Министр обороны Дании впервые подтвердил решимость НАТО отдать Украине истребители

В этом месяце Украина получила несколько истребителей МиГ-29, поставленных странами Восточной Европы. Как ранее стало известно, речь о модернизированных машинах, начинка которых заимствована прямиком с американского F-16. Это и электроника, и системы наведения и многое другое, а в результате получился довольно странный тандем, предсказать успешность которого крайне сложно. Эксперты полагают, что украинским пилотам потребуется время для изучения обновлённой машины, поскольку приборная доска и управляющие элементы окажутся для них незнакомыми, при этом небольшая группа лётчиков была отправлена на полигоны НАТО ещё в феврале, но даже не близка к завершению подготовительного курса. В Киеве звучат различные мнения, но некоторые политики выражают лёгкое недовольство политикой США, рассказывая о том, что старый МиГ-29 в целых 4 раза хуже F-16, поэтому не может считаться актуальным в современном конфликте. Премьер-министр уже не раз просил у различных западных политиков передать Киеву американские истребители, но до недавнего времени получал скромный отказ. Похоже, лёд тронулся, поскольку громкое заявление сделал Троэльс Лунд Поульсен, занимающий пост исполняющего обязанности министра обороны Дании.

реклама

Что любопытно, ранее руководство этой страны опровергало любые слухи о возможной передаче самолётов, но сегодня полно решимости сделать первый шаг. Министр обороны не стал рассказывать прессе о сроках, но твёрдо уверен, что это случится уже в 2023 году. И вот здесь и возникает вопрос, что и когда получит Киев. F-16 Fighting Falcon в переводе на русский «Боевой сокол» начал выпускаться 4 десятилетия назад, а в распоряжении Дании находится несколько десятков истребителей. Согласно официальным данным, на балансе Королевских ВВС находится 43 полностью готовых к бою модернизированных F-16. Все истребители получили актуальные улучшения систем наведения и обновлённую начинку, но в законсервированном состоянии имеются и другие самолёты, которые были поставлены больше 40 лет назад. Речь идёт о первой партии F-16 в количестве 77 машин, которые должны были противостоять СССР во время Холодной войны и поступили на баланс Королевских ВВС Дании до 28 января 1980 года.

Поскольку информация о боевой структуре НАТО по большей части носит секретный характер, то возможности для отслеживания судьбы истребителей минимальны. И всё же, даже если представить, что за 40 лет Дания не получила ни одного нового F-16, то несколько десятков машин всё ещё стоят в закрытых ангарах. Нет никаких сомнений, что они давно выработали свой ресурс, но при желании и нормальном техническом обслуживании способны подняться в воздух и какое-то время выполнять свои задачи. Эксперты полагают, что США планируют прощупать оборонительные возможности России с помощью старых истребителей. Очевидно, что давать Киеву модернизированные F-16 никто не будет, ну а в Дании открыто заявили, что на оборонительные возможности отправка самолётов в Украину не повлияет. Скорее всего, Королевские ВВС планируют получить какое-то количество F-35А, но точных данных по этому вопросу нет. Сроки остаются неизвестными, ну а больше информации на эту тему может появиться в после встречи министров обороны НАТО на немецкой базе в Рамштайне. Это уже будет 11-я встреча после начала СВО, ну а в свете громких заявлений Дании, решение о поставке истребителей со стороны других стран уже не кажется невозможным.

Эксперты полагают, что F-16 принесут Украине больше проблем, чем реальной пользы. Прежде всего нужно понимать, что украинские лётчики не имеют достаточного опыта пилотирования подобных самолётов, а значит станут лёгкой целью не только для российских асов, но и для систем ПВО. Кроме того, американские машины более требовательны в обслуживании, чем советск. Известно, что на каждый час полёта F-16 должен получить не меньше 16 часов технического обслуживания. И это не один раз в месяц, а рутинная ежедневная работа, сильно усложняющая логистику, не говоря уже об огромном штате специалистов, набрать который просто негде. Но хуже всего тот факт, что проводить ТО рядом с сосновым бором в глуши не получится, поскольку F-16 крайне прихотлив и нуждается в просторном ангаре, где установлено современное оборудование. Спрятать такую гигантскую станцию почти невозможно, ну а использовать ближайшее шоссе, в качестве взлётно-посадочной полосы и вовсе не получится. Американские специалисты констатируют, что на каждый самолёт нужно выделить 25 работников наземных служб, а это большая толпа людей, которые станут лёгкими целями для российских ракет.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Есть мнение, что в США не особо волнуются о потерях старых истребителей, поскольку они не представляют ценности в техническом плане, но планируют получить ценные уроки о противостоянии F-16 с российскими истребителями и системами ПВО. Ранее янки уже использовали несколько тактических манёвров в различных конфликтах, но никогда не садили за штурвал смертников. Украинские пилоты станут расходным материалом, которые позволит американцам извлечь ценные уроки, но ничего не даст Киеву, кроме логистических проблем и новых смертей.