крупнейших производителей батарей для мобильных устройств. Компания поставляет свои продукты для таких крупных производителей, как Apple, LG и многих других.

Стоит учитывать, что Samsung не единственная компания, которая готовится совершить революцию на рынке потребительских аккумуляторов. Об аналогичных планах сообщили японские Toyota и Panasonic. В частности, Toyota готовится начать массовое производство твердотельных батарей к 2025 году, а китайская компания CATL, которая является крупнейшим производителем батарей для электромобилей в мире, заявила, что уже в 2023 может выпустить первую партию аккумуляторов на новой технологии. Скорее всего, на мировой рынок последнее события не окажет никакого влияния, поскольку внутренний спрос в Поднебесной высок, тогда как японские конкуренты представляют особую опасность для бизнеса южнокорейской компании. Представители Samsung настроены оптимистично и заявили об инвестициях в производство и развитие твердотельных батарей. Компания заявила, что основной целью является создание твердотельных батарей, которые будут обладать высокой производительностью и могут быть использованы не только в мобильных устройствах, но и в электромобилях и других областях промышленности.

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Согласно данным аналитической компании MarketsandMarkets, рынок твердотельных батарей к 2027 году может достигнуть 1,6 миллиарда долларов, что в 5 раз больше, чем в 2020 году. При этом массовое производство твердотельных батарей может стать ключевым фактором развития электромобильной индустрии, поскольку они обладают более высокой плотностью энергии и более быстрым временем зарядки, что позволит сократить время зарядки автомобилей и увеличить их пробег на одной зарядке. Инсайдеры отмечают, что из-за технологических проблем, начать массовое производство твердотельных батарей пока невозможно, ну а аналитики уверены, что новая технология способна привести к революции в целом ряде области. И речь даже не только об электрокарах, которые должны стать главной движущей силой и основным источником дохода в первые несколько лет после появления твердотельных батарей на рынке. Ожидается, что более эффективные и элементы питания могут быть использованы в других областях промышленности, таких как энергетика, авиация и космическая промышленность. Ну а революционные изменения, в которых полупроводниковая отрасль остро нуждается, находятся на расстоянии вытянутой руки. Осталось только немного запастись терпением. 

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#samsung #технологии
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